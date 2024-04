Jeśli ktoś liczył na kwietniowe premiery gier – że w końcu pojawią się potężne hity to niestety, mamy złą wiadomość. Przez najbliższe tygodnie odpoczniemy nieco od wielkich nowości. Nie oznacza to jednak, że nic ciekawego nas wówczas nie czeka. Na pewno ucieszą się fani PS5.

Kwietniowa chwila oddechu

Minione tygodnie, przez większość czasu, były niczym sentymentalna podróż w przeszłość. Bo choć owszem, dostaliśmy kilka całkowicie nowych marek w postaci choćby polskiego The Thaumaturge czy nieco rozczarowującego Rise of the Ronin, to jednak miesiąc należał do powracających po latach i wywołujących niemałą nostalgię tytułów. Wszak mieliśmy i nowe Alone in the Dark, i Outlast: A New Beginning (na które sam osobiście czekałem 25 lat!!!). Było nawet Dragon’s Dogma 2, które zbiera tyle samo pochwał, co narzekań graczy. Akurat w tym przypadku, gdyby nie mikropłatności w grach, o których mówi się coraz częściej, i to raczej w tym negatywnym świetle, byłoby fantastycznie. No ale jest jak jest.

Dobra wiadomość jest taka, że kwiecień takich złych emocji zapewne ze sobą nie przyniesie. Raz, że początek wiosny upłynie nam raczej dość spokojnie, a dwa – że twórcy gier upodobali się raczej tę drugą połowę miesiąca. I to właśnie tam zacznie się robić gęsto od potencjalnych hitów. Sporo powodów do radości powinni mieć wówczas posiadacze PlayStation 5. A pozostali? No cóż, najlepiej zobaczcie i oceńcie to sami – oto nasze kwietniowe zestawienie najciekawszych premier gier.

Najlepsze premiery gier kwietnia 2024

A na jakie gry w kwietniu 2024 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie - gry, które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! I pamiętajcie - głosować możecie na wiele pozycji jednocześnie! :)

