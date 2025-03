NVIDIA szykuje tanie karty. Nadchodzi GeForce RTX 5050, RTX 5060 i RTX 5060 Ti

NVIDIA planuje wprowadzić na rynek tańsze karty graficzne z generacji Blackwell. Do sieci wyciekły informacje na temat specyfikacji i cen modeli GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5060 oraz GeForce RTX 5050. Co istotne, zainteresowani nie będą musieli na nie długo czekać.

Za nami premiera pierwszych kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 5000. Na początek producent skupił się na wydajniejszych modelach: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070. Niestety, ze względu na wysokie ceny, są one dostępne głównie dla bardziej zamożnych graczy, zwłaszcza że sprzęt obecnie jest oferowany po mocno zawyżonych stawkach.

Jednak to dopiero początek premier kart graficznych do gier. NVIDIA planuje wprowadzenie tańszych modeli z niższej półki, które mają być bardziej przystępne cenowo. Czego możemy się po nich spodziewać?

Tanie karty GeForce RTX 5000

Według przecieków użytkownika harukaze5719, NVIDIA planuje wydać kolejne modele z generacji GeForce RTX 5000 (Blackwell).

W najbliższych dniach NVIDIA planuje zapowiedzieć kartę GeForce RTX 5060 Ti, która będzie dostępna w wariancie z 8 GB i 16 GB pamięci GDDR7 128-bit (przy czym wersja z 16 GB ma zadebiutować w drugiej połowie marca, a wariant z 8 GB dopiero w pierwszej połowie kwietnia).

Oprócz tego producent planuje kartę GeForce RTX 5060 (bez dopisku Ti). Konstrukcja zostanie wyposażona w 8 GB pamięci VRAM 128-bit (nie wiadomo czy GDDR7, czy będą to starsze kostki GDDR6). Sprzedaż ma ruszyć w drugiej połowie kwietnia i należy tutaj spodziewać się ceny na poziomie 299 dolarów.

Oprócz tego planowane są słabsze modele GeForce RTX 5050 i GeForce RTX 5050 Ti. Obydwa zostaną wyposażone w 8 GB pamięci VRAM o 128-bitowej magistrali. Dostępność karty podobno też została zaplanowana na drugą połowę kwietnia, ale można spodziewać się niższych cen – odpowiednio 199 i 249 dolarów.

NVIDIA przechodzi do ofensywy

Szybkie wprowadzenie kolejnych kart graficznych to spore zaskoczenie, ponieważ we wcześniejszych seriach na tańsze modele musieliśmy czekać znacznie dłużej. Przyspieszona premiera może być związana z nadchodzącymi ruchami konkurencji – wiadomo, że AMD w drugim kwartale planuje debiut kart Radeon RX 9060. Tańsze modele z serii Blackwell prawdopodobnie mają na celu skuteczną odpowiedź na tę ofensywę. Dla graczy to oznacza większą konkurencję, ale też (miejmy nadzieję) lepszy i tańszy sprzęt.