Zagrałem w InZoi - pierwszą grę, w której zaimplementowano aż tak dużo różnego typu AI, w tym w szczególności również model językowy, z którego korzystają NPC. Czy aktywowanie tego trybu sprawia, że gra się całkowicie zmienia? Czy może to jeden wielki pic na wodę?

Z techniką NVIDIA ACE po raz pierwszy miałem okazję na żywo spotkać się blisko rok temu podczas targów Computex 2024. Przygotowane wtedy dema robiły na mnie (i nadal w sumie robią!) ogromne wrażenie i zwiastowały całkowitą transformację gier, jakie obecnie znamy. Nic zatem dziwnego, że gdy usłyszałem na CES 2025 (o czym mogliście poczytać w relacji z NVIDIA Editors Day), że do klona The Sims, czyli gry InZoi, poza niespecjalnie szczęśliwą implementacją generatywnej AI ma trafić również właśnie NVIDIA ACE, to zdecydowanie zdobyła ona moją uwagę. Kilka dni po premierze wczesnego dostępu do gry udało się w końcu w nią zagrać. Jak myślicie? Czy moje oczekiwania zostały spełnione?



Graficznie gra jest nadal bardzo nierówna, ale pod względem interakcji zdecydowanie się wyróżnia.

Jak działa Smart Zoi?

Zacznijmy może od wyjaśnienia tego, jak ta technologia działa, ale aby to uczynić, trzeba szybko zarysować sytuację, jaką mamy w pozostałych grach oraz w InZoi bez aktywowania techniki NVIDII. A sytuacja ta jest zaskakująco prosta, przynajmniej u podstaw. Większość postaci niezależnych (NPC) w grach korzysta z drzewka wyborów. To metoda rozwidlających się decyzji, jakie postać podejmuje w odniesieniu do występujących w grze aktywatorów oraz parametrów samej postaci. W zależności od gry takie drzewko decyzyjne może mieć nawet kilkaset parametrów, ale zwykle jest ich znacznie mniej.



Nie próbujcie się wczytać - to tylko wizualizacja bardziej zaawansowanego drzewka decyzyjnego.

Mówiąc prościej - jeżeli w takim Cyberpunku wyciągniemy broń na ulicy, to NPC zaczną się dziwnie patrzeć, jeżeli ją w kogoś wycelujemy, to wszyscy spanikują i uciekną, chyba że mają parametr “waleczny”, wtedy też wyciągną broń i wywiąże się walka. Jeżeli w GTA uderzymy w radiowóz, to policja zacznie nas gonić, jeżeli w The Sims nasza postać jest głodna, to idzie do lodówki, aby coś zjeść. Prosta reakcja na wcześniej określone zdarzenia w grze i to reakcja praktycznie zawsze taka sama. Warto nadmienić, że twórcy gier ostatnio stają się do tego stopnia leniwi, że nawet w grach, które miały być RPG, nie chce im się implementować choćby tych najprostszych interakcji i w takim nowym Avowed możemy walczyć i kraść w środku miasta w biały dzień, tuż przed oczami strażników, a ci na to nie reagują…

Gry komputerowe od samego początku ich istnienia zmagają się z bezmyślnymi NPC, co często wyrywa z immersji - za sprawą technik, takich jak NVIDIA ACE, zaczyna się to dynamicznie zmieniać!

InZoi w podstawowej wersji gry (bez aktywacji Smart Zoi) działa jak typowy symulator - w świecie dzieją się oskryptowane akcje, inni NPC mają procentową szansę na wykonanie wobec nas jakiejś akcji, a nasza postać od biedy nawet przetrwa bez naszej ingerencji w jej życie. Tylko że całość przypomina wtedy oglądanie zapętlonej animacji i szybko pryska iluzja symulowania prawdziwego życia. Same postaci mają, co prawda, wybrane przez nas motywacje oraz charakter, które wpływają na ich decyzje, ale robią to zawsze tak samo. I tutaj do gry wkracza cały na zielono Smart Zoi.



