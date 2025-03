ChatGPT ma nowego rywala. Meta AI ląduje w Polsce

Długo to trwało, ale doczekaliśmy się. Twórcy Facebooka wprowadzają swojego chatbota AI do Europy.

Choć Meta AI ujrzała światło dzienne we wrześniu 2023 roku, to jej ekspansja dotychczas omijała szerokim łukiem naszą część świata. Firma tłumaczyła to skomplikowanymi unijnymi regulacjami.

Ekipie Zuckerberga wreszcie udało się jednak dostosować swoją usługę do lokalnych przepisów.

Meta AI w Polsce. Wirtualnego asystenta znajdziesz na Facebooku, Instagramie, WhatsAppie i Messengerze

Meta informuje o rozpoczęciu procesu wdrażania swojego chatbota w 41 krajach europejskich. Usługa będzie udostępniania stopniowo w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Z Meta AI można będzie korzystać przez stronę meta.ai oraz aplikacji Facebook, Instagram, WhatsApp oraz Messenger. Sztuczną inteligencję będzie można nawet dołączyć do rozmowy grupowej wpisująć "@MetaAI".

Oficjalnie sztuczna inteligencja Mety została zoptymalizowana pod kątem języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, niemieckiego i włoskiego. Z moich ubiegłorocznych testów wynika jednak, że można poprosić Meta AI o komunikowanie się po polsku, choć chatbot ostrzega wówczas o możliwości wystąpienia błędów.

Z Meta AI da się rozmawiać po polsku

Meta AI w Europie na razie z ograniczeniami

Europejczycy póki co będą mogli korzystać z okrojonej wersji chatbota, bazującej na komunikacji tekstowej. Na start zabraknie m.in. funkcji generowania obrazów czy tworzenia spersonalizowanych asystentów AI.

Meta zastrzega ponadto, że jej duży model językowy został wytrenowany z pominięciem danych użytkowników z Unii Europejskiej. Sztuczna inteligencja może być przez to słabiej dostosowana do lokalnych odniesień, zwyczajów i specyfiki językowej w Europie, co może prowadzić do mniejszej precyzji w generowaniu odpowiedzi związanych z europejskimi tematami.

W chwili publikacji tego tekstu Meta AI nie jest jeszcze dostępna na moim koncie. Gdy się to zmieni, na pewno przygotujemy porównanie z ChatemGPT.

Meta chwali się, że jeszcze przed debiutem w Europie z usługi Meta AI korzystało 700 milionów użytkowników miesięcznie.