Telewizor z HDMI 2.1 to najlepsze rozwiązanie, jeśli celem twoich poszukiwań jest telewizor do PS5 albo Xbox Series X. Najwyższy czas zobaczyć, co konkretnie jest do wyboru i na co warto postawić.

Wybieramy telewizor do konsoli PS5 lub Xbox Series X

Zanim przejdę do konkretnych modeli, chciałbym wykorzystać moment, by przypomnieć o podstawach. A podstawy brzmią następująco: przy wyborze telewizora do konsoli istotne jest to, by oferował:

rozdzielczość 4K,

HDR w formacie Dolby Vision lub HDR10+,

odświeżanie 100 Hz

oraz niski input lag.

Dlaczego telewizor powinien mieć port HDMI 2.1 Przy wyborze telewizora do konsoli PS5 lub Xbox Series X warto też zadbać o to, by miał port (lub porty) HDMI 2.1, dzięki czemu możesz liczyć na: HFR (czyli jakość aż do 4K/120fps = wysoka płynność przy wysokiej rozdzielczości),

ALLM (czyli automatyczne przechodzenie do trybu niskiego opóźnienia),

VRR (czyli dynamicznie dostosowywane odświeżanie = brak drgań i rwań)

oraz eARC (czyli szansa na dobre audio z realistycznymi efektami przestrzennymi).

Przyjrzałem się temu, jakie telewizory z HDMI 2.1 są aktualnie dostępne na rynku i wybrałem dla ciebie pięć modeli, które powinny doskonale sprawdzić się w roli kompana dla PS5 lub Xbox Series X. Przypominam przy okazji, że ten drugi sprzęt możesz kupić w przedsprzedaży w sklepie RTV Euro AGD i rozłożyć ten zakup nawet na 40 rat 0%. Ale do rzeczy – oto te telewizory, które polecam…

Jaki telewizor z HDMI 2.1? Oto pięć modeli wartych uwagi

Opcja dla oszczędnych - Samsung QE55Q75TAT to tani telewizor z HDMI 2.1

Pewnie myślisz, że telewizor spełniający te wszystkie wymagania, o których wspomniałem, będzie cię kosztować fortunę. No nie oszukujmy się – jedna najniższa krajowa pensja to może być mało, a i dwóch braknie. 3500 złotych już jednak wystarczy, a jak na telewizor (i to QLED), to wcale nie są takie duże pieniądze. Nie gdybam – mam na myśli coś konkretnego: Samsung QE55Q75TAT z 55-calowym wyświetlaczem 4K, (dynamicznie regulowanym) odświeżaniem do 100 Hz i jasnością na poziomie 500 nitów, co powinno już pozwolić na jakieś doświadczenie HDR-u.

Telewizor Q75T ma 4 porty HDMI. Tylko jeden z nich jest w wersji 2.1 – ale cóż, do konsoli i tak więcej nie potrzeba. Samsung oferuje też niezły tryb gry, zapewniający niski input lag, pierwszorzędną płynność i dobrą widoczność szczegółów w ciemnych fragmentach obrazu. Bardzo dobra opcja dla oszczędnych.

Sprawdź Samsung QE55Q75TAT w RTV Euro AGD

LG OLED55BX3LB – stosunkowo niedrogi telewizor OLED z HDMI 2.1

Jeśli masz trochę więcej pieniędzy i liczysz też na trochę więcej, to możesz się zainteresować modelem z wyświetlaczem OLED. Plusy: realistyczne kolory, głęboka czerń, nieskończony kontrast, ultrakrótki czas reakcji i wysoka ostrość obrazu ruchomego. Minusy: czasem znacznie większe zużycie energii, krótsza żywotność i wyższa cena. Sam musisz zdecydować, czy ta ostatnia jest rekompensowana przez wspomniane atuty.

Ten konkretnie model – LG OLED55BX3LB – oferuje HDR z Dolby Vision IQ, co jest kolejnym krokiem naprzód, jeśli chodzi o optymalizację tego, co widać na ekranie. Do tego tu również możesz liczyć na dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania (do 100 Hz). Do swojej dyspozycji masz ponadto nie jeden, lecz dwa porty HDMI 2.1 (i kolejne dwa HDMI 2.0). Sterowanie głosowe i ekran chroniący wzrok to kolejne atuty na liście.

Sprawdź LG OLED55BX3LB w RTV Euro AGD

Celujesz w 65 cali? W takim razie zerknij na Samsung QE65Q80TAT

A może szukasz czegoś większego? Jeśli tak, to koniecznie zwróć uwagę na 65-calowy telewizor Samsung QE65Q80TAT. Reprezentuje on nieco wyższą serię niż wcześniej wspominany model tego producenta, a płynące z tego korzyści, to przede wszystkim bezpośrednie strefowe podświetlenie (innymi słowy: wyższy kontrast) oraz znacznie lepszy efekt HDR-u, bo jasność sięga tu już 1500 nitów.

Zatem masz tutaj nie tylko większy ekran, ale też wyższą jakość obrazu. Niestety nadal tylko jeden port HDMI jest dostępny w wersji 2.1, ale tak jak już wspominałem – na dobrą sprawę więcej ci nie potrzeba, jeśli chcesz podłączyć tylko PlayStation 5 albo Xbox Series X.

Sprawdź Samsung QE65Q80TAT w RTV Euro AGD

A może OLED z nieco wyższej półki? Sprawdź LG OLED65CX3LA

W tym większym formacie możesz też kupić OLED-a i znów wykorzystam ten moment, by polecić ci model z wyższej serii. LG OLED65CX3LA pozwala ci wykorzystać 4 porty HDMI 2.1 (z czego jeden obsługuje eARC), a grając czy robiąc cokolwiek innego – doceniać rozdzielczość 4K, świetne efekty HDR-u (przy jasności dochodzącej do 750 nitów) i superpłynny obraz w ruchu. Możesz też liczyć na bardzo niski input lag: ok. 13 ms.

Poczytaj recenzje, a szybko przekonasz się, że to aktualnie jeden z najlepszych telewizorów na rynku. Owszem, 8 i pół tysiąca trzeba wydać, ale jeśli nazywasz siebie koneserem, to będziesz wiedzieć, że nie są to pieniądze wyrzucone w błoto.

Sprawdź LG OLED65CX3LA w RTV Euro AGD

Full wypas, czyli 85-calowy telewizor Sony KD-85XH9096

Na koniec coś dla tych, którzy nie tylko uważają, że rozmiar ma znaczenie, ale też podpisują się pod stwierdzeniem, że większy = lepszy (przynajmniej w kontekście telewizorów). Sony KD-85XH9096 ma aż 85-calowy wyświetlacz 4K, więc sprawdzi się nawet w największym salonie i przy wspólnej rozgrywce z całą paczką znajomych.

Sony nazywa go telewizorem gotowym na PlayStation 5. A wynika to nie tylko z obecności portów HDMI 2.1 (w liczbie sztuk: 2) – nie mniej istotne są: rewelacyjny input lag poniżej 8 ms, odświeżanie do 100 Hz, wysoka jasność i HDR, przestrzenne audio czy specjalny tryb gry. Świetnymi bonusami są: jednoczesne wybudzanie telewizora i konsoli przy użyciu pada DualSense i obsługa interfejsu PS5 za pomocą pilota do TV.

Sprawdź Sony KD-85XH9096 w RTV Euro AGD

I co? Widzisz tutaj coś dla siebie czy te telwizory nie przykuły twojej uwagi?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.