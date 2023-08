Firma Honor ogłosiła, że jej najnowsze smartfony, czyli Honor 90 i Honor 90 Lite, są już dostępne w Polsce. Oto szczegóły na temat tych urządzeń.

Honor 90 wyceniono w naszym kraju na 2649 zł. Do smartfona producent dorzuca tablet Honor Pad X8 w prezencie. Natomiast jeśli chodzi o Lite, to chętni kupią go za 1399 zł, a w gratisie otrzymają opaskę Honor Band 7. Telefony są dostępne w dwóch kolorach – czarnym i zielonym.

Honor 90

Model wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz z poczwórną krzywizną (Quad-Curved Floating Display), który obsługuje rozdzielczość 2664x1200 pikseli z częstotliwością odświeżania ekranu do 120 Hz.

Procesor to w tym przypadku Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, który zdaniem producenta w porównaniu do swojego poprzednika zapewnia o 20 procent lepszą grafikę i o 30 procent lepszą wydajność sztucznej inteligencji.

Honor 90 ma system fotograficzny złożony z trzech modułów: aparatu głównego 200 MP z matrycą 1/1,4 cala, aparatu ultraszerokokątnego i makro 12 MP z polem widzenia 112° oraz aparatu z pomiarem głębi 2 MP. System wykorzystuje sztuczną inteligencję do redukcji szumów z wideo.

W telefonie zastosowano baterię 5000 mAh, zapewniającą jeden dzień użytkowania. Po rozładowaniu użytkownicy mogą przywrócić stan baterii do 45 procent za pomocą 66-watowej ładowarki Honor SuperCharge w 15 minut.

Honor 90 Lite

6,7-calowy bezramkowy wyświetlacz w Honor 90 Lite zapewnia adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 90 Hz. Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 6020 5G. Tutaj mamy baterię o pojemności 4500 mAh.

Lite oferuje aparat główny o rozdzielczości 100 MP z przysłoną f/1.9, kamerę szerokokątną o głębokości 5 MP i kamerę makro 2 MP. Przedni aparat do selfie ma rozdzielczość 16 MP.

źródło: materiały prasowe