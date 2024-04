Helldivers 2 to gra, której sukcesu nie przewidzieli nawet sami twórcy. Tygodnie mijają i kooperacyjny hit o szerzeniu” demokracji zarządzanej” nadal przyciąga wielu graczy, a deweloperzy serwują kolejną aktualizację.

Szwedzkie studio Arrowhead ma powody do zadowolenia, ale i pełne ręce roboty. Helldivers 2 nadal przyciąga setki tysięcy graczy, co definitywnie zamyka temat o potencjalnej “śmierci” gry. Dane SteamDB pokazują, że zainteresowanie nie słabnie (rzecz jasna gra jest również dostępna na kosnoli PlayStation 5). Teraz za sprawą aktualizacji zmieniono balans rozgrywki.

Aktualizacja Helldivers 2

Tytułowa “jedna rzecz”, która ucieszy wszystkich graczy, to nowy limit maksymalnego poziomu postaci. Do tej pory możliwe było osiągnięcie 50 poziomu, zaś po aktualizacji Helldivers 2 możemy dojść do 150 poziomu. Co więcej, Helldivers 2 zwraca przy tym “zaległe” doświadczenie - zdziwiłem się, gdy ujrzałem po aktualizacji 64 poziom postaci.

Zmieniają się misje w Helldivers 2. Nowe zagrożenia (zamieć, burza piaskowa) utrudnią szerzenie demokracji na poszczególnych planetach. Misja ewakuacji personelu będzie łatwiejsza: przesunięto punkty odrodzenia wrogów dalej od celu, zaś na wyższych poziomach trudności potrzeba mniej cywilów do wykonania zadania. Z kolei misja zniszczenia bunkra dowodzenia będzie trudniejsza i nawet pojawi się w operacjach od 5 poziomu trudności.

Wielu graczy narzekało na negatywny modyfikator misji wydłużający czas wezwania i odnowienia manewrów (stratagemów). Arrowhead idzie graczom na rękę i osłabia ten element.

Helldivers 2: zmiana balansu broni

Ciekawe rzeczy dzieją się w kwestii uzbrojenia. Ostatnia większa aktualizacja wywołała niemałe zamieszanie, gdyż część graczy narzekała na osłabienie np. railguna. W przypadku Helldivers 2 dobrze jest nie przyzwyczajać się do jednego uzbrojenia, gdyż gra ewoluuje na naszych oczach. I oto kolejny dowód.

Karabin “Liberator” zostaje ulepszony: pojawia się tryb ognia automatyczny. Karabin “Antysnajper” od teraz penetruje średni pancerz. Karabin przeciwpancerny zadaje większe obrażenia. Osłabiono z kolei strzelbę “Slugger”. Z innych ważnych zmian, to warto dodać, że wzmocniono ciężkie i średnie pancerze (lekki pancerz bez zmian).

Aktualizacja gry nie byłaby typową aktualizacją, gdyby nie eliminacja błędów, usprawnienia rozgrywki. Zmian w Helldivers 2 jest znacznie więcej, więc jeśli grasz, to koniecznie sprawdź oficjalny opis aktualizacji na Steam. Ci, którzy z jakiegoś powodu "przespali" ostatnie tygodnie muszą wiedzieć, że w grze pojawiły się mechy oraz nowe bronie: ciężki karabin maszynowy oraz potężne działo "Quasar".

Źródło: Arrowhead