Wpadł na szalony pomysł. Takiej klawiatury jeszcze nie było

Większość z nas kojarzy standardowe klawiatury, które umożliwiają wpisywanie pojedynczych liter. Attoparsec stworzył jednak klawiaturę, która pozwala na wpisywanie całych wyrazów za pomocą pojedynczych naciśnięć.

Klawiatura to podstawowe urządzenie peryferyjne, które umożliwia wprowadzanie danych do komputera. Standardowa klawiatura komputerowa zawiera zazwyczaj 104 lub 105 klawiszy, w tym litery, cyfry, symbole oraz klawisze funkcyjne. Klawisze są rozmieszczone w układzie umożliwiającym wygodne pisanie, a wprowadzanie znaków w odpowiedniej kolejności pozwala tworzyć wyrazy i zdania.

Najpopularniejszym układem klawiszy na klawiaturze jest QWERTY, którego nazwa pochodzi od pierwszych sześciu liter w górnym rzędzie literowym. Układ ten został zaprojektowany w XIX wieku do maszyn do pisania i jest powszechnie stosowany do dziś, głównie ze względu na przyzwyczajenie użytkowników oraz szeroką dostępność sprzętu z takim układem.

Nietypowy pomysł na klawiaturę

YouTuber Attoparsec postanowił zaprojektować klawiaturę w nietypowy sposób — tak, aby jeden przycisk wpisywał całe słowo.

Klawiatura składa się z 1000 klawiszy, z których każdy odpowiada jednemu z najczęściej używanych angielskich wyrazów, ułożonych alfabetycznie na pięciu panelach. Wśród wybranych słów nie zabrakło również kilku ulubionych, w tym przekleństw. Aby zmniejszyć chaos podczas pisania, Attoparsec dodał 20 klawiszy modyfikujących, umożliwiających tworzenie liczby mnogiej lub dodawanie popularnych sufiksów, takich jak „-ing” czy „-ed”.

Budowa klawiatury trwała 6 miesięcy. Konstruktor połączył pięć ogromnych paneli z dużymi przyciskami, a w środku znalazła się specjalnie zaprojektowana płytka drukowana. Do nadrukowania wyrazów na pustych nakładkach klawiszy zastosował technikę sublimacji barwnikowej.

Koniecznie zobaczcie poniższy filmik, gdzie Attoparsec opisuje koncepcję i proces budowy sprzętu.

Szybsze pisanie? Zapomnij

Wbrew pozorom klawiatura umożliwiająca wpisywanie całych słów za jednym naciśnięciem nie przyspiesza pisania tekstów. Podczas testu szybkości pisania Attoparsec osiągnął zaledwie 13 słów na minutę — to boleśnie wolne tempo, stanowiące mniej niż jedną szóstą jego standardowego wyniku wynoszącego 83 słowa na minutę przy użyciu klasycznej klawiatury. Konstruktor sam zaznacza, że opracowana klawiatura to ciskawostka i nie jest zbyt praktycznym narzędziem.