W najniższym wariancie możemy ograniczyć system Smart Zoi jedynie do naszych Zoi.

Technika NVIDIA ACE, z której ta funkcja korzysta, to nic innego, jak zaprzęgnięcie modelu językowego do obsługi procesu myślowego naszych Zoi (oraz tych, które ich otaczają). Czym jest ten model językowy? Możecie je kojarzyć chociażby ze wszelkich chatbotów, jak chatGPT, Gemini czy też nawet wbudowany w system Windows 11 Microsoft Copilot, z tą różnicą, że te działają całkowicie lokalnie. Oznacza to, że cały model musi się mieścić w pamięci graficznej karty oraz wykonywać z jej pomocą niezbędne obliczenia w czasie rzeczywistym, w którym to również renderuje samą grę. To naturalnie oznacza, że niezbędne są dedykowane jednostki do obliczeń AI.



NVIDIA ACE pozwala na znacznie więcej, niż zaimplementowali Koreańczycy w InZoi.

Na ten moment SmartZoi działa tylko na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX, wyposażonych w rdzenie Tensor. Twórcy jednak otwarcie zapowiadają, że z czasem, może nawet przed zakończeniem wczesnego dostępu, funkcja ta zostanie udostępniona dla innych kart, wyposażonych w dedykowane jednostki AI (zatem karty graficzne Intel oraz najnowsze Radeony RX 9000 potencjalnie mogą do tego grona dołączyć). Czy dotrzymają słowa? Czas pokaże. Ja grę testowałem na GeForce RTX 5080 i procesorze Ryzen 7 9800X3D i w zasadzie nie zauważyłem żadnego spadku wydajności samej gry po aktywowaniu Smart Zoi (dosłownie symboliczny 1 FPS mniej w powtarzalnym teście).



Trudno uwierzyć, ale obecnie symulator rodziny okazuje się być jedną z bardziej wymagających gier na rynku!

Jednocześnie trzeba odnotować, że o blisko 2 GB wzrosło zapotrzebowanie na vRAM, tylko że nawet w natywnym 4K z DLAA na najwyższych ustawieniach i z aktywnym RT oraz generatorem klatek gra zadowala się 10 GB vRAM… Zasadniczo nawet najbardziej podstawowe dziś karty, które wyposaża się (lub powinno się wyposażać) w 12 GB, poradzą sobie bez problemu z funkcją Smart Zoi. Karty z 16 GB vRAM zapewnią tutaj pełen komfort użytkowania, choć nie zmienia to faktu, że sama gra ma dosyć spore wymagania…



Niestety Smart Zoi nie oznaczają “bug-free” Zoi…

Za taki stan rzeczy odpowiada fakt, że nie użyto tutaj dużego modelu językowego (LLM). Twórcy postawili na bardzo prosty model SLM .5B, co oznacza, że wykorzystuje on tylko pół miliarda parametrów… Zapytacie się pewnie “Jak to TYLKO pół miliarda?!” - zaiste w kontekście tradycyjnej metody, która operuje na wspomnianych kilkudziesięciu-kilkuset parametrach brzmi to na absurdalnie dużą ilość, ale w istocie na potrzeby AI to bardzo mała ilość parametrów. Typowe modele, z jakimi mamy okazję czasem “pogadać” w sieci, to LLM 7B albo 13B, a te najbardziej zaawansowane wykorzystują całe dziesiątki miliardów parametrów…



Mały model językowy nie pozwoli na generowanie płynnej rozmowy, ale faktycznie radzi sobie z formułowaniem takich prostych myśli.

Jak Smart Zoi działa w praktyce?

Zoi, mając do dyspozycji tak skromny SLM, jedynie sporadycznie się do niego odnoszą, aby przeanalizować otaczającą ich sytuację, wysnuć z niej wnioski w odniesieniu do swojego charakteru oraz “myśli przewodnie” (o tym za moment), a następnie podjąć odpowiednią akcję. Wydaje mi się, że każda taka “analiza” kończy się wyświetleniem dymku z przemyśleniami danej postaci (zarówno naszej, jak i innych NPC) na temat obecnej sytuacji lub ogólnie ich planów lub potrzeb. Częstotliwość występowania takich akcji oraz ilość NPC nimi objętych można regulować w ustawieniach i faktycznie w zatłoczonych miejscach da się odczuć spadki FPS, które w domowym zaciszu Zoi nie występują.



