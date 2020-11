Nowe monitory iiyama powinny zainteresować graczy, którzy oczekują płynnego obrazu i jednocześnie nie chcą wydawać na sprzęt ogromnych pieniędzy.

Wymagający gracze oczekują nie tylko wydajnego komputera, ale też szybkiego monitora. Firma iiyama przygotowała tutaj trzy nowe propozycje o czasie reakcji 0,8 ms – 24- i 27-calowy model Red Eagle o odświeżaniu 165 Hz oraz 21,5-calowy Black Hawk o odświeżaniu 75 Hz. Co ważne, ich ceny nie zrujnują waszego portfela.

iiyama wprowadza do oferty superszybkie monitory dla graczy

Mowa o modelach G-Master GB2470HSU-B1 Red Eagle i G-Master GB2770HSU-B1 Red Eagle – pierwszy został wyposażony w 23,8-calową, a drugi w 27-calową matrycę. W obydwóch przypadkach są to ekrany o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px).

Co warto podkreślić, producent zastosował tutaj panele Fast IPS, który zapewniają wierne odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i wsparcie dla HDR. Głównym atutem jest jednak szybkość działania – oferują one częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji wynoszący zaledwie 0,8 ms (MPRT).

Monitory są zgodne z FreeSync Premium, co gwarantuje redukcję opóźnień i obsługę technologii LFC (Low Framerate Compensation). W praktyce powala to wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę. Dodatkowo producent udostępnił predefiniowane tryby gier (m.in. FPS i strategia).

Monitory G-Master GB2470HSU-B1 i GB2770HSU-B1 Red Eagle trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Co ważne, ich ceny nie należą do wygórowanych - 24-calowy model został wyceniony na 869 złotych, a 27-calowy na 1099 złotych.

iiyama G-Master G2230HS-B1 - tani monitor z szybkim ekranem

Dla mniej majętnych użytkowników przygotowano 21,5-calowy model G-Master G2230HS-B1 z linii Black Hawk. Producent zastosował tutaj panel TN o odświeżaniu 75 Hz i czasie reakcji plamki zaledwie 0,8 ms.

Dodatkowo zapewniono tutaj wsparcie dla technologii FreeSync (w podstawowej wersji) i funkcji Black Tuner poprawiającą widoczność szczegółów w zacienionych obszarach.

Monitor powinien zainteresować graczy z mniej zasobnym portfelem - jego sugerowana cena wynosi bowiem zaledwie 469 złotych. Sprzedaż ma ruszyć w najbliższych dniach.

Źródło: iiyama

Zobacz więcej o monitorach: