Karty graficzne Intel Xe HPG były zapowiadane już w ubiegłym roku, ale nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat planowanych modeli. Wkrótce ma się to zmienić - producent opublikował tajemniczy zwiastun, który zdradza ciekawe informacje o akceleratorach.

Na profilach społecznościowych producenta pojawił się zwiastun kart Xe HPG, który pozornie nie ujawnia zbyt wielu szczegółów na temat nowych konstrukcji. Bardziej spostrzegawczy jednak zauważyli tutaj ciekawe szczegóły.

Na jednym z obiektów znalazł się tajemnicza sekwencja:

Nietrudno się domyśleć, że to kod binarny – po zamianie go na liczby dziesiętne otrzymujemy ciąg 35.160.237.208, który tak naprawdę jest adresem IP strony xehpg.intel.com.

Producent zamieścił na stronie informację o Xe HPG Scavenger Hunt – najprawdopodobniej jest to konferencja, na której zostaną zapowiedziane karty graficzne Xe HPG. Wydarzenie zostało zaplanowane na 26 marca 2021 roku na godzinę 9:00 czasu lokalnego (u nas będzie to godzina 17:00).

Druga zagadka była związana z podpisami 43.0823N i 79.0731W, które...

...okazały się współrzędnymi geograficznymi Wodospadu Niagara (Niagara Falls). Można podejrzewać, że jest to nazwa kodowa jednego z nowych układów graficznych, które będzie chciał zaprezentować producent.

Właściwie niewiele. Xe HPG (High Performance Gaming) to specjalna rodzina kart graficznych projektowana z myślą o graczach – teoretycznie mają one stanowić konkurencję dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon.

Produkcja układów zajmie się zewnętrzna firma, ale ich specyfikacja jeszcze nie jest znana (przecieki wskazują na konstrukcje z 512 jednostkami obliczeniowymi EU). Na pokładzie znajdziemy również pamięci GDDR6.

Wydajność kart póki co jest owiana mgłą tajemnicy. Producent zdradził tylko, że akceleratory mają zaoferować wsparcie dla ray tracingu (podobnie jak modele GeForce RTX i najnowsze Radeon RX 6000).

From 2012 to 2021 - same Intel Folsom lab, many of the same engineers with more grey hair , I was at Apple back then, getting hands on with pre-production crystalwell, 9 years later playing with a GPU that’s >20x faster! pic.twitter.com/RgmRJuhOXw