Apple znów krytykowany za iOS 17.4. Gracze nie będą zachwyceni

“Błąd” znaleziony w wersji beta iOS 17.4 okazał się nie być błędem, ale świadomym działaniem, które z jednej strony ma chronić użytkowników, a z drugiej zapewnić Apple’owi dodatkowy zastrzyk gotówki.

Przypomnijmy, że iOS 17.4 - w myśl unijnych przepisów DMA - otwiera iPhone’y na alternatywne sklepy z aplikacjami i metody płatności. Komisja Europejska chce, by najpopularniejsza seria smartfonów na świecie otworzyła szersze pole do konkurencji.

Apple wypełnił wolę Unii w sposób, który wywołał w branży gigantyczną falę krytyki, gdyż nowy regulamin nakłada na twórców aplikacji opłatę w wysokości 50 eurocentów rocznie od każdej instalacji. Nawet jeśli apka pochodzi z innego sklepu, jest całkowicie darmowa lub/i nie została nigdy użyta.

Okazuje się jednak, że na tym nie koniec problemów.

iOS 17.4 to koniec pełnego wsparcia dla aplikacji PWA

Dotychczas iPhone’y pozwalały umieszczać na pulpicie skróty do aplikacji Progressive Web App. Te z technicznego punktu widzenia są jedynie zaawansowanymi stronami internetowymi uruchamianymi w przeglądarce, ale dzięki pełnemu wsparciu systemowemu wyświetlały się na pełnym ekranie i wykorzystywały potencjał sprzętu i oprogramowania. Z punktu widzenia użytkownika były ledwie odróżnialne od aplikacji zainstalowanych z poziomu App Store’a.

Format PWA szczególnie upodobali sobie twórcy usług do grania w chmurze, takich jak Xbox Cloud Gaming czy GeForce NOW. Regulamin App Store’a przez lata nie pozwalał na umieszczanie tego typu programów w sklepie (zmieniło się to dopiero niedawno), ale aplikacje webowe zapewniały satysfakcjonujące doświadczenie.

Tymczasem w europejskiej wersji beta systemu iOS 17.4 dostrzeżono, że oprogramowanie nie pozwala już na umieszczanie skrótów PWA na pulpicie. Początkowo uznano, że jest to błąd, ale nie - Apple ogłosił na swojej stronie, że zmiana została wprowadzona celowo.

Firma argumentuje, że chodzi o bezpieczeństwo. Dotychczas wszystkie aplikacje PWA działały na apple’owskim silniku WebKit, co miało zapewnić “zgodność z modelem bezpieczeństwa i prywatności dla aplikacji natywnych”. Jako jednak, że iOS 17.4 jest - zgodnie z decyzją Unii - otwarty na alternatywne silniki, takie jak Chromium Google’a, firma postanowiła wylać dziecko z kąpielą i wprowadzić drastyczne zmiany w obsłudze PWA.

Aplikacje PWA wciąż mogą być uruchamiane na iPhone’ach w przeglądarce ręcznie lub z poziomu zakładki, ale nie będą wyświetlać się na pełnym ekranie czy mieć dostępu do części systemowych funkcji, w tym powiadomień czy pamięci masowej.

Co dalej z graniem w chmurze na iOS? Nie mamy dobrych wieści dla graczy

O zmianach w obsłudze PWA mówi się głównie w kontekście usług do grania w chmurze, bo to wśród nich format był najpopularniejszy. Ale hej, w teorii tego typu aplikacje będą mogły trafić bezpośrednio do App Store’a lub innych sklepów, prawda? No właśnie - w teorii.



“Nie ma dla nas przestrzeni, by zarabiać na Xbox Cloud Gamin na iOS” - wyznał Phil Spencer w rozmowie z The Verge. Szef działu Xbox w Microsofcie skrytykował Apple’a bardzo ogólnikowo, ale można domniemywać, że chodzi przede wszystkim o wspomniane opłaty za użytkowników, którzy mają zainstalowaną aplikację bez wykupionego abonamentu.

Wniosek? Nad graniem w chmurze na iOS zawisły więc czarne chmury. Nic nie jest jeszcze jednak przesądzone, bo na 7 marca Komisja Europejska zaplanowała start procesu przeglądu zmian w iOS 17.4, by upewnić się, czy są one w ogóle zgodne z unijnymi przepisami.