Generowanie jednocześnie czterech-pięciu (więcej nie spotkałem) przemyśleń jednocześnie potrafi na ułamek sekundy “przymulić grę”.

Nie oczekujcie jednak elokwentnych dialogów prowadzonych przez nasze Zoi - tu nic się nie zmienia i te dalej są niezrozumiałą paplaniną (a szkoda, bo NVIDIA ACE potrafi też zmieniać tekst na głos i dopasowywać ruch ust do wypowiadanego słowa). Jedynie “temat rozmowy” (spośród kilkudziesięciu dostępnych w grze) jest dobierany lepiej do sytuacji. Na tym w sumie zawiodłem się najbardziej, bo przyznam, że spodziewałem się faktycznie słyszeć normalne rozmowy prowadzone pomiędzy AI… Na to widać jest jeszcze zbyt wcześnie.



Niestety nawet po aktywowaniu Smart Zoi nasze Zoi nie wpadną na pomysł, aby do kąpieli nie wchodzić w ręczniku…

Możemy natomiast wpływać na wszystkie postaci (którym aktywujemy Smart Zoi, bo dla każdej postaci można niezależnie tym sterować) poprzez okienko promptu (wytycznych). To specjalne miejsce, w którym możemy Zoi zasugerować myśl, jaką będzie się kierować, jej poglądy, jej obawy lub potrzeby. Słowo klucz tutaj to “zasugerować” i dodatkowo nie powinny to być sugestie sprzeczne z jej charakterem (ten ma w grze priorytet). Jeżeli przykładowo podpowiemy Zoi, że czuje się dziś bardzo dobrodusznie i ma potrzebę pomagania innym, to ta sama z siebie zatrzyma się przy bezdomnym na ulicy, aby z nim pogadać, po czym w pobliskim sklepie kupi mu coś do jedzenia.



Zoi mimo przyjemnie spędzonego czasu postanowiła skupić się na pomaganiu innym - zgodnie z moją “sugestią”.

Jednemu z moich Zoi zaszczepiłem myśl, że uwielbia pociągi i pragnie każdemu o tym powiedzieć. Drugiemu z moich Zoi, w zasadzie to partnerce tego pierwszego, zasugerowałem, że nienawidzi pociągów i ludzi nimi zafascynowanych. W oczywisty sposób chciałem wystawić ich związek na ciężką próbę. Czy wyszli z niej zwycięsko? Otóż tak i to bez problemu, jako że gra nie daje możliwości rozmawiać konkretnie o pociągach… Choć zdecydowanie były próby nawiązania do tematu (rozmowy o podróżach, samochodach i wakacjach). Tak jakby model językowy próbował wystrugać coś z narzędzi, jakie daje mu gra, ale te nadal go ograniczały.



I like trains ;)

Odniosłem jednak wrażenie, że moje Zoi, z początkowo bardzo generycznych postaci, już po kilku godzinach gry nabrały indywidualnego charakteru, którego nie dostrzegam u postaci rozwijanej równolegle bez pomocy Smart Zoi - ta zachowuje się cały czas tak samo. Ale może to już efekt placebo - trudno mi to jednoznacznie stwierdzić… Jedno jest pewne - Zoi napędzany przez NVIDIA ACE i jadący cały czas na pełnym autopilocie, jest zawsze szczęśliwy i zadowolony, realizując swoje cele, podczas gdy Zoi korzystający ze starych metod już po kilku dniach (w grze) jest zaniedbany i nieszczęśliwy. To na swój sposób przerażające.



Smart Zoi komentuje też swoje podstawowe potrzeby.

