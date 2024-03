Zgadniesz, kto w tej chwili używa teleskopy Webb i Hubble? Bo ja wiem

Hubble i Webb to najbardziej zapracowane optyczne teleskopy. Są w kosmosie, więc nie ma dla nich problemu - dzień czy noc - o ile dobrze dobrany będzie cel obserwacji. A o tym, kto właśnie korzysta z teleskopów Hubble i Webb, łatwo się dowiedzieć.

Teleskop Hubble trafił na orbitę w 1990 roku, ale przez trzy lata nie był w stanie osiągnąć pełni swoich możliwości, przez błąd podczas szlifowania głównego zwierciadła wiele lat wcześniej. Był też teleskopem, którego inauguracja opóźniła się ze względu na katastrofę wahadłowca Challenger w 1986 roku. Webb, teleskop, którego idea była już roboczą w czasach, gdy Hubble rozpoczynał swoją kosmiczną przygodę, również trafił na orbitę z wielkim opóźnieniem. Tym razem nie w związku z katastrofami, ani błędami produkcyjnymi. Okazał się instrumentem wykonanym perfekcyjnie i niedługo stukną mu dwa lata astronomicznych obserwacji.



Porównanie rozmiarów teleskopów Hubble i Webb oraz ich zwierciadeł. Hubble ma zwierciadło monolityczne, Webb segmentowe. (fot: ESA)

Choć dzielą te teleskopy ponad trzy dekady, są one w tej chwili instrumentami w podobnej sytuacji. Oba zdane na siebie i pomysłowość kontroli naziemnej, gdyż Webb nie był nigdy pomyślany jako sprzęt do serwisowania, a Hubble już od 15 lat działa bez naprawy z pomocą astronautów. I na razie tak pozostanie, bo ewentualne jego serwisowanie po raz kolejny to wciąż tylko koncepcja.

Najlepszy kosmiczny tandem jaki mamy do dyspozycji

Hubble i Webb doskonale się uzupełniają. Hubble obserwuje w zakresie promieniowania elektromagnetycznego od ultrafioletu do bardzo bliskiej podczerwieni, koncentrując się na tym pierwszym zakresie fal i świetle widzialnym. Webb zaczyna obserwacje w bliskiej podczerwieni, obejmując cały jej zakres i rozciągając go na pasmo średniej podczerwieni. Oba teleskopy nieraz dały już popis współpracy, która owocuje niesamowitymi zdjęciami kosmosu.



Gwiezdny żłobek NGC 346 w Małym Obłoku Magellana okiem Hubble (po lewej) i Webba. (fot: NASA/ESA)

Każdy z teleskopów ma swój czas na odpoczynek, czyli kontrolę stanu, poprawę kalibracji, ale i tak przez większość czasu spełnia swój naukowy obowiązek. W kosmosie nie ma dnia i nocy, więc nie trzeba się martwić nawet w przypadku optycznych obserwacji, że Słońce przeszkodzi.

Kto w danym momencie korzysta z Hubble i Webba? Jak to sprawdzić?

Praca teleskopów zarządza Space Telescope Science Institute w Baltimore (STScI), ale można powiedzieć, że w każdym momencie jego użytkownikiem jest konkretna osoba, zespół lub instytucja, które właśnie zleciły obserwacje. Te obserwacje po pewnym czasie zaowocują artykułami i często efektownymi zdjęciami, o których wspominamy na naszym portalu.

Jeśli interesuje was, do czego w tej chwili są wykorzystywane oba teleskopy, to mamy dobrą wiadomość. Można to bardzo łatwo sprawdzić dzięki narzędziu NASA Space Telescope Live. Podaje ono co teleskopy obserwowały w przeszłości, w co właśnie w tej chwili są wycelowane ich instrumenty, a także kto czeka w kolejce. Można w ten sposób przewidzieć jaki temat może w przyszłości trafić na łamy serwisów naukowych.



Możemy przełączać się pomiędzy teleskopami, a także obiektami obserwacji, poprzednim i następnym. (fot: NASA)

Zwykle trzeba chwile poczekać, by załadował się status wybranego teleskopu. Wyświetli się na okno z wizualizacją obserwowanego fragmentu nieba na bazie przeglądu DSS2. W polach Target, Target Category i Research Program mamy opisany obiekt obserwacji i ich cel. Rozwijając listę Observation details, możemy dowiedzieć się, kto dokładnie jest obserwatorem.

I jeszcze niespodzianka od Hubble - wasze urodzinowe zdjęcie

Co powiecie na informację o tym, co najciekawszego Hubble obserwował w dniu waszych urodzin i jaki jest efekt tych obserwacji. Inaczej rzecz ujmując, można zobaczyć efekt pracy tego teleskopu w tak ważnym dla nas dniu. W pewnym sensie, to co Hubble zaobserwował wtedy, jest taką naszą urodzinową obserwacją.

Po wejściu na stronę Co Hubble Zobaczył w Twoje Urodziny podajemy miesiąc i dzień naszych urodzin. Klikamy na Submit i po chwili wyświetli się najciekawsze zdjęcie z danego dnia, które jest w bazie obserwacji teleskopu.

Źródło: NASA, inf. własna