Jeżeli telewizor do PS5 lub Xbox Series X, to koniecznie z HDMI 2.1. Ten standard otwiera przed tobą po prostu większe możliwości i jest w stanie sprostać temu, co przynosi ze sobą nowa generacja konsol.

Jeśli planujesz kupić PlayStaion 5 albo Xbox Sereies X, żeby pozachwycać się możliwościami nowej konsoli, to upewnij się, że twój telewizor nie został w poprzedniej epoce. Może spełniać wszystkie wymagania, czyniące z niego dobry telewizor do konsoli, a równocześnie nie być optymalnym kompanem dla sprzętu Sony czy Microsoftu. Aby był – musi mieć co najmniej jeden port HDMI 2.1. Zaraz powiem ci, które modele go mają i dlaczego w ogóle ma to tak duże znaczenie. A właściwie lepiej będzie zacząć od tego drugiego…

Co da ci HDMI 2.1 w grach? Dlaczego ma znacznie w PlayStation 5 i Xbox Series X

HDMI 2.1 otwiera drzwi do rozdzielczości 8K, ale nie musi cię to obchodzić, bo dla konsol jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. To, co zamiast tego da ci ten nowy standard, kryje się pod czterema skrótami: HFR, VRR, ALLM i eARC. Nic ci to nie mówi? Zaraz się to zmieni.

Zacznijmy od HFR . Skrót rozwija się w High Frame Rate, czyli wysoka liczba klatek na sekundę. Sekret tkwi w tym, że HDMI 2.1 umożliwia osiągnięcie 120 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K (a nowe konsole – w bardzo ściśle określonych sytuacjach – mają być gotowe na dostarczenie rozrywki w takiej jakości).

. Skrót rozwija się w High Frame Rate, czyli wysoka liczba klatek na sekundę. Sekret tkwi w tym, że HDMI 2.1 umożliwia osiągnięcie (a nowe konsole – w bardzo ściśle określonych sytuacjach – mają być gotowe na dostarczenie rozrywki w takiej jakości). VRR (Variable Refresh Rate – czyli zmienna częstotliwość odświeżania) sprawia z kolei, że obraz na ekranie jest dostosowywany do płynności animacji oferowanej przez konsolę. Efekty to: zredukowane drgania, rwania i opóźnienia , w razie gdyby PS5 czy XSX nie dawał rady (a nie oszukujmy się, może się tak zdarzyć). Trudno więc tego nie docenić.

(Variable Refresh Rate – czyli zmienna częstotliwość odświeżania) sprawia z kolei, że obraz na ekranie jest dostosowywany do płynności animacji oferowanej przez konsolę. Efekty to: , w razie gdyby PS5 czy XSX nie dawał rady (a nie oszukujmy się, może się tak zdarzyć). Trudno więc tego nie docenić. Kolejna na liście jest ciekawostka – ALLM (Auto Low Latency Mode). Ten skrót można by przetłumaczyć jako automatyczny tryb niskiego opóźnienia i w sumie dobrze określa to funkcję, o której mowa. Dzięki niej telewizor jest w stanie samodzielnie wykryć, że gramy i bez naszej ingerencji aktywować tryb gry, w którym input lag jest przeważnie znacznie niższy niż normalnie.

(Auto Low Latency Mode). Ten skrót można by przetłumaczyć jako i w sumie dobrze określa to funkcję, o której mowa. Dzięki niej telewizor jest w stanie samodzielnie wykryć, że gramy i bez naszej ingerencji aktywować tryb gry, w którym input lag jest przeważnie znacznie niższy niż normalnie. Wreszcie eARC (enhanced Audio Return Channel – ulepszony kanał zwrotny audio) zwiększa przepustowość dla dźwięku i zapewnia pełną obsługą Dolby TrueHD w Dolby Atmos i DTS:X. To oznacza szansę na wysokiej jakości, przestrzenne audio (tylko upewnij się, że twój soundbar lub zestaw głośników również obsługuje eARC).

Jaki telewizor z HDMI 2.1? Wybór wcale nie jest taki mały

HDMI 2.1 to stosunkowo nowy standard, ale mimo to kolekcja wyposażonych w niego modeli wcale nie jest taka mała. Porty tego typu mają nieliczne telewizory z 2019 roku (głównie od LG) oraz całkiem sporo modeli tegorocznych (znów – głównie od LG, choć trzeba przyznać, że Samsung też nabiera tempa). Pełną listę możesz zresztą obejrzeć nieco niżej.

