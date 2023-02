Elon Musk zdecydował, że na Twitterze weryfikacja dwuetapowa przez SMS będzie wymagała opłacania abonamentu. Podpowiadamy jak skorzystać z takiego zabezpieczenia za darmo.

Twitter wprowadza płatną weryfikację dwuetapową

Ostatnią z cyklu (niekoniecznie pozytywnie) zaskakujących decyzji Elona Muska na czele Twittera jest zmiana zasad dotyczących dwuetapowej weryfikacji przez SMS. Z opcji polegającej na tym, że podczas logowania poza hasłem trzeba podać jeszcze kod z wiadomości każdorazowo wysyłanej na telefon użytkownika, skorzystają tylko abonenci Twitter Blue. Słowem – od 20 marca to dodatkowe zabezpieczenie będzie dostępne wyłącznie odpłatnie.

Decyzja może zaskakiwać, podobnie jak tłumaczenie. Rzecznik Twittera podał, że „niestety byliśmy świadkami naruszania prywatności przy uwierzytelnianiu dwuetapowym przez SMS, więc nie będziemy dłużej oferować tej opcji użytkownikom, chyba że są abonentami Twitter Blue”. Czyli właściwie: to jest tak kiepskie, że damy ci to tylko za kasę.

Jak zadbać o prywatność na Twitterze za darmo?

Czy da się to jakoś obejść? Takie stwierdzenie byłoby nieprecyzyjne, ale rzeczywiście – i to jest ta dobra wiadomość – można zadbać o prywatność na Twitterze za darmo. Ba, bez opłat skorzystamy z uwierzytelniania dwuetapowego z użyciem telefonu komórkowego. Jak to możliwe?

Otóż wiadomość SMS jest tylko jedną z kilku metod uwierzytelniania dwuskładnikowego, dostępnych na portalu Twitter. Inną jest aplikacja weryfikująca, a taką możemy mieć za darmo. Jedną z najpopularniejszych jest Google Authenticator – możesz ją pobrać na telefon z Androidem, ale też na iPhone’a. Narzędzie to co pół minuty generuje dla ciebie kody zabezpieczające i robi to zupełnie za darmo.

Jak korzystać z Google Authenticator na Twitterze?

Jeśli już pobierzesz i zainstalujesz aplikację na swoim telefonie: uruchom Twittera i korzystając z menu głównego wybierz „Więcej” – „Ustawienia i pomoc” – „Ustawienia i prywatność”. Następnie z wyświetlonego menu wybierz „Bezpieczeństwo i dostęp do konta”, a tam: „Bezpieczeństwo”. Następnie kliknij opcję „Dwustopniowa weryfikacja logowania” i zaznacz kwadracik przy „Aplikacja uwierzytelniająca”.

Na ekranie pojawi się okienko z przyciskiem „Rozpocznij” – wciśnij go. Zostanie wygenerowany kod QR, który należy zeskanować w aplikacji Google Authenticator na telefonie. W ten sposób twoje konto na Twitterze zostanie sparowane z apką, a więc cel zostanie osiągnięty i gdy następnym razem będziesz się logować, pojawi się prośba o wprowadzenie kodu z aplikacji.

Dlaczego warto korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego?

Każdy dodatkowy element zabezpieczający zwiększa twoją prywatność w sieci. Taki kod sprawia, że nawet jeśli ktoś pozna twoje hasło, to nie uzyska dostępu do konta, ponieważ nie będzie w stanie podać kodu z twojego telefonu. No chyba, że ktoś równocześnie ukradnie ci telefon. Aby zapobiec takim sytuacjom powstały fizyczne klucze U2F, ale to już kosztuje.

Źródło: Twitter, 9to5Google, informacja własna