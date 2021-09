Intel planuje budowę gigantycznej fabryki, która pozwoli rozwiązać kryzys na rynku półprzewodników. W grze są miliardy dolarów, które zostaną zainwestowane w Europie – okazuje się, że kilka lokalizacji branych pod uwagę znajduje się w naszym kraju.

Jak pewnie pamiętacie, temat budowy tzw. Mega Fabu pojawił się już w lipcu - Pat Gelsinger odwiedził wtedy kilka europejskich krajów z poszukiwaniu lokalizacji dla nowej fabryki półprzewodników. W ubiegłym tygodniu szef Intela pojawił się też w Polsce, gdzie rozmawiał o potencjalnej inwestycji z premierem Mateuszem Morawieckim.

Intel chce przywrócić produkcję procesorów w Europie

Problemy z dostawami półprzewodników wynikają ze zbyt dużego zapotrzebowania branży, a pandemia tylko pogłębiła kryzys i uwidoczniła niedobory. Istotną kwestię odegrały też problemy z transportem i łańcuchem dostaw, szczególnie, że większość fabryk jest zlokalizowana w Azji (szacuje się, że tamtejsze zakłady odpowiadają za 80% produkcji półprzewodników).

Aby przeciwdziałać podobnym sytuacjom w przyszłości, konieczne jest uniezależnienie się od dostawców z Azji i przeniesienie produkcji półprzewodników do USA i Europy. Problem w tym, że w ostatnich trzech dekadach udział amerykańskich fabryk spadł z 37 do 12%, a europejskich z 44 do 9% (przy czym obydwa rynki odpowiadają za 60% zużycia globalnej produkcji).

Nowy szef Intela zdecydował o rozwoju produkcji półprzewodników w USA i Europie. Jednym z kluczowych projektów jest budowa tzw. Mega Fabu.

Mega Fab – gdzie może powstać nowa fabryka Intela?

Projekt początkowo zakładał budowę dwóch fabryk, ale docelowo - w ciągu kolejnych 10 lat - może powstać osiem kompleksów – według szacunków, zatrudnienie znajdzie tutaj około 10 tys. pracowników (a warto dodać, że na każdego zatrudnionego przypada jeszcze 5 – 10 pracowników z zewnętrznych firm).

Pierwszy etap budowy ma kosztować 18 – 20 mln dolarów, ale łączna wartość inwestycji może opiewać kwotę 80 mld dolarów. Gelsinger zaznacza jednak, że liczy tutaj na wsparcie rządu – aby zakład mógł być konkurencyjny z azjatyckimi lokalizacjami, dotacja na budowę musiałaby wynosić 25 – 40% wartości inwestycji.

Wiemy, że Intel bierze pod uwagę lokalizacje, które nie będą ograniczane pod względem powierzchni, energii czy dostępu do wody. Istotną kwestię odgrywa również dostęp do wykwalifikowanych pracowników (w tym kontekście dobrze, aby fabryka była zlokalizowana blisko uczelni).

Intel wybuduje w Polsce fabrykę procesorów?

W ubiegłym tygodniu Gelsinger odwiedził gdańskie centrum Intela, gdzie są prowadzone prace badawczo rozwojowe. Głównym tematem spotkania był jednak projekt potencjalnej inwestycji Mega Fabu – jak dowiedziała się Rzeczpospolita, polskie władze zaproponowały Intelowi trzy lokalizacje (łącznie pod uwagę brane jest około 70 lokalizacji w całej Europie – w grze są jeszcze m.in. Niemcy, Irlandia, Francja i Włochy).

Premier był dobrym sprzedawcą, mówił mi, dlaczego powinienem rozważyć Polskę.

Producent obecnie zbiera najbardziej obiecujące propozycje, którym będzie się dokładniej przyglądał. Decyzja odnośnie najlepszej lokalizacji ma zapaść jeszcze przed końcem roku.

Myślicie, że fabryka Intela ma szansę powstać w Polsce?

Źródło: Rzeczpospolita, Intel