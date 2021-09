Nadchodzące miesiące będą wyjątkowo ważne dla Intela – pod koniec roku planuje on wydać procesory Alder Lake, a na początku przyszłego pojawią się karty graficzne Arc. Wygląda na to, że producent jest wyjątkowo pewny swojego sprzętu i już zaczyna odgrażać się konkurencji.

Chodzi o wywiad, w którym dyrektor generalny Pat Gelsinger i dyrektor finansowy George Davis mieli okazję porozmawiać z Pierre Ferragu z New Street Research – zdradzili oni tutaj kilka ciekawych szczegółów na temat nowych procesorów Alder Lake i kart graficznych Arc.

Dzięki uprzejmości redakcji VideoCardz, poniżej możecie zobaczyć zapis całej rozmowy:

Intel: będziemy mieli lepsze procesory od AMD

Nas zainteresował fragment, w którym szef Intela skomentował działania konkurencji. Gelsinger jest zdania, że poprzednie lata nie zostały dobrze wykorzystane przez Intela, więc jedynym wyjściem jest przygotowanie lepszego produktu niż oferuje AMD (kto by pomyślał! :-) ).

Jeżeli mówimy o zagrożeniu ze strony AMD, wiesz, że musimy robić lepsze produkty i kropka! Oni mieli okres, którego dobrze nie wykorzystaliśmy.

Ferragu zapytał, czy architektura Alder Lake będzie takim postępem, jak Zen dla AMD. Gelsinger jasno stwierdził, że jego procesory będą lepsze względem produktów konkurencji – głównie ma być to zasługą połączenia dużych i małych rdzeni, co ma przełożyć się na wyższą wydajność i energooszczędność.

Mamy tutaj do czynienia z wieloma rzeczami. Wprowadzamy heterogeniczną architekturę, która jest częścią [procesorów] Alder Lake, gdzie mamy duże i małe rdzenie, podczas gdy AMD ma tylko jeden [typ rdzenia]. Będziemy mieli wyższą wydajność i bardziej energooszczędną wersję rdzenia.

Intel chce wywrzeć presję na Nvidii

Gelsinger odniósł się również do nadchodzących kart graficznych Arc – według szefa Intela, nowa architektura będzie na tyle udana, że pozwoli wywrzeć presję na Nvidii.

Mamy naszą architekturę GPU, dzięki której, po raz pierwszy w historii, będziemy w stanie wywierać presję na Nvidię.

Co to dokładnie znaczy? Nie wiadomo czy karty zaoferują zbliżone osiągi do średniaków, czy będą w stanie dogonić topowe modele konkurencji. Nie wiadomo też dlaczego Gelsinger odniósł się tylko do „zielonych”, podczas gdy tuż za rogiem czają się nowe modele - Radeon RX 7000 z obozu „czerwonych”.

Czy słowa Gelsingera nas zaskoczyły? Cytując klasyka - no tak, średnio bym powiedział. Szef Intela musi zachwalać nadchodzące produkty, bo tak działa marketing i PR. O tym, czy rzeczywiście ma rację, przekonamy się po premierze i przeprowadzeniu niezależnych testów.

Źródło: VideoCardz