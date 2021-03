Jeśli wyznajesz zasadę, że jeśli ekspres do kawy, to koniecznie z młynkiem, to mamy dla ciebie kilka informacji i modeli, które mogą cię zainteresować…

Czy może być coś cudowniejszego niż kawa ze świeżo zmielonych ziaren? Rozbudzająca o poranku, napędzająca koło dwunastej, relaksująca po południu czy romantyczna wieczorem. Możesz sobie zapewnić taką przyjemność, kupując ekspres do kawy z młynkiem. Mamy dla ciebie kilka wskazówek, dotyczących tego, czym kierować się przy jego wyborze i polecamy też kilka modeli, aby pokazać, na co możesz liczyć.

Jaki młynek w ekspresie do kawy jest najlepszy? Aktualnie możesz wybierać między dwoma kategoriami młynków – ceramiczny lub stalowy: młynek ceramiczny mniej się nagrzewa, dzięki czemu zachowuje więcej smaku i aromatu, ale też jest bardziej podatny na uszkodzenia,

młynek stalowy z kolei jest ostrzejszy, dzięki czemu nie generuje tyle pyłu, co pozwala zredukować niechcianą goryczkę. Decydując się na tę drugą kategorię, masz do wyboru dwa typy – żarnowy lub stożkowy: młynek żarnowy (czyli młynek z płaskimi żarnami) lepiej sprawdza się przy wydobywaniu pełni aromatu i jednorodnym przemiale,

młynek stożkowy (czyli młynek ze stożkowymi żarnami) natomiast zostawia mniej odpadów i dobrze sprawdza się przy parzeniu alternatywny metodami.

Jaki ekspres do kawy z młynkiem? Podpowiadamy!

Czas więc przejść do konkretnych urządzeń. Jeśli wiesz już konkretnie czego szukasz, to przejdź od razu do kategorii, która cię interesuje – w innym razie poczytaj o wszystkich modelach, a wybraliśmy ich dla ciebie kilka.

Tani ekspres przelewowy z młynkiem: Philips Grind & Brew HD7767/00

Ekspresy ze zintegrowanymi młynkami nie należą raczej do najtańszych urządzeń, ale dla oszczędnych też się coś znajdzie. Choćby taki Philips Grind & Brew HD7767/00, którego cena oscyluje w tym momencie wokół 650 złotych. Jeżeli satysfakcjonuje cię fakt, że to ekspres przelewowy, to szybko przechodzimy do informacji, które mogą ci się spodobać. Model ten pozwala na regulację grubości mielenia ziaren i mocy kawy, więc ta zawsze jest nie tylko świeża i aromatyczna, ale też dokładnie taka jak lubisz.

Automatyczny ekspres z młynkiem ceramicznym: Siemens EQ.300 TI35A209RW

Jeżeli twoim marzeniem jest automatyczny ekspres do kawy z młynkiem ceramicznym, to może cię zainteresować Siemens EQ.300 TI35A209RW. To stosunkowo niedrogi sprzęt, z którym szybko i bezproblemowo przygotujesz nie tylko wyjątkowo aromatyczne espresso, ale też najrozmaitsze kawy mlecze: cappuccino, latte macchiato czy cafe crema. Co więcej, swój ulubiony napój zaparzysz, wciskając zaledwie jeden przycisk – to dzięki funkcji oneTouch. Zresztą intuicyjna obsługa to jeden z największych atutów tego modelu.

Automatyczny ekspres do 1500 zł ze stalowym młynkiem żarnowym: Melitta Caffeo Solo & Milk E953-102

Alternatywą dla modelu powyżej może być Melitta Caffeo Solo & Milk E953-102, którego młynek jest jednak nie ceramiczny, lecz stalowy. Ten ekspres również sprawdza się i przy kawach czarnych, i przy mlecznych, a do tego ma kilka plusów, o których nie można by nie wspomnieć. Oferuje regulację stopnia mielenia i mocy kawy, a do tego pozwala ci skorzystać także ze wstępnego parzenia. Co więcej, choć ma tylko 20 cm szerokości, możesz przygotować dwie filiżanki pysznego espresso równocześnie.

(Jeszcze lepszy) ekspres ze stalowym młynkiem żarnowym: DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

Interesuje cię ekspres z młynkiem żarnowym, ale liczysz na większe możliwości? W takim razie zerknij na DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B. Pod tą nazwą kryje się (nie przez przypadek) jeden z najlepiej sprzedających się modeli w naszym kraju. To prosty w obsłudze, a przy tym zapewniający niezwykle bogate i aromatyczne kawy. Grubość mielenia możesz regulować w zakresie aż 13 stopni, a system LatteCrema ułatwia przygotowywanie idealnych kaw mlecznych. Eksperymentuj, aż wreszcie znajdziesz przepis na doskonałość w filiżance.

Automatyczny ekspres ze stalowym młynkiem stożkowym: Nivona CafeRomatica 841

Na koniec mamy propozycję dla ciebie, jeśli szukasz ekspresu z młynkiem stożkowym. To Nivona CafeRomatica 841, którego zakup wiąże się z nieco większym wydatkiem, ale kubki smakowe podziękują ci za tę inwestycję. Dzięki młynkowi wysokiej jakości oraz technologii Aroma Balance, urządzenie wydobywa pełnię smaku i aromatu z ziaren, a zintegrowany system spieniający mleko po prostu robi robotę. Warto też wspomnieć, że młynek został dodatkowo wyciszony, więc hałas tutaj praktycznie nie występuje.

I jak? Udało ci się znaleźć idealny ekspres dla siebie?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD. Foto na wejście: Philips