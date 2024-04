Masz nieograniczony budżet na telefon? W tym rankingu znajdziesz modele o największych możliwościach. Są nowoczesne, wydajne, mają zaawansowane aparaty i ciekawe funkcje dodatkowe. Podpowiadamy co kupić, aby nie żałować.

Ile trzeba wydać na dobry telefon? W naszych zestawieniach prezentujących polecane telefony do 2500 zł oraz najlepsze telefony do 3000 zł możesz znaleźć wiele ciekawych i naprawdę dobrych urządzeń. Z powodzeniem sprawdzą się na co dzień w rękach większości użytkowników. Wyjątkiem mogą być jednak osoby, które nie uznają żadnych kompromisów i chcą cieszyć się wszystkimi najnowszymi rozwiązaniami, jakie w danym momencie zapewnia branża mobilna. Dla nich odpowiedni będzie jeden z poniższych modeli.

Przygotowaliśmy ranking, w którym znajdziesz najlepsze flagowe smartfony dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji. Nie są tanie, ale to modele o najwyższej wydajności, największych możliwościach i najlepszej jakości wykonania. To one mogą pochwalić się też najdłuższym wsparciem producentów, będą otrzymywać więcej aktualizacji niż tańsze propozycje, a to bardzo istotna kwestia. W ostatnim czasie niektórzy producenci poczynili w tej kwestii znaczące postępy. Smartfon z aktualizacjami przez 5 lat to już nie tylko iPhone. Możliwe jest sięgnięcie po model z Androidem, który również będzie wspierany przez dłuższy czas.

Chcesz sprawdzić dwa telefony obok siebie? Zawsze możesz to zrobić w naszej porównywarce telefonów. Poza danymi dotyczącymi specyfikacji umieszczamy tam wyniki testów przeprowadzanych na potrzeby recenzji.

Najlepszy telefon z AMOLED. A może składany?

Niemal wszystkie nowe flagowce są bardzo duże, ich ekrany często mierzą 6,5 cala lub więcej. Takie urządzenia są preferowane przez większość użytkowników, dlatego producenci tworzą ich najwięcej. Jednocześnie coraz większe zainteresowanie budzą składane telefony. Ich konstrukcje przestają być delikatne, a specyfikacje uboższe względem klasycznych konstrukcji. Składane smartfony mają tę zaletę, że z jednej strony zapewniają duży wyświetlacz, a po złożeniu cechują się bardzo kompaktowymi gabarytami i lepiej mieszczą się w kieszeniach.

Niezależnie od przekątnej, flagowy telefon musi zapewniać świetnej jakości obraz. Najlepiej jeśli będzie wyposażony w panel wykonany w technologii AMOLED z funkcją Always on Display. Powinien gwarantować doskonałe kolory i kontrast, mile widziana jest też wysoka częstotliwość odświeżania, tzn. 120 Hz a nawet nieco więcej. Takie rozwiązanie zwiększa płynność wyświetlania animacji, zmniejszając przy tym zmęczenie oczu. Dodatkowym atutem będzie obsługa HDR10 i Dolby Vision.

Najlepszy telefon to także najlepszy aparat?

Flagowy telefon musi gwarantować dobre zdjęcia i filmy w każdych warunkach, to właśnie tym w głównej mierze odróżnia się od modeli z niższych półek. Trzeba jednak pamiętać, że decydująca nie jest liczba obiektywów w aparacie, ale ich parametry i możliwości.

Liczy się nie tylko rozdzielczość. Niekiedy dobry duży sensor 12 Mpix, z wysokiej jakości obiektywem i dobrze zoptymalizowanym oprogramowaniem zrobi lepsze zdjęcia od aparatu np. 50 Mpix. Poza obiektywem głównym standardem jest ultraszerokokątny, ale dobry flagowy smartfon musi oferować również teleobiektyw do zoomu. Zdjęcia makro to raczej ciekawostka dla wąskiego grona odbiorców, ale wydając na telefon kilka tysięcy złotych należy oczekiwać, że i one będą cieszyć oko. Coraz więcej producentów zaczyna oferować opcję rejestrowania wideo 8K. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że wielu osobom nadal wystarczać będzie dobre 4K ze skuteczną stabilizacją obrazu i płynnością 60 klatek na sekundę.

