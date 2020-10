Jesienny okres jest wyjątkowo owocny w premiery nowych sprzętów. Nie inaczej to wygląda w przypadku firmy iiyama – producent zaprezentował nowe monitory oraz dedykowane im akcesoria

Nowe monitory iiyama ProLite

ProLite E2283HS-B5 / B2283HS-B5 / E2282HS-B5 to 21,5-calowe monitory do użytku domowego i biurowego. Producent zastosował tutaj matrycę TN o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), która wyróżnia się czasem reakcji na poziomie 1 ms. Dodatkowym atutem jest funkcja Flicker free i redukcja niebieskiego światła, co gwarantuje wysoki komfort pracy i zdrowie oczu.

Różnica sprowadza się do zestawu wejść wideo. E2283HS-B5 / B2283HS-B5 to modele z wejściami VGA, HDMI i DisplayPort, a E2282HS-B5 otrzymał VGA, DVI i HDMI. ProLite B2283HS jest dodatkowo wyposażony w stopkę z regulacją wysokości 13 cm, a jego podstawa umożliwia pivot, czyli przekręcenie ekranu do orientacji portretowej.

Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano modele ProLite X2283HS-B5 / XB2283HS-B5 – też w rozmiarze 21,5 cala, ale z matrycą VA o rozdzielczości Full HD. Możemy liczyć na lepszą jakością wyświetlanego obrazu i szerszymi kątami widzenia niż w przypadku modeli z panelem TN.

W obydwóch przypadkach przewidziano trzy wejścia sygnału (VGA, HDMI, DP). ProLite XB2283HS jest wyposażony w stopkę z regulacją wysokości 13 cm i opcją pivotu.

Producent przygotował także 15,6-calowy model ProLite TW1523AS-B1P, który sprawdzi się jako ekran informacyjno-reklamowy – urządzenie sprawdzi się w środowiskach o intensywnym użytkowaniu, takich jak sklepy, interaktywne punkty sprzedaży, punkty informacyjne lub branża hotelarska.

ProLite TW1523AS-B1P działa pod obsługą systemu Android. Technologia Power over Ethernet (POE) pozwala na transmisję danych i zasilanie jednym kablem, upraszczając instalację. Monitor może pracować 24/7 w orientacji poziomej, pionowej lub „stolikowej”.

Iiyama prezentuje akcesoria do monitorów

Producent przygotował również akcesoria, które mają rozszerzyć funkcjonalność monitorów. Być może znajdziecie coś dla siebie.

MD 062B7295K to mobilny podnośnik z elektryczną regulacją wysokości – urządzenie jest przeznaczone do wyświetlaczy dotykowych o przekątnej do 86 cali i wadze do 120 kg. Podnośnik wyposażono w uchwyt kompatybilny z najpopularniejszymi standardami VESA (może on służyć również jako uchwyt na komputer z tyłu wyświetlacza).

Podobnie możliwości oferuje podnośnik MD 052W7150K – też jest przeznaczony do pracy z wyświetlaczami dotykowymi o przekątnej do 86 cali i wadze do 120 kg. W tym przypadku zastosowano podwójne kolumny, które zapewniają dodatkową stabilność i wytrzymałość (wysokość wyświetlacza można łatwo regulować za pomocą pilota, a elektryczna regulacja działa niemal bezgłośnie). Z tyłu znajduje się miejsce na podłączenie mini PC lub terminala.

Oprócz podnośników, producent przygotował także zestaw wsporników montażowych do ekranów dotykowych open frame iiyama serii 34. OMK1-1 zawiera cztery uchwyty montażowe kompatybilne z monitorami: F1534MC-B6X, TF1634MC-B7X, TF1734MC-B6X, TF1934MC-B5X, TF1934MC-B6X, TF2234MC-B5X, TF2234MC-B6X, TF2234MC-B6AGB.

Wśród zaprezentowanych nowości jest jeszcze moduł PC SPC5802BC - urządzenie pozwala zamienić ekran w komputer typu All-in-One. W środku znalazł się procesor Intel Core i5 ze zintegrowaną grafiką UHD, 8 GB pamięci DDR4 RAM oraz szybki dysk SSD. Całość działa pod obsługą systemu Windows 10 IoT Enterprise.

Moduł jest kompatybilny tylko z ekranami iiyama z serii TExx03MIS: 55'': TE5503MIS-B1AG, 65'': TE6503MIS-B1AG, 75": TE7503MIS-B1AG, 86'': TE8603MIS-B1AG, 98'': TE9803MIS-B1AG. Sporym atutem jest prosty montaż – wystarczy wsunąć go w slot i gotowe (nie trzeba trudzić się z kablami i montowaniem PC na uchwycie).

Źródło: iiyama