Telewizory z HDMI 2.1 – te modele mają przynajmniej jeden taki port: LG NANO85 (49NANO85, 55NANO85, 65NANO85)

(49NANO85, 55NANO85, 65NANO85) LG NANO90 (55NANO90, 65NANO90, 75NANO90, 86NANO90)

(55NANO90, 65NANO90, 75NANO90, 86NANO90) LG NANO95 (55NANO95, 65NANO95) – bez VRR

(55NANO95, 65NANO95) – bez VRR LG NANO97 (65NANO97, 75NANO97) – bez VRR

(65NANO97, 75NANO97) – bez VRR LG NANO99 (65NANO99, 75NANO99) – bez VRR

(65NANO99, 75NANO99) – bez VRR LG OLED B9 (OLED55B9, OLED65B9)

(OLED55B9, OLED65B9) LG OLED BX (OLED55BX, OLED65BX)

(OLED55BX, OLED65BX) LG OLED C9 (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9) LG OLED CX (OLED48CX, OLED55CX, OLED65CX, OLED77CX)

(OLED48CX, OLED55CX, OLED65CX, OLED77CX) LG OLED E9 (OLED55E9, OLED65E9)

(OLED55E9, OLED65E9) LG OLED GX (OLED55GX, OLED65GX, OLED77GX)

(OLED55GX, OLED65GX, OLED77GX) LG OLED R9 (OLED65R9) – bez VRR

(OLED65R9) – bez VRR LG OLED RX (OLED65RX) – bez VRR

(OLED65RX) – bez VRR LG OLED W9 (OLED65W9, OLED77W9) – bez VRR

(OLED65W9, OLED77W9) – bez VRR LG OLED WX (OLED65WX) – bez VRR

(OLED65WX) – bez VRR LG OLED Z9 (OLED88Z9)

(OLED88Z9) LG OLED ZX (OLED77ZX, OLED88ZX)

(OLED77ZX, OLED88ZX) LG SM9000 (55SM9000, 65SM9000, 75SM9000, 86SM9000)

(55SM9000, 65SM9000, 75SM9000, 86SM9000) LG SM9800 (55SM9800, 65SM9800)

(55SM9800, 65SM9800) LG SM9900 (75SM9900) – bez VRR

(75SM9900) – bez VRR Samsung Q70T (QE55Q70T, QE65Q70T, QE75Q70T, QE85Q70T)

(QE55Q70T, QE65Q70T, QE75Q70T, QE85Q70T) Samsung Q80T (QE55Q80T, QE65Q80T, QE75Q80T, QE85Q80T)

(QE55Q80T, QE65Q80T, QE75Q80T, QE85Q80T) Samsung Q900T (QE65Q800T, QE75Q800T, QE85Q800T)

(QE65Q800T, QE75Q800T, QE85Q800T) Samsung Q900TS (QE65Q900TS, QE75Q900TS)

(QE65Q900TS, QE75Q900TS) Samsung Q90T (QE55Q90T, QE65Q90T, QE75Q90T, QE85Q90T)

(QE55Q90T, QE65Q90T, QE75Q90T, QE85Q90T) Samsung Q950R (QE65Q950R, QE75Q950R, QE85Q950R, QE98Q950R) – bez VRR, ALLM, eARC

(QE65Q950R, QE75Q950R, QE85Q950R, QE98Q950R) – bez VRR, ALLM, eARC Samsung Q950TS (QE65Q950TS, QE75Q950TS, QE85Q950TS)

(QE65Q950TS, QE75Q950TS, QE85Q950TS) Samsung Q95T (QE55Q95T, QE65Q95T, QE75Q95T, QE85Q95T)

(QE55Q95T, QE65Q95T, QE75Q95T, QE85Q95T) Sony XH9005 (55XH9005, 65XH9005, 75XH9005, 85XH9005)

(55XH9005, 65XH9005, 75XH9005, 85XH9005) Sony ZG9 (85ZG9, 98ZG9) – bez VRR, ALLM

(85ZG9, 98ZG9) – bez VRR, ALLM Sony ZH8 (75ZH8, 85ZH8) – bez VRR, ALLM

(75ZH8, 85ZH8) – bez VRR, ALLM TCL X915 (75X915)

(Aha, jakbyś pytał, to HDMI 2.1 jest wstecznie kompatybilny, więc nic się nie przejmuj – starszy sprzęt też obsłuży).

Oczywiście nie możesz zapominać o tym, że samo gniazdo HDMI 2.1 to za mało, żeby określić ten lub inny model mianem: dobry telewizor do PS5 czy Xbox Series X. Niezmiennie istotne pozostają też inne parametry, takie jak niski input lag, HDR (koniecznie z wysoką jasnością ekranu – inaczej nie ma sensu) czy tryb gry, w którym parametry są dostosowywane właśnie do gier. Spokojnie – poradzisz sobie. A jeśli będziesz mieć pytania, to benchmarkowe forum i sekcja komentarzy są do twojej dyspozycji.

Źródło: FlatpanelsHD, informacja własna. Foto na wejście: LG

