Google wprowadza na polski rynek najtańszego reprezentanta swojej flagowej linii smartfonów. Oto Pixel 9a.

Zgodnie z tradycją, Pixel 9a stanowi tańszą alternatywę dla modeli Pixel 9 i Pixel 9 Pro. Ma podobny zestaw funkcji, ale w znacznie niższej cenie okupionej sprzętowymi kompromisami.

Jako że jest to telefon wprowadzony przez firmę, która ma pełną kontrolę nad sprzętem i oprogramowaniem swoich smartfonów, Pixel 9a stanowi bezpośrednią konkurencję dla zrecenzowanego już przes nas iPhone’a 16e. I to znacznie tańszą.

Google Pixel 9a - cena i dostępność w Polsce

Pixel 9a w wersji 8/128 GB został wyceniony na 2399 zł. Jest więc aż o 600 zł tańszy od iPhone’a 16e, który startuje z poziomu 2999 zł.

Otrzymałem od Google'a informację, że Pixel 9a trafi do sprzedaży w Polsce w kwietniu. Dokładna data rynkowej premiery nie została jednak jeszcze ustalona.

W zestawieniu z iPhone’em 16e, Pixel 9a wygrywa wyższej klasy wyświetlaczem, bardziej zaawansowanym systemem aparatów oraz o ponad 25 proc. większą baterią. Smartfon Apple’a broni się natomiast czipem A18, który jest odczuwalnie wydajniejszy od Tensora G4 stosowanego przez Google’a.

Pixel 9a iPhone 16e Ekran OLED 6,3 cala,

2424 x 1080 (421 ppi),

120 Hz OLED 6,06 cala,

2532 x 1170 (460 ppi)

60 Hz Głośniki stereo stereo Czip Tensor G4 A18 Pamięć RAM 8 GB 8 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB 128, 256 lub 512 GB Aparat główny 48 Mpix,

1/2 cala,

f/1,7,

optyczna stabilizacja obrazu 48 Mpix,

1/2,55 cala,

f/1,6

optyczna stabilizacja obrazu Aparat UW 13 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 - Aparat przedni 13 Mpix,

f/2,2 12 Mpix,

f,1,9 Łączność 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM Biometria czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

skaner twarzy 2D skaner twarzy Face ID Bateria 5100 mAh,

ładowanie 23 W,

bezprzewodowe 7,5 W 4005 mAh,

ładowanie 20 W,

bezprzewodowe 7,5 W Wymiary 154,7 x 73,3 x 8,9 mm 146,7 x 71,5 x 7,8 mm Waga 186 g 167 g Aktualizacje minimum do 2032 minimum do 2030 Odporność IP68 IP68

Zaletą obu smartfonów jest solidne wsparcie aktualizacyjne, bo będą otrzymywać nowe wersje systemów operacyjnych od razu po ich wydaniu. Google deklaruje dostarczanie aktualizacji przez 7 lat, czyli 2 lata dłużej niż Apple, choć w przeszłości producentowi iPhone’ów zdarzało się wykraczać poza swoje obietnice.

Google Pixel 9a odziedziczył część funkcji AI po droższych modelach

Google chwali się, że wszystkie smartfony z linii Pixel 9 otrzymają nową wersję asystenta Gemini z trybem wideo, co ma nastąpić "wkrótce". Będzie można w czasie rzeczywistym rozmawiać ze sztuczną inteligencją na temat zawartości ekranu lub obrazu przechwytywanego przez kamerę.

Pixel 9a ma dostęp także do kluczowych funkcji AI, które trafiły na droższe smartfony już wcześniej.

Funkcja Dodaj mnie odpowiada za łączenie ze sobą fotografii, na których uwieczniono różne osoby. Użytkownik może zrobić zdjęcie grupie znajomych, a następnie przekazać telefon innej osobie i zapozować w tym samym miejscu.

Pixel 9a otrzymał też rozbudowaną wersję Magicznego edytora. Pozwala ona korzystać z funkcji automatycznego kadrowania...

... oraz edytowania zdjęć za pomocą słownych opisów.

Jest też funkcja Najlepsze ujęcie, która pozwala podmienić wyrazy twarzy wszystkich osób na zdjęciu, z wykorzystaniem kilku zdjęć zrobionych w tym samym miejscu. Z kolei gumka do dźwięków pozwala usunąć z wideo niechciane dźwięki.

Google Pixel 9a - pierwsze wrażenia

Widziałem już Pixela 9a na żywo, więc jeszcze przed rozpoczęciem pełnych testów zostawiam garść spostrzeżeń.

Zacznę od tego, że nowy smartfon Google’a niespecjalnie podoba mi się wizualnie. Sama kanciasta bryła z metalową ramą jest OK, ale producent zrezygnował ze swojego charakterystycznego wzornictwa na rzecz mocno uproszczonego.

iPhone 16e i Pixel 9a

Z tyłu obudowy zniknęła elegancka wysepka rozciągająca się od krawędzi do krawędzi, a jej miejsce zastąpił po prostu delikatnie wystający podwójny obiektyw. Gdyby chociaż projektanci zachowali równy odstęp między górną i lewą krawędzią, ale nie - aparat osadzony jest tak nisko, że aż kłuje w oczy. To oczywiście kwestia gustu, ale Pixel 9a wygląda mi trochę jak sampel inżynieryjny, który przed wprowadzeniem na rynek miał jeszcze zostać dopieszczony wizualnie, ale ostatecznie nikomu się nie chciało.

W porównaniu z iPhone’em 16e w oczy rzuca się też dużo większa ramka otaczająca ekran (choć ze znacznie mniejszym wcięciem na aparat). Pixel 9a wygląda przez to bardziej budżetowo, choć przecież jakiś ultra tani nie jest.

iPhone 16e i Pixel 9a

Pixel 9a zyskuje za to po wzięciu do ręki. Mimo że plecki wykonano z tworzywa sztucznego, to dzięki matowemu wykończeniu są przyjemne w dotyku. A odczucia premium są dodatkowo potęgowane przez metalową ramę.

Warstwa sprzętowa czy funkcjonalna to już w ogóle inna para kaloszy, bo na tym polu Pixel 9a rozjeżdża iPhone’a 16e. 120-hercowy ekran zapewnia znaaacznie płynniejsze animacje i wyższą czytelność przewijanego tekstu, a dzięki obiektywowi ultraszerokokątnemu aparat jest bardziej wszechstronny.

No i sztuczna inteligencja. Pixel 9a ma co prawda mniej funkcji AI po polsku niż smartfony Samsunga, ale i tak wypada znacznie lepiej niż iPhone 16e, w przypadku którego Apple Intelligence nie zostało spolszczone wcale.

Pixel 9a zapowiada się więc na solidny smartfon z wzorowym wsparciem aktualizacyjnym, który w dodatku wypada cenowo znacznie korzystniej od swojego głównego rywala. Tylko ten design…