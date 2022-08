Mark Zuckerberg ma ambitne plany dotyczące wirtualnego świata. Niedawno Meta zgłosiła patent, który umożliwi użytkownikom Metaverse lepsze wyrażanie siebie.

Twoje ubrania w Metaverse

Meta (wcześniej Facebook), dość często wypowiada się na temat swoich planów dotyczących Metaverse, wirtualnego świata. W grach typu VRChat można już tworzyć niestandardowe avatary i w ten sposób dostosować do własnych preferencji swoje wirtualne „ja". Tym razem jednak Meta chce iść o krok dalej. Zgodnie z patentem opublikowanym pod koniec lipca, ma powstać system, który umożliwi użytkownikom przesyłanie własnych ubrań do Metaverse.

Użytkownik będzie musiał wykonać mnóstwo zdjęć, z których zostaną pobrane dane dotyczące koloru, kształtu oraz ogólnego wyglądu tego, co ma na sobie. Informacje będą następnie przekształcane w trójwymiarową siatkę opartą na ubraniach oraz sylwetce.

W grafice komputerowej siatka tworzy podstawową strukturę modelu, nadając mu jego ogólny kształt. Można go następnie udoskonalić, wprowadzając pewne mapy tekstur, takie jak normalne mapy. W patencie wspomniano, że ma on na celu stworzenie >>granicy skóra-odzież<<, co może sugerować, że ubranie może nawet reagować na ruchy użytkownika.

Czy to komuś potrzebne w Metaverse?

To dość interesujący pomysł, choć dopiero się okaże, czy w ogóle się pojawi i jak potencjalnie będzie się sprawdzać. Mnóstwo programów i gier ma trudności z zaimplementowaniem realistycznych skanów twarzy 3D z obrazów lub wideo, chociaż z biegiem czasu zaczyna się to zmieniać. Pomysł wgrania rzeczywistego stroju, który posiada się w prawdziwym życiu, może przypaść do gustu użytkownikom, którzy mocno stawiają na swoją indywidualność i nie chcą wyglądać jak inni.

Metaverse jest często promowany jako metoda zdalnej komunikacji ze współpracownikami oraz możliwość spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną, którzy są daleko. Odtworzenie swojego rzeczywistego wyglądu w takich przypadkach prawdopodobnie byłoby mile widziane przez wiele osób.

Źródło: gamerant.com