Nvidia przygotowuje się do premiery akceleratorów obliczeniowych z generacji Hopper, które mają przynieść spory progres w wydajności centrów obliczeniowych. Czego możemy się spodziewać?

Nadchodzi premiera akceleratorów Nvidia Hopper

Generacja Nvidia Hopper ma obejmować profesjonalne akceleratory obliczeniowe, które znajdą zastosowanie w serwerach, centrach danych, superkomputerach - docelowo zastąpią one akceleratory Nvidia Ampere. Należy zaznaczyć, ze nie będą to karty graficzne przeznaczone dla komputerów stacjonarnych (a już na pewno nie karty graficzne do grania).



Akcelerator Nvidia H100 korzysta z potężnego układu graficznego Hopper GH100

Wiemy, że w planach producenta jest profesjonalny akcelerator Nvidia H100 (następca Nvidia A100), który najprawdopodobniej będzie bazować na procesorze graficznym GH100 – to potężny układ wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym TSMC (układ ma mieć powierzchnię blisko 858 mm2). Ciągle mamy do czynienia z monolitycznym jądrem (niektóre źródła sugerowały, że może być to konstrukcja typu MCM - składająca się z dwóch jąder).

Jednostka składa się z 8 bloków GPC, które powinny obejmować około 144 bloków SMX, co w teorii daje jakieś 17 152 rdzeni CUDA. Jeden z bloków GPC został tutaj zmodyfikowany (producent wprowadził silnik renderujący i obsługę grafiki), więc układ w rzeczywistości może oferować mniej jednostek. Oprócz tego przewidziano 6 modułów pamięci HBM3 6144-bit, która powinna zaoferować superszybką przepustowość.



Nvidia planuje zaprezentować akceleratory H100 oraz system obliczeniowy DGX H100

Według informacji serwisu VideoCardz, akcelerator Nvidia H100 pojawi się w wersji modułów SXM oraz karty rozszerzeń