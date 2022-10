Horizon World firmy Meta ma mnóstwo problemów z jakością. Jest to na tyle duży problem, że nawet zespół, który pracuje nad platformą, nie chce z niej korzystać. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez serwis The Verge ma się to jednak wkrótce zmienić.

Horizon World ma problemy z wydajnością i jakością

Horizon World to społecznościowa platforma metaverse, w której można wchodzić z innymi w interakcje jako dziwaczne (i wyśmiewane w sieci), beznogie avatary. Meta, jej właściciel, wydaje miliardy na budowanie swojej wizji wirtualnej rzeczywistości - m.in. w sierpniu Mark Zuckerberg zapowiedział pewne zmiany w wyglądzie użytkowników.

Horizon World na początku tego roku trafiło do 300 tys. użytkowników i wkrótce miało pojawić się też na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. Jak jednak wskazują notatki wewnętrzne skierowane do pracowników Mety, a uzyskane przez serwis The Verge - nie do końca będzie to możliwe. Horizon Worlds ma problemy z jakością oraz wydajnością. Dlatego też, zanim aplikacja zostanie udostępniona większej liczbie użytkowników, Meta będzie musiała te problemy rozwiązać.

Vishal Shah, wiceprezes Metaverse, napisał w notatce pochodzącej z września:

Obecnie opinie naszych twórców, użytkowników, testerów i wielu z nas w zespole wskazują, że łączna waga problemów ze stabilnością i błędów sprawia, że ​​naszej społeczności jest zbyt trudno doświadczyć magii Horizon. Mówiąc najprościej, aby doświadczenie stało się zachwycające i trwałe, musi najpierw być użyteczne i dobrze wykonane.

Z Horizon World nie chcą korzystać nawet pracownicy

Zgodnie z notatkami Vishala Shaha, kluczowym problemem w rozwoju Horizon World jest to, że ludzie, którzy nad nim pracują nie chcą go używać:

Wielu z nas nie spędza tak dużo czasu w Horizon, a nasze panele informacyjne wyraźnie to pokazują. Dlaczego? Dlaczego tak bardzo nie kochamy produktu, który zbudowaliśmy i nie używamy go cały czas? Prawda jest taka, że ​​jeśli go nie kochamy, jak możemy oczekiwać, że nasi użytkownicy go pokochają?

Jak się okazuje pracownicy nie używają Horizon w wystarczającym stopniu. W związku z tym opracowano specjalny plan, który miał pociągnąć menedżerów do odpowiedzialności za to, by ich zespoły korzystały z platformy chociaż raz w tygodniu:

Wszyscy w tej organizacji powinni zakochać się w Horizon Worlds. Nie można tego zrobić bez używania serwisu. Wejdźcie do niego. Zorganizujcie czas, aby zrobić to ze swoimi współpracownikami lub przyjaciółmi, zarówno w interakcjach wewnętrznych, jak i publicznych.

Meta będzie zatem skupiać się na ulepszeniu swojego produktu, aż, być może, w pewnym momencie zechcą z niego korzystać (z własnej woli) także pracownicy. Jak podkreśla Ashley Zandy, rzecznik firmy Meta:

Metaverse to przyszłość komputerów i uważamy, że powinien być zbudowany wokół ludzi. Firma zawsze poprawia jakość i działa na podstawie opinii naszej społeczności twórców. To wieloletnia podróż i zamierzamy nadal ulepszać to, co zbudujemy.

Źródło: theverge.com