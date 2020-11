Samsung Smart Monitor to więcej niż monitor, ale mniej niż telewizor. To unikatowa hybryda, która sprawdzi się zarówno po pracy, jak i podczas niej.

Samsung Smart Monitor jest prawie jak telewizor

Monitory Samsung Smart Monitor wykorzystują system Tizen – ten sam, który jest fundamentem dla platformy Smart TV w telewizorach Samsunga. Co za tym idzie – zbliżone są również multimedialne możliwości: zresztą słowo „Smart” w nazwie nie wzięło się znikąd. Monitory mogą łączyć się z siecią poprzez Wi-Fi i odtwarzać strumieniowo materiały wideo z takich popularnych aplikacji jak YouTube czy Netflix – nie potrzeba do tego żadnego dodatkowego sprzętu, komputera czy przystawki.

Dodajmy do tego obsługę Asystenta Google i łączności AirPlay 2, porty HDMI 2.0 oraz USB, a także opcję szybkiego przesyłania treści z telefonu Samsung za pomocą NFC, a otrzymamy naprawdę interesujące urządzenia. Do tego dwa 5-watowe głośniki eliminują konieczność (choć niekoniecznie chęć) podłączania zewnętrznego systemu audio, a zgodność ze standardem VESA (100x100) oznacza możliwość powieszenia monitora na ścianie.

Mówiąc najprościej: to takie małe telewizorki Smart TV, pozbawione klasycznych portów AV i tunerów telewizyjnych. W sam raz dla osób, którą chcą mieć telewizor, ale nie potrzebują telewizji – szczególnie do mniejszego pomieszczenia. Co więcej, dzięki funkcji Adaptive Picture jasność i temperatura barwowa są automatycznie dostosowywane do panujących w danym momencie warunków oświetleniowych.

Ale Samsung Smart Monitor to też narzędzie do pracy

Do tej pory koncentrowaliśmy się na funkcjach multimedialnych, ale monitory Samsunga z rodziny Smart sprawdzą się także podczas pracy i nauki w domu. Możesz na przykład korzystać z aplikacji z pakietu Microsoft 365 bez podłączania peceta. Korzystając z chmury, możesz przeglądać, edytować i zapisywać dokumenty czy prezentacje.

Nie bez znaczenia jest w tym kontekście obecność specjalnego trybu, w którym emisja niebieskiego światła jest minimalizowana. Dzięki temu nawet wielogodzinna sesja przed ekranem nie stanowi dużego problemu dla wzroku.

Kilka opcji do wyboru – ile kosztują nowe monitory Samsunga?

Samsung Smart Monitor będzie dostępny w dwóch wariantach: M5 o rozdzielczości Full HD oraz M7 o rozdzielczości 4K i z obsługą standardu USB-C passtrough (z 65 W mocy). Premiera w obu przypadkach planowana jest na najbliższe tygodnie. Ile będą kosztować? Od 230 dolarów (za 27-calowy M5) do 400 dolarów (za 32-calowy M7).

