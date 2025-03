Chiny znów wyprzedziły cały świat. Miliardowe zyski z czystej energii

W 2024 roku sektor czystej energii w Chinach osiągnął istotny przełom, gdy jego udział w krajowym PKB po raz pierwszy przekroczył 10 proc. - wynika z analizy Carbon Brief. To trzykrotnie więcej niż inne branże.

Sektor czystej energii w Chinach znacząco wpłynął na wzrost gospodarczy kraju w 2024 roku. Czysta energia stanowiła ponad 10 proc. chińskiego PKB w ubiegłym roku, czyli trzy razy więcej niż w innych dziedzinach. Według raportu opublikowanego przez Carbon Brief, technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, systemami przesyłu, magazynowaniem energii, elektromobilnością oraz transportem kolejowym przyczyniły się do wygenerowania łącznej wartości 13,6 bln juanów (8,4 bilionów złotych). To przyczyniło się do 26 proc. wzrostu PKB. Kluczowe znaczenie mają tu fotowoltaika, pojazdy elektryczne oraz baterie, które generują trzy czwarte wartości dodanej sektora.

Inwestycje i rozwój technologii

To pokazuje, że inwestycje oraz produkcja w sektorze czystej energii stają się istotnym czynnikiem napędzającym rozwój gospodarczy w Chinach. Jednocześnie wspierają one globalne działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. W 2024 roku inwestycje w sektor czystej energii w Chinach osiągnęły wartość 6,8 biliona juanów, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Produkcja dóbr i usług w tym sektorze wzrosła o 21 proc., osiągając również 6,8 biliona juanów. Fotowoltaika wygenerowała 2,8 biliona juanów, a eksport komponentów fotowoltaicznych osiągnął wartość 0,6 biliona juanów.

Mimo imponujących wyników, sektor czystej energii w Chinach stoi przed wyzwaniami, takimi jak deflacja i nadpodaż mocy produkcyjnych. Produkcja paneli fotowoltaicznych spadła o 41 proc., co wymaga nowych polityk poprawiających efektywność produkcji. Chińskie władze planują wprowadzenie nowych strategii w ramach planu pięcioletniego na lata 2026-2030.

Energia słoneczna była drugim co do wielkości sektorem czystej energii, generując 21 proc. całkowitej wartości w 2024 roku. Inwestycje w projekty generacji energii słonecznej wyniosły 1 bln juanów, przewyższając inwestycje w produkcję. Wzrost mocy zainstalowanej w energii słonecznej wyniósł 28 proc. rok do roku.

Rola transportu i infrastruktury

Transport kolejowy i rozwój infrastruktury przesyłowej są kluczowe dla chińskiego sektora czystej energii. W 2024 roku dodano 3000 km nowych linii kolejowych, a całkowita długość sieci osiągnęła 162 tys. km. Nowoczesne linie przesyłowe o ultra wysokim napięciu umożliwiają efektywną dystrybucję energii odnawialnej.

Chiny, dzięki ambitnym inwestycjom i wsparciu państwa, stają się liderem w globalnej transformacji energetycznej. Sektor czystej energii przyczynił się do 17% nominalnego wzrostu PKB, co pokazuje, że technologie odnawialne stają się głównym motorem wzrostu gospodarczego. To podejście może służyć jako model dla innych krajów dążących do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Źródła: oprac. Carbon Brief, grafika: Adobe Stock