Najlepsze smartfony muszą być wydajne. Jaki procesor?

Jaki procesor w telefonie jest najlepszy? Jeśli chodzi o smartfony z Androidem, to oczywiście najważniejszym obecnie procesorem jest Snapdragon 8 Gen 3, ale praktyce wciąż w pełni wystarcza nieco straszy Snapdragon 8 Gen 2. W modelach Apple z serii iPhone 15 Pro znajdziemy najnowszy i w zasadzie najlepszy procesor mobilny, czyli Apple A17 Pro. Jest też kilka innych procesorów, które można uznać za godne flagowych telefonów oferowanych w nieco przystępniejszych cenach. Chodzi o starsze układy Qualcomm (Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 1), Apple A16 Bionic oraz wiodące układy MediaTek.

Nie można jednak zapominać o innych kwestiach. Ile pamięci RAM potrzebuje telefon? Smartfony Apple radzą sobie wprost genialnie z 4 GB, 6 GB pamięci RAM, ale Android potrzebuje znacznie więcej. Teraz we flagowych telefonach z tym systemem spotykamy 8 GB lub 12 GB, a coraz częściej nawet 16 GB lub 18 GB RAM (np. w modelach Asus ROG Phone). Ważna jest też szybka pamięć masowa. W smartfonach flagowych UFS 3.1 to obecnie minimum, które zapewnia bardzo szybkie uruchamianie i działanie programów oraz systemu. Niektóre modele korzystają już z najnowszej i jeszcze lepszej pamięci UFS 4.0.

Najlepsze telefony 2024. Na co jeszcze zwracać uwagę?

Na pokładzie flagowca powinien znajdować się nowy system operacyjny. Aktualnie są to Android 14 i iOS 17. Do tego łączność komórkowa 5G, bardzo szybkie Wi-Fi 6 lub 6E, Bluetooth z aptX HD, NFC i dual SIM (również z eSIM). Mile widziane jest też szybkie ładowanie baterii, w tym indukcyjne, a także bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Niektóre najlepiej wypadające w tej kwestii telefony mogą pochwalić się obsługą ładowarek o mocy ponad 120W, co pozwala naładować akumulator do pełna nawet w mniej niż pół godziny.

Asus ZenFone 10 - najlepszy mały telefon z Androidem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Smartfony z serii Asus ZenFone długo stanowiły miłą odmianę dla osób mających dość dużych, ciężkich i nieporęcznych cegieł w kieszeni. Najnowszy Zenfone 11 Ultra jest większy, ale zeszłoroczny ZenFone 10 jest wyposażony w 5,9-calowy ekran, dzięki czemu jest bardzo wygodny w obsłudze jedną ręką. Ma też kilka innych ważnych zalet. Chociażby wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 idealny do gier, filmów, mediów społecznościowych i innych aplikacji. Ponadto ZenFone 10 oferuje świetną jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym mini jack 3,5 mm i głośnikach stereo. Muzyka brzmi fenomenalnie, zwłaszcza ta nieskompresowana lub skompresowana bezstratnie. Oferuje też niezły aparat ze skuteczną stabilizacją optyczną, ma wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED 144 Hz o wysokiej jasności, a także wodoszczelną obudowę IP68. Działa błyskawicznie, jest ładny i bardzo komfortowy. Wciąż należy do czołówki najlepszych smartfonów, a jest tańszy od wielu flagowych konkurentów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 5,92 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi 14 Ultra - Xiaomi z najmocniejszym procesorem Ocena benchmark.pl









