Pomysł, by umożliwić rozmowy z symulacją kogoś, kto odszedł, nie jest niczym nowym. Znają ją chociażby fani serialu Black Mirror. Firma Somnium Space również planuje prace nad umożliwieniem rozmów z bliskimi po ich śmierci. Będzie to wymagało zebrania ogromnej ilości danych.

Somnium Space i metaverse

Somnium Space to platforma typu open source. Użytkownicy mogą kupować cyfrową ziemię, budować domy i budynki, grać w hiperrealistyczne gry wideo, zakładać firmy oraz organizować koncerty i wydarzenia na żywo. Dostęp do przestrzeni jest możliwy za pośrednictwem VR, PC i Internetu, również dostępny na urządzeniach mobilnych i wygląda mniej więcej tak:

Głównym celem firmy jest zaoferowanie użytkownikom najlepszych, jedynych w swoim rodzaju doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości. W przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów, Somnium Space jest już kompatybilny z zestawami słuchawkowymi rzeczywistości wirtualnej, co pozwala na wciągające wrażenia 3D.

Artur Sychov to dyrektor generalny i założyciel Somnium Space, jednej z wielu wersji metaverse. Według portalu vice.com, z uwagi na śmierć bliskiej mu osoby, zaczął się on zastanawiać, czy byłby jakiś sposób na to, by porozmawiać z nią po jej odejściu. Rozwiązaniem ma być tryb „Live Forever".

Jak będzie działać funkcja „Live Forever?"

Nadchodząca funkcja w Somnium Space pozwali ludziom przechowywać swoje ruchy i rozmowy jako dane, a następnie powielać je jako awatar, który się porusza, mówi i brzmi tak, jak dana osoba, a co więcej – może to robić jeszcze długo po śmierci. Sychov chciałby doprowadzić do tego, by ludzi mogli rozmawiać ze swoją zmarłą, ukochaną osobą, kiedy tylko zechcą. Jak tłumaczy:

Dosłownie, jeśli umrę – a mam te dane zebrane – ludzie lub moje dzieci będą mogli przyjść i porozmawiać z moim awatarem, moimi ruchami, moim głosem. Przez pierwsze 10 minut nie byłoby wiadomo, że to faktycznie sztuczna inteligencja. Taki jest cel

Dla Sychova są to potencjalne innowacje, które sprawią, że metaverse stanie się nową areną ludzkich doświadczeń, w którą warto zainwestować. Zdał on sobie sprawę z tego, jak ogromny potencjał gromadzenia danych ma wirtualna rzeczywistość. Uważa, że ich ilość jest 100-300 razy większa niż w przypadku korzystania z telefonu komórkowego.

Technologia rzeczywistości wirtualnej mogłaby przykładowo zbierać informacje o tym, w jaki poruszają się Twoje palce, usta, oczy i całe ciało i szybko Cię identyfikować:

Możemy wziąć te dane i zastosować do nich sztuczną inteligencję i odtworzyć Cię jako awatara na Twojej działce lub w Twoim świecie NFT, a ludzie będą mogli przyjść i porozmawiać z Tobą.

Dane, dane i jeszcze raz dane

Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie procesu rejestrowania i przechowywania danych osób, które chcą zapłacić i uczestniczyć w trybie „Live Forever”. Somnium Space planuje zrobić to już w tym roku, ale początkowo ograniczy zbieranie danych do ruchów i dźwięków wydawanych przez użytkowników, gdy znajdują się na własnych działkach, w metaversie tzw. parcelach.

Być może do przyszłego roku pojawi się pierwszy zestaw wersji AI użytkowników, w których będą odtwarzani jako awatary z ich ruchami i podstawowymi umiejętnościami konwersacyjnymi. Jednak to nie koniec:

Powiedzmy, że umrzesz albo ktoś umrze. Dzięki tej samej ilości danych, które zebraliśmy o Tobie, wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, możemy z czasem coraz lepiej Cię odtwarzać.

Może to wzbudzać pewien niepokój, że firma, która zajmuje się wirtualną rzeczywistość będzie miała dostęp do ogromnej ilości danych o swoich użytkownikach. Artur Sychov jednakże podkreśla, że Somnium Space nie zarabia na sprzedaży danych reklamodawcom i chce stworzyć bardziej odpowiedzialny model biznesowy. Ma on pozwolić użytkownikom czuć się komfortowo z przekazywaniem firmie nieograniczonych ilości danych do analizy.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w projekcie, będą mogły włączać i wyłączać funkcję według własnego uznania i powiedzieć firmie, aby usunęła wszystkie dane, jeśli kiedykolwiek zechcą.

