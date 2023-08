Oppo A78 jest już dostępny w Polsce. Wyposażony w ekran AMOLED FHD+ smartfon kosztuje 999 złotych.

Urządzenie ma wyświetlacz AMOLED FHD+ o przekątnej 6,4 cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Ekran zapewnia maksymalną jasność 600 nitów i funkcję inteligentnego podświetlenia. Certyfikaty HDR Netfix i Prime Video mają wskazywać na wysoką jakość wyświetlanego obrazu.

Z kolei za dźwięk w smartfonie odpowiada podwójny głośnik stereo i technologia Real HD Sound 3.0. Udostępniono tu tryb Ultragłośność, który daje możliwość podgłośnienia nawet o 200 procent. Umożliwia to prowadzenie rozmów telefonicznych w hałaśliwym miejscu – na przykład na dworcu.

Bateria i aparat w Oppo A78

Oppo A78 wyposażono w baterię 5000 mAh. Nie zabrakło tu funkcji szybkiego ładowania SUPERVOOCTM o mocy 67 W, dzięki której urządzenie naładujemy od 0 do 100 procent w zaledwie 44 minuty. Pełne naładowanie umożliwia ponad 30 godzin rozmów i ponad 16 godzin oglądania filmów.

Smartfon ma grubość 7,93 mm i waży 180 g, co czyni go najcieńszym telefonem z baterią 5000 mAh w jego przedziale cenowym. Ponadto Oppo A78 jest odporny na działanie wody – zachlapania i umiarkowane zalania nie powinny go uszkodzić.

Kamera tylna ma dwa obiektywy: główny 50 MP i głębi 2 MP. Z przodu urządzenia umieszczono aparat do selfie 8 MP.

Cena i dostępność

Smartfon jest dostępny od 8 sierpnia 2023 w cenie 999 zł w wariancie 8 GB RAM + 128 GB ROM. Decydując się na zakup w terminie od 8 do 20 sierpnia, klienci otrzymają dodatkowo słuchawki Oppo Enco Buds2 i darmowy 2-miesięczny dostęp do usługi YouTube Premium.

źródło: materiały prasowe