4,9/5 Xiaomi 14 Ultra to przedstawiciel topowej serii producenta, który cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Został wyposażony w najnowszy i najlepszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ma też szybką pamięć wewnętrzną UFS 4.0, w praktyce jest więc jednym z najszybszych telefonów 2024 r. Posiada też dobry 6,73-calowy ekran LTPO AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, Dolby Vision i HDR10+ oraz zaawansowany aparat fotograficzny z czterema obiektywami (szerokokątnym, ultraszerokokątnym, teleobiektywem oraz peryskopowym teleobiektywem) i optyką Leica. Na pokładzie tego modelu znalazł się też komplet wymaganych od smartfona w tej cenie modułów łączności, głośniki stereo i bateria obsługującą ładowanie 90W i bezprzewodowe 80W. Xiaomi 14 Ultra jest też wodoszczelny zgodnie z normą IP68, czego w przypadku nawet flagowych modeli tego producenta długo brakowało i dopiero teraz można mówić, że staje się standardem.

Samsung Galaxy S24 Ultra - najlepszy telefon z rysikiem Ocena benchmark.pl









4,9/5 Galaxy S24 Ultra to najnowszy i najlepszy przedstawiciel doskonale znanej serii. Smartfon dla najbardziej wymagających osób, które muszą mieć wszystko co najlepsze w jednym. W jego obudowie znajdziemy najlepsze aktywne piórko na rynku, którego możliwości są olbrzymie, od pisania, poprzez konwersję tekstu do postaci cyfrowej, aż po zdalne sterowanie aparatem za pomocą gestów w powietrzu. Galaxy S24 Ultra ma też świetny aparat wyposażony w dwa teleobiektywy z powiększeniem 5x i 3x, skuteczny OIS i nagrywanie 8K. Zapewnia również najwyższą wydajność, ponieważ producent zastosował procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM i nawet 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Na pokładzie tego urządzenia znalazło się też bezprzewodowe ładowanie, indukcyjne ładowanie zwrotne, NFC, 5G, a do tego jeden z najlepszych wyświetlaczy stosowanych w smartfonach w 2024 r. Galaxy S24 Ultra jest też wodoszczelny zgodnie ze standardem IP68. To prawdziwy Ultra telefon, w przypadku którego można liczyć również na bardzo długie wsparcie. Samsung zadeklarował wydawanie aktualizacji aż przez 7 lat. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3120x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 12 + 10 + 50 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 232 g

Asus ROG Phone 8 Pro - najlepszy telefon na świecie do gier Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jesteś zapalonym graczem i potrzebujesz najlepszego smartfonu do gier? Jeśli tak, to polecamy Asus ROG Phone 8 Pro. Zdecydowanie wyróżnia się kilkoma cechami. Po pierwsze, ma wbudowane dotykowe triggery, czyli programowalne przyciski idealne przede wszystkim do szybkich strzelanek sieciowych, ale nie tylko. Po drugie można dołączyć do niego specjalną nakładkę z aktywnym chłodzeniem czy kontroler zmieniający telefon w mobilną konsolę. To bardzo przydatne podczas długich sesji grania. Po trzecie, wyróżnia się ciekawą stylistyką i ogromną wydajnością. Ma bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a także aż 16 GB RAM i 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Producent zadbał tu również o duży akumulator 5500 mAh, który wystarcza na dłuższy czas rozgrywki, a jeśli nie grasz, to możesz liczyć na 2 dni typowej pracy. Ładowarka ma 65W, poza tym obsługiwane jest bezprzewodowe ładowanie 30W. Do grania online przydaje się bardzo szybka łączność bezprzewodowa, a więc Asus ROG Phone 8 Pro ma Wi-Fi 6E i oczywiście internet komórkowy 5G. Warto dodać, że wyświetlacz LTPO AMOLED ma odświeżanie aż 165 Hz i jasność do 1600 nitów. To jeden z najlepszych smartfonów, jakie możesz kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 32 + 13 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 225 g

