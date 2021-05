Jaki to ptak, jaka roślina, jakie zwierzę? Odpowiedź na te pytania nie wymaga dziś już szerokiej wiedzy tematycznej. Wystarczy telefon z aparatem cyfrowym i odpowiednie oprogramowanie, które zamieni go w przyrodniczego eksperta.

Identyfikacja wizualna obiektów jest powszechnie stosowana, ale jest też źródłem dyskusji. IBM uważa, że rozpoznawanie twarzy zagraża prywatności i jest stronnicze. Z tym nie będę polemizował, ale gdyby identyfikacja miała ograniczać się jedynie do określenia czy jest to człowiek, ewentualnie z jakiego regionu, to na pewno takich problemów nie powinno być.

Dlatego nie na co spisywać algorytmów identyfikacji na straty, bo w pewnych sytuacjach są one niezastąpione, na przykład w połączeniu z możliwościami smartfonów. Te są w stanie dokładnie rejestrować dźwięki otoczenia i obrazy - szczególne polecane są dobre telefony do zdjęć.



Kawka to nieszczególnie trudny do rozpoznania ptak, ale w tym przypadku chodzi o fakt, że zdjecie wykonano dużym zoomie, a jego jakość zupełnie wystarczy, by poprawnie określić gatunek

Cóż chcielibyśmy rozpoznawać w okresie wakacyjnym? Jednym z najwdzięczniejszych obiektów są ptaki i rośliny. Zamiast zabierać ze sobą gruby atlas ze zdjęciami ptaków, czy szkolić się w rozpoznawaniu ich odgłosów, lepiej by tę robotę wykonał za nas telefon i darmowa aplikacja na Androida (albo iOS jeśli znajdziemy jej odpowiednik).

Wyniki rozpoznawania zawsze należy traktować z pewną dozą niepewności. Są one jednak wystarczającą podstawą w dążeniu do prawidłowej identyfikacji.

Aplikacje do rozpoznawania roślin i ptaków

Poniżej proponuję najciekawsze narzędzia, które rozpoznają rośliny i ptaki po wyglądzie, a te ostatnie także po ich śpiewie.

Obiektyw Google - uniwersalne narzędzie do wizualnego rozpoznawania

Obiektyw Google - czasem najprostsze rozwiązania są najefektywniejsze

Prawdopodobnie każdy posiadacz telefonu z Androidem i narzędziami Google ma już w swoim urządzeniu zainstalowaną aplikację Google Lens. Jej celem jest wizualne rozpoznawanie obiektów i podawanie powiązanych z nimi informacji. Może to być nazwa rośliny, obiektu architektonicznego, produktu w sklepie czy nawet szacunkowe dane na temat kaloryczności spożywanego posiłku. Aplikacja potrafi też tłumaczyć w locie napisy w obcych językach widoczne na obrazach i wyświetlać nakładki z polskim tekstem.

Obiektyw Google dostępny jest w sklepie Google Play, ale najpierw proponujemy go poszukać w preinstalowanych w smartfonie narzędziach. Może to być samodzielna aplikacja lub opcja w aplikacji aparatu cyfrowego. Czasem trzeba ją aktywować w menu aparatu.

Gdy uruchomimy Obiektyw Google należy wybrać najprawdopodobniejszy typ informacji, która ma być zinterpretowana. Tryb Automatycznie samodzielnie podejmie decyzję. Sprawdza się to bardzo dobrze w przypadku roślin, zwierząt, w tym interesujących nas ptaków.



Czasem trzeba przewinąć wyniki wyszukiwania, by trafić na ten właściwy, ale i tak Google Lens jest nieocenioną pomocą

Trzeba jednak pamiętać, że Obiektyw Google nie jest aplikacją dedykowaną, może się pomylić, a poza tym analizuje dane wizualne. A przecież i otaczające nas dźwięki są interesujące. Dlatego proponuję jedną z najfajniejszych aplikacji jakie można zainstalować na telefonie.

BirdNET - gdy chcesz wiedzieć co to tak pięknie śpiewa, a nie możesz tego zobaczyć

Skoro istnieją aplikacje, które są w stanie rozpoznać jaki utwór nucimy pod nosem, to dlaczego nie stworzyć oprogramowania, które rozpoznawałoby głosy ptaktów. One znacznie piękniej i czyściej niż przeciętny użytkownik telefonu śpiewają, więc rozpoznanie głosu nie będzie problemem.

Najlepszą naszym zdaniem aplikacją, do identyfikacji dźwiękowej ptaków jest BirdNET. To bardzo proste w użyciu narzędzie, które analizuje zarejestrowaną próbkę dźwiękową. Dokonywane jest to w chmurze, więc musimy mieć łączność z internetem, ale rezultaty są olśniewające i natychmiastowe. Skuteczność jest bardzo wysoka i na pewno nie uda się nam oszukać aplikacji gwiżdżąc do mikrofonu.

