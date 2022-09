Premiera kart graficznych Intel Arc zbliża się coraz większymi krokami – na rynku powinny pojawić się referencyjne modele Intela oraz autorskie modele partnerskich producentów. Wiemy, że takie modele przygotowuje firma ASRock.

Intel Arc A750 – nowy model ze średniej półki

Arc A750 to prawie najwydajniejsza karta graficzna z generacji Intel Alchemist. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o graniu w rozdzielczości 1080p i 1440p - docelowo ma ona rywalizować z GeForce RTX 3060.

Model Arc A380 Arc A580 Arc A750 Arc A770 Generacja Alchemist Alchemist Alchemist Alchemist Układ graficzny ACM-G11 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Bloki Xe 8 24 28 32 Procesory strumieniowe 1024 3072 3584 4096 Jednostki Xe 8 24 28 32 Taktowanie układu graficznego (średnie) 2000 MHz 1700 MHz 2050 MHz 2100 MHz Pamięć wideo 6 GB GDDR6 96-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 lub 16 GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 15 500 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s Współczynnik TBP 75 W ? 225 W 225 W

Specyfikacja karty przewiduje układ graficzny Intel ACM-G10 z 3584 procesorami strumieniowymi i 28 jednostkami Xe. Dodatkowo producent zastosował 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Pobór mocy oszacowano na 225 W (standardowa wersja wymaga podłączenia 8- i 6-pinowego zasilania).

ASRock Arc A750 Challenger

Intel twierdzi, że premiera kart graficznych Arc ma nastąpić już niebawem. Wiemy, że swoje konstrukcje przygotowuje firma ASRock - podczas Tokyo Game Show 2022 firma Intel zaprezentowała niereferencyjne modele Intel Arc A380 Challenger i Intel Arc A750 Challenger. Szczególnie warto zwrócić uwagę na drugą konstrukcje.



ASRock Arc A750 Challanger

ASRock Arc A750 Challenger wykorzystuje dwuslotowe chłodzenie z dwoma dużymi wentylatorami (to podobny cooler do referencyjnej wersji Intel Arc A750 Limited Edition). Nie wiadomo czy producent zdecydował się na podniesienie zegarów.



ASRock Arc A380 Challanger

Na stoisku firmy Intel można było jeszcze zobaczyć model ASRock Arc A380 Challenger ITX – to dużo mniejsza konstrukcja, która wykorzystuje krótsze chłodzenie z jednym wentylatorem. Karta została lekko podkręcona, co powinno przekładać się na lepsze osiągi (nie powinniśmy jednak oczekiwać rewelacji – A380 to podstawowy model do okazjonalnego grania w mniej wymagające tytuły).

Źródło: PC Watch