Motorola Edge 40 Pro - szybki smartfon z Android Ocena benchmark.pl









4,7/5 Motorola długo kojarzyła się z modelami budżetowymi, ale od pewnego czasu z powodzeniem przygotowuje też flagowce. Ostatni z nich to Edge 40 Pro. Atutem dla wielu osób może być tutaj system zbliżony do czystego Androida, producent dorzuca jedynie kilka dodatków, w tym praktyczne gesty i platformę Ready For do pracy stacjonarnej. Optymalizacja oprogramowania jest świetna, co w połączaniu z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM LPDDR5X i najszybszą pamięcią wewnętrzną UFS 4.0 zapewnia Edge 40 Pro miano jednego z najwydajniejszych smartfonów na rynku. Wyróżnia się tu także ekran pOLED z bardzo wysokim odświeżaniem 165 Hz, do tego z HDR10+ i Dolby Vision, który został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Inne atuty tego modelu to dobry aparat fotograficzny z nagrywaniem w jakości do 8K/30 fps, głośniki stereo z Dolby Atmos oraz bateria z ładowaniem 125W i ładowaniem bezprzewodowym, chociaż tylko 15W. Cała konstrukcja została zabezpieczona przed szkodliwym działaniem wody, jest wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 199 g

Google Pixel 8 Pro - najlepszy telefon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dla osób, które chcą obsługiwać system bez jakichkolwiek dodatków lepszym, a właściwie jednym z najlepszych wyborów będzie Google Pixel 8 Pro. Tu nad oprogramowaniem czuwa sam Google, co poza optymalizacją i brakiem zbędnych bajerów przekłada się również na najszybsze i najdłużej udostępniane aktualizacje. Google Pixel 8 Pro ma zagwarantowane wsparcie przez aż 7 lat od premiery. Drugim rozwiązaniem bezpośrednio od Google jest autorski procesor Tensor G3 zauważalnie ulepszony względem poprzednich generacji. On, omówione oprogramowanie i pamięć UFS 3.1 przekładają się na bardzo dobrą wydajność, Google Pixel 8 Pro radzi sobie ze wszystkimi zadaniami. Ma też niezły aparat z obiektywami szerokokątnym, teleobiektywem (obydwa z optyczną stabilizacją obrazu) i ultraszerokokątnym, ekran LTPO OLED 120 Hz i baterię 5050 mAh, chociaż prędkości ładowania nie imponują (30W i 23W bezprzewodowo). Na szczęście Google Pixel 8 Pro nie odstaje od konkurencji jakością wykonania, też jest wodoszczelny zgodnie z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1344x2992 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor G3

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2x48 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 213 g

Samsung Galaxy Z Flip 5 - wodoszczelny telefon składany Ocena benchmark.pl









4,8/5 Najnowsze wcielenie najpopularniejszego składanego telefonu. W porównaniu do poprzednika, Samsung zachował 6,7-calowy ekran wewnętrzny Foldable Dynamic AMOLED 2X, ale zastosował nowy zawias Flex Hinge i zdecydował się na zmianę ekranu zewnętrznego. W tym modelu to panel Super AMOLED o przekątnej 3,4 cala, a zatem zauważalnie większy niż w Galaxy Z Flip 4. Dzięki temu korzystanie z urządzenia pozostającego w formie złożonej jest znacznie wygodniejsze. To najwydajniejszy składany smartfon, jaki można kupić. Ma nie tylko topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ale też 8 GB RAM i bardzo szybką pamięć wewnętrzną UFS 4.0. Robi bardzo dobre zdjęcia i nagrywa filmy 4K/60 fps. Tył i front pokrywa szkło Corning Gorilla Victus 2, a całość jest wodoszczelna zgodnie z normą IPX8, co jak na składaną konstrukcję stanowi ogromny atut. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Motorola Razr 40 Ultra - najlepszy telefon składany Ocena benchmark.pl