Nasze nagranie może oczywiście być bardzo długie, dlatego jest możliwość zaznaczenia tylko tego momentu, w którym nagrane są interesujące nas odgłosy. Wystarczy kilkusekundowa próbka, co minimalizuje ilość przesyłanych do sieci danych.

Po dokonaniu analizy program wyświetla nazwy rozpoznanych ptaków wraz ze zdjęciami i odnośnikami do Wikipedii. Warto z tej aplikacji skorzystać, choćby po to by przekonać się jak różnorodny jest otaczający nas ptasi świat, choć nie zawsze możemy go zobaczyć.

BirdID - gdy widzisz skrzydlatego przyjaciela, ale za nic nie jesteś w stanie go rozpoznać

Aplikacja BirdID to podobnie jak BirdNET narzędzie opracowane w laboratoriach uniwersytetu Cornella. Zamiast próbki dźwiękowej musimy jej udostępnić próbkę wizualną (opcja PhotoID). W tym przypadku mamy możliwość pobrania wzorców do pamięci smartfona, więc dostęp do internetu nie będzie tu obowiązkowy. Niemniej taka analiza w chmurze jest dużo pewniejsza, gdy mamy do czynienia z rzadkim gatunkiem ptaka lub wykonane przez nas zdjęcie nie jest najlepszej jakości.

A nie musi być. I tutaj objawia się przydatność cyfrowych zoomów, spisywanych przez fotograficznych purystów na straty, a z których obraz ma wystarczającą jakość, by BirdID dokonało poprawnej identyfikacji.

Im lepszy smartfon tym większe szanse na sukces, więc jeśli przyjdzie wam do głowy fotografować ptaki na zoomie x20 lub większym lepiej mieć pod ręką dobry telefon do zdjęć.

Przed użyciem BirdID warto w ustawieniach (Settings) wybrać język polski jako opcję Common name language, a z ustawień Bird Packs zainstalować jak największą bazę ptaków z naszego i okolicznych regionów. BirdID rozpoznaje ptaki z całego świata, a w bazie offline są także przykładowe próbki głosów, co dodatkowo pomaga interpretować rezultaty.

PlantNet

Ten atlas roślin, wykorzystuje zdjęcia wykonane przez nas lub pobrane do pamięci smartfona do identyfikacji oraz różne aktywowane przez użytkownika bazy roślin, chwastów itp. Aplikacja nie jest nieomylna, ale błędy pojawiają się w sytuacjach gdy zdjęcie w niestandardowy sposób przedstawia kwiat czy krzew co zawsze sprawia problemy. Program ma opcję współdzielenia się obserwacjami i wnioskami ze społecznością internetową.

Inne praktyczne narzędzia do rozpoznawania

Ptaki i rośliny to nie wszystko co można rozpoznawać. Oto inne przydatne aplikacje, które możesz zainstalować na swoim smartfonie. Niektóre nie mają polskiego interfejsu, co może utrudnić ich używanie, ale skutecznie realizują funkcję identyfikacji.

Atlas roślin - rozpoznawanie roślin po liściach i kwiatach, wymaga zbliżenia na konkretny element lub opisania cech morfologicznych rośliny (w opcji płatnej działa offline)

- rozpoznawanie roślin po liściach i kwiatach, wymaga zbliżenia na konkretny element lub opisania cech morfologicznych rośliny (w opcji płatnej działa offline) NatureID - rozpoznawanie roślin plus poradnik i dzienniczek opieki nad naszym ogródkiem, precyzyjna, choć na razie tylko w wersji angielskojęzycznej

- rozpoznawanie roślin plus poradnik i dzienniczek opieki nad naszym ogródkiem, precyzyjna, choć na razie tylko w wersji angielskojęzycznej DogScanner - do rozpoznawania psich ras, których jest bez liku

- do rozpoznawania psich ras, których jest bez liku CatScanner - bo koty to nie tylko dachowce, parapetniki i nalaptopowce

Pamiętajcie, że jest też kategoria narzędzi o charakterze leksykonu. Nie rozpoznają one nam rośliny czy ptaka po zdjęciu, a na podstawie podanych przez nas cech. Czyli koloru, wyglądu dzioba, rozmiaru, kształtu liści itp. To dużo mniej wygodny sposób, ale też potrafi prowadzić do prawidłowych rezultatów. Taką metodę eliminacji wykorzystuje na przykład aplikacja Co to za roślina.

Foto wejściowe: Alicja Żebruń, foto: Karol Żebruń

