Framonauci wrócili do domu. Udany finał przełomowej misji SpaceX

Załoga statku SpaceX wodowała na Pacyfiku i tym samym zakończyła się historyczna misja. Poznajmy szczegóły ich misji i powód zmiany miejsca lądowania kapsuły.

Załoga kapsuły Dragon Resilience bezpiecznie wodowała w Pacyfiku, u wybrzeży Oceanside w Kalifornii. 4 kwietnia o godzinie 12:18 ET (18:18 polskiego czasu) zakończyła się więc historyczna misja SpaceX Fram2.

Załoga SpaceX Fram2 bezpiecznie wróciła na Ziemię

Dlaczego misja SpaceX Fram2 była historyczna? To pierwszy w historii lot załogowy w orbicie polarnej, przecinającej zarówno biegun północny, jak i południowy. Start odbył się 31 marca w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego na Florydzie. Astronauci spędzili na orbicie 3,5 dnia.

Załoga w trakcie misji mogła zobaczyć rejony, których nie da się dostrzec z typowej orbity ISS. Lot miał charakter eksploracyjny, naukowy i symboliczny. Ze statku widać było m.in. Arktykę i Svalbard. Podczas misji wykonano aż 22 eksperymenty, w tym:

Pierwsze zdjęcie rentgenowskie człowieka w kosmosie – na wzór historycznego zdjęcia dłoni z pierścionkiem (to rodzaj hołdu dla Röntgena).

– na wzór historycznego zdjęcia dłoni z pierścionkiem (to rodzaj hołdu dla Röntgena). MushVroom – badanie wzrostu grzybów w stanie nieważkości.

Bezpieczny powrót do domu był możliwy dzięki użyciu kapsuły Dragon Resilience. Po wodowaniu kapsuła trafiła na pokład statku „Shannon”, natomiast załoga została przetransportowana helikopterem na ląd. Szesnasta załogowa misja SpaceX była pierwszą, która lądowała w Pacyfiku, a nie przy Florydzie. Zmiana miejsca lądowania pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo – więcej „pustej” przestrzeni oznacza mniejsze ryzyko uszkodzenia budynków czy mienia osób trzecich. Dotychczas zagrożenie było związane m.in. z odpadającymi elementami statku w trakcie lądowania.

Framonauci wrócili na Ziemię

W skład załogi statku Fram2 wchodziły cztery osoby z różnych krajów. Od nazwy statku są zresztą nazywani „Framonautami”:

Chun Wang (Malta) – głównodowodzący, pomysłodawca misji i jej fundator, miliarder kryptowalutowy

– głównodowodzący, pomysłodawca misji i jej fundator, miliarder kryptowalutowy Jannicke Mikkelsen (Norwegia) – dowódczyni kapsuły Dragon

– dowódczyni kapsuły Dragon Rabea Rogge (Niemcy) – pilotka misji

– pilotka misji Eric Philips (Australia) – specjalista i oficer medyczny

rozwiń

Co ciekawe, załoga zgodziła się zrezygnować z pomocy medycznej po lądowaniu, by sprawdzić wpływ mikrograwitacji na ciało człowieka i proces samoistnego powrotu do formy. Po dotarciu na ląd czekały ich m.in. testy równowagi i koordynacji ruchowej. Lekarze wykonali badanie mózgu (MRI) przy użyciu przenośnego rezonansu magnetycznego. Dodatkowo, w Centrum Kosmicznym Johnsona w Houston przeskanowano kości astronautów.

To kolejny sukces firmy Elona Muska po udanych lotach statku SpaceX Starship

Źródło: SpaceX.