Google Lens w wersji na Androida doczekał się uzupełnienia funkcji tłumaczenia, która będzie działać bez aktywnego połączenia z Internetem.

Szybki dostęp do tłumacza działającego w trybie offline jest nieoceniony, zwłaszcza podczas podróży do innych krajów. Jeżeli wiemy, że raczej nie dogadamy się w obcym języku, tłumacz w telefonie (nawet kiepski) bardzo ułatwia życie. Jednak nie wszędzie jest stały dostęp do Internetu, a czasem jest on tak wolny, że o płynnym korzystaniu z aplikacji nie może być mowy.

Google Lens z tłumaczem offline na Androida

Translację nie wymagającą łączenia się z Internetem do tej pory oferował Tłumacz Google. Wystarczyło pobrać odpowiedni pakiet językowy na urządzenie i wszystko działało bez większego problemu. Funkcja szybkiego tłumaczenia obrazu wykorzystująca aparat jest dostępna też poprzez aplikację Obiektyw, jednak tylko z dostępem do sieci. Zmieni się to już niedługo, ponieważ Google wypuściło aktualizację dla użytkowników Androida.

Teraz Google Lens będzie jeszcze bardziej przydatny, bo zyska możliwość tłumaczenia w trybie offline. Po włączeniu tłumacza wystarczy pobrać dowolny pakiet językowy, z którego chcemy korzystać bez potrzeby łączenia się z siecią. Większość pakietów waży mniej niż 50 MB, więc nie zajmą zbyt dużo miejsca w telefonie.

Na poniższych zrzutach ekranu widać, że tłumaczenie zostanie nałożone na podgląd na żywo. Będzie można również szybko skopiować całą treść.

Tłumaczenie offline w Google Lens działa na razie tylko na Androidzie i wymaga najnowszej wersji aplikacji Google. Aktualizacja jest już rozsyłana wśród użytkowników Stanów Zjednoczonych i wkrótce powinna dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.

Źródło: 9to5google

