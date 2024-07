Haier 3D HTW7720DNGB – oto kwintesencja nowoczesnej lodówki!

Haier 3D HTW7720DNGB to 3-drzwiowa innowacyjna lodówka, energooszczędna, bardzo pojemna i wyróżniająca się czymś, co w segmencie AGD spotykamy rzadko, a co warto docenić: funkcjonalnością i innowacyjnością o praktycznym, a nie tylko estetycznie efektownym wymiarze!

Płatna współpraca z firmą Haier.

Haier 3D HTW7720DNGB – kiedy nowoczesność spotyka funkcjonalność

Poszukiwania dobrej lodówki, która może się pochwalić cechami znacząco wpływającymi na komfort użytkowania oraz utrzymywanie przechowywanej żywności w optymalnej kondycji, to trudna sprawa. Od takiego sprzętu możemy wymagać już nie tylko skutecznego chłodzenia i stabilnego utrzymywania zaprogramowanych temperatur dla chłodziarki i zamrażarki, ale też wielu nowoczesnych rozwiązań. W tym kontekście, gdy mowa o sprzęcie skutecznym, nowoczesnym i wygodnym w użytkowaniu, który nie boi się innowacji, na scenę wchodzi Haier z modelem HTW7720DNGB, cały na czarno!

Opis tej lodówki zasadniczo zacząć można od innowacyjnej konstrukcji 3-drzwiowej, w której mamy chłodziarkę oraz 2 szuflady zamrażarki otwierane niezależnie. Kto nie korzystał z tak zaprojektowanej zamrażarki, ten nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wygodne jest to rozwiązanie, które ułatwia przechowywanie oraz dostęp do mrożonej żywności. Co ważne, nowatorska aranżacja frontu urządzenia nie wpłynęła negatywnie na pojemność lodówki – wręcz przeciwnie, gdyż Haier 3D HTW7720DNGB może pochwalić się pojemnością aż 483 litrów. Jak na lodówkę o wysokości 200 cm oraz szerokości i głębokości w okolicach 70 cm – wielkość ta robi olbrzymie wrażenie.



Producent zadbał również o odpowiednie strefy świeżości – specjalne szuflady wewnątrz chłodziarki, stworzone z myślą o przechowywaniu określonych produktów w optymalnych warunkach zapewniających najdłuższe utrzymywanie świeżości. Mowa tu o autorskich:

Humidity Zone: szuflada pozwala na przechowywanie delikatnej żywności, jak warzywa i owoce, z zachowaniem świeżości nawet dwa razy dłużej niż w klasycznych lodówkach, a wszystko to dzięki technologii HCS (Humidity Control System), membranie z włókien roślinnych, której zadaniem jest utrzymywanie wilgotności do 90 proc. przy automatycznej jej kontroli. Rzecz jasna istotna jest tu również odpowiednia cyrkulacja zimnego powietrza.

My Zone Plus: szuflada, w której możemy dostosować temperaturę do swoich potrzeb (od 0 do +5°C), co sprawia, że przechowywane w niej ryby, mięso, owoce i warzywa dłużej utrzymują świeżość.

Pomysłowe patenty na długie utrzymywanie świeżości przechowywanej żywności idą w przypadku tego modelu w parze z takimi udogodnieniami jak możliwość sterowania lodówką za pomocą smartfona i aplikacji hOn. Dzięki nim użytkownik jest w stanie zmieniać temperaturę w poszczególnych sekcjach chłodziarki i w zamrażarkach. Aplikacja posiada również bardzo interakcyjny interfejs, który pozwala na genialnie proste wykorzystanie wszystkich możliwości lodówki. To już prawdziwy skok w XXI wiek, więc o wbudowanym alarmie, sygnalizującym, że drzwi lodówki są otwarte, w zasadzie mógłbym nie wspominać.



Innowacje, funkcjonalność i bezpieczeństwo muszą iść ze sobą w parze

Innowacyjna konstrukcja frontu, dedykowane szuflady oraz zdalne sterowanie urządzeniem to pewne wyróżniki Haier 3D HTW7720DNGB, ale w konstrukcji lodówki nie zapomniano o innych cechach lubianych przez użytkowników sprzętu tego producenta. Mamy więc lodówkę w technologii Total No Frost (co niby jest oczywiste, ale i tak warto to podkreślić), z szufladami Easy Access w zamrażarce, które wymiernie podnoszą komfort użytkowania zamrażarki i aranżację jej przestrzeni podczas wkładania żywności.

Producent zadbał też o nasz komfort użytkowania. Warto tu wspomnieć o panelu DayLight, czyli LED-owym podświetleniu na tylnej ściance, które doskonale rozświetla wnętrze chłodziarki, a także o bezpiecznych półkach z hartowanego szkła czy choćby półce na napoje. Wszystko to w lodówce z cienkimi ściankami, które przekładają się na wspomnianą imponującą pojemność oraz na niższe aż o 30% zużycie energii w porównaniu ze standardowymi lodówkami 2-drzwiowymi.



Równowaga między designem a funkcjonalnością

Haier od 15 lat nieprzerwanie jest największym światowym producentem w segmencie dużego AGD i to doświadczenie oraz pozycja na rynku znajdują swój wyraz w produktowym portfolio producenta. Nie można powiedzieć, że Haier wynalazł lodówkę na nowo. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że producent wziął ją na warsztat, rozłożył na czynniki pierwsze i wsłuchując się w potrzeby użytkowników gruntownie je przeprojektował, tworząc urządzenia nowoczesne i w wielu wymiarach innowacyjne.

3-drzwiowa konstrukcja, która funkcjonalnie i estetycznie wyróżnia lodówki marki Haier, to tylko przykład – ten najbardziej rzucający się w oczy – nowatorskiego podejścia. Cieszy jednak fakt, że nie ma tu rozwiązań stworzonych tylko po to, by czymś się wyróżnić. Każde ma w przypadku lodówek tej marki funkcjonalne uzasadnienie. Widać to chociażby w energooszczędnej charakterystyce tych urządzeń.

Praktyczność przede wszystkim!

Haier 3D HTW7720DNGB to przemyślana, starannie zaprojektowana i niezwykle praktyczna chłodziarko-zamrażarka, która może być wizytówką marki Haier, ale nie jest niczym niezwykłym dla tego producenta. Mam w rodzinie lodówkę tej firmy, model nieco niższy, ale również zaskakujący funkcjonalnością i przemyślanymi rozwiązaniami, którymi wyróżnia się na tle lodówek innych producentów.



Powyższy personalny komentarz ma tu swoje uzasadnienie, gdyż pokazuje, że filozofia projektowania urządzeń ze wszech miar praktycznych, których wygoda obsługi i jakość idą w parze z innowacyjnymi rozwiązaniami to norma, to podejście właściwe dla całej gamy urządzeń marki Haier. Producent stawia na możliwie najlepsze zaspakajanie potrzeb konsumentów, a w projektowaniu nowego sprzętu AGD uwzględnia ich oczekiwania. Firma zleca zresztą cykliczne badania preferencji konsumentów i wnioski z tychże implementuje w swoich urządzeniach. Ten wkład użytkownika w projektowanie urządzeń doskonale widać na przykładzie modelu HTW7720DNGB, który pokazuje, że dopracowane rozwiązania i najwyższa jakość to wartości same w sobie.

Więcej informacji o lodówkach Haier 3D: https://www.haier-europe.com/pl_PL/laczone/