Ostatecznie jest jeszcze “pamiętnik”, który Zoi prowadzą w swoim smartphonie - po aktywowaniu Smart Zoi na koniec każdego dnia mają tam tworzyć nowy wpis podsumowujący wydarzenia z minionego dnia wraz z ich “przemyśleniami na ten temat”. Na podstawie tych wpisów planowany jest harmonogram zadań na dzień kolejny. Przykładowo - spotkaliśmy kogoś nowego na plaży i się z nim zaprzyjaźniliśmy, zatem nasza Zoi wspomni o tym w pamiętniku i kolejnego dnia będzie chciała się tym samym NPC ponownie spotkać. Tylko przynajmniej w teorii, jako że obecnie ta funkcja jeszcze nie jest dostępna w grze, więc nie było mi dane jej wypróbować.



W przyszłości takie spotkanie może zaowocować wpisem do pamiętnika i planami na kolejne dni.

Smart Zoi to nadal wersja beta, ale i tak nie sądzę, aby spełniła moje oczekiwania

Jak pewnie zauważyliście na zrzutach ekranu, cała funkcja Smart Zoi obecnie działa tylko w języku angielskim. Pomimo że gra jest już w znacznej części przetłumaczona na polski, włącznie z opisami Smart Zoi, to jednak przemyślenia Zoi są generowane po angielsku i w tym też języku trzeba wpisywać prompty mające natchnąć naszego Zoi. Zakładam, że wpisy w pamiętniku też będą przynajmniej początkowo tylko po angielsku. To wszystko może być pewną barierą dla pełnego korzystania z nowej opcji. Dodatkowo warto dodać, że sugestie dla Zoi mogą mieć maksymalnie 20 słów, a funkcja “przemyśleń” nie działa, gdy przewijamy czas szybciej niż x5 (zatem podczas spania - wtedy mają generować się “wpisy do pamiętnika”).



W sumie szkoda, że sny nie motywują Zoi do działania kolejnego dnia :)

Niemniej, nawet jeżeli uda się zaimplementować wszystko, co ostatecznie zaplanowano i to w formie, w jakiej to obecnie zapowiedziano, to u mnie osobiście zostawia to spory niedosyt. Technika NVIDIA ACE ma znacznie większy potencjał, a dzisiejsze karty mogą przyjąć na siebie dużo większe ilości obliczeń i aż się prosi, aby jednak w takie miasto tchnąć jeszcze więcej życia. Zwłaszcza gdyby się okazało, że ma to pozostać techniką ekskluzywną dla kart NVIDII - wtedy już całkiem można zaszaleć z wyższymi ustawieniami (ale pozostawiając te obecne dla posiadaczy kart low-endowych z 8 GB vRAM).



Polskie polecenia niestety zdają się (przynajmniej na ten moment) nie działać.

Sama gra zresztą zdaje się być niegotowa na implementację tego systemu - Zoi nie mogą rozmawiać podczas wykonywania czynności, nawet tak sugestywnych w tym przypadku, jak wspólny posiłek, oglądanie telewizji albo nawet po prostu przebywanie w jednym pomieszczeniu (wiecie… jak ludzie). Kiedy Smart Zoi na podstawie przemyśleń zasugeruje akcję rozmowy z inną osobą, to Zoi muszą grzecznie poczekać aż ta skończy robić akcję, którą wykonuje i często rezygnują z rozmowy zanim ten moment nastąpi (wcześniej stojąc 30 minut nad głową komuś, kto przykładowo czyta sobie książkę na kanapie…). To jednak wierzę, że da się poprawić (umożliwić prowadzenie rozmowy podczas wykonywania większości akcji) do czasu premiery pełnej wersji gry.



Tutaj widać, jak partner grzecznie czeka, aż skończymy przygotowywać i jeść posiłek, zanim uraczy nas kilkusekundową wymianą zdań…

Finalnie zatem, to co oferuje Smart Zoi, to zdecydowanie jest wartość dodana do gry i urozmaica ją w niepomijalnym stopniu, ale mimo wszystko to nadal tylko ciekawostka, która nie wywraca do góry nogami konceptu gier tego typu. Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale coś czuję, że krócej niż się spodziewamy.