4,8/5 Również Motorola Razr 40 Ultra przyniosła ewolucję, a nie rewolucję w porównaniu do wcześniejszego modelu z tej samej serii (Razr 2022). Producentowi udało się zadbać o jeszcze bardziej funkcjonalne urządzenie. Motorola Razr 40 Ultra ma ekran wewnętrzny LTPO AMOLED o przekątnej 6,9 cala oraz ekran zewnętrzny AMOLED mierzący aż 3,6 cala, czyli więcej niż u konkurentów. Uwagę zwraca odświeżanie, które wynosi odpowiednio 165 Hz i 144 Hz i tym samym zapewnia idealną płynność obrazu w każdej sytuacji. Dla wielu osób atutem będzie też oprogramowanie, to prawie czysty system Android 13. Wydajność jest wysoka, zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Baterię można ładować bezprzewodowo, czego brakowało w Razr 2022. Wadą względem propozycji z logo Samsung będzie dla pewnego grona użytkowników brak wodoszczelności. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 13 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 188.5 g Zobacz recenzję

OnePlus 12 - flagowiec z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,8/5 OnePlus 12 to najnowsza propozycja producenta, którego flagowe smartfony są utożsamiane przede wszystkim z najwyższą wydajnością, lekką nakładką systemową i szybkim ładowaniem baterii. W tym przypadku mamy do czynienia z wszystkimi tymi cechami. OnePlus 12 został wyposażony w bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pamięć wewnętrzną w szybkim standardzie UFS 4.0, Androida 14 z OxygenOS 14 oraz technologię ładowania baterii SUPERVOOC 100W. Uzupełnianie baterii od zera do 100 proc. trwa tu zaledwie 20 minut. Mocne strony tego modelu to także ekran LTPO AMOLED z obsługą Dolby Vision i HDR10+, komplet modułów łączności bezprzewodowej, głośniki stereo i dobry aparat fotograficzny z OIS oraz teleobiektywem oferującym 3-krotny zoom optyczny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,82 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3168x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 48 + 64 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 220 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone 15 Pro Max - telefon z najlepszym aparatem 2024 Ocena benchmark.pl









4,9/5 A jeśli siedzisz głęboko w ekosystemie Apple, chcesz błyskawicznie przesyłać obraz, dźwięk, pliki i po prostu idealnie współpracować z MacBookiem, Apple TV czy innym sprzętem Apple, to nie kupuj telefonu z Androidem. Wybierz iPhone 15 Pro Max. Tym bardziej, jeśli zależy ci na najwydajniejszym smartfonie z doskonałym aparatem fotograficznym z topową stabilizacją i teleobiektywem, który charakteryzuje się pięciokrotnym przybliżeniem optycznym. To świetnie zoptymalizowany smartfon i ultrawydajnym procesorem Apple A17 Pro. Wszystkie, nawet najbardziej zaawansowane programy i gry działają na nim szybko i płynnie. Jest świetny w roli smartfona fotograficznego, a także przenośnego sprzętu do gier. Ma wybitnie dobry wyświetlacz OLED z imponującą jakością kolorów i bardzo wysoką jasnością w trybie automatycznym. Ma w zasadzie najlepszą łączność bezprzewodową, jakiej można oczekiwać od współczesnego telefonu, do tego bezprzewodowe ładowanie baterii (ale niezbyt szybkie) i ładowanie zwrotne, a nawet LiDAR, który w połączeniu z aparatem pozwala tworzyć i zapisywać modele 3D różnych obiektów wraz z teksturami. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 17

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2796x1290 px

Procesor główny (nazwa) Apple A17 Pro

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 2x12 + 48 Mpx

Waga 221 g Zobacz recenzję

Najlepszy smartfon - nasza opinia

Najlepszy telefon 2024 r. to naszym zdaniem Samsung Galaxy S24 Ultra. Oferujeświetne połączenie szybkości, jakości, funkcjonalności i wyglądu. Ma najlepszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dużo szybkiej pamięci, bardzo dobry aparat, a także jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku mobilnym, który dodatkowo może być obsługiwany również rysikiem. Takie rozwiązanie zapewnia wiele dodatkowych funkcjonalności niedostępnych u konkurencji. Smartfon jest przy tym bardzo dobrze wykonany i ma wodoszczelną obudowę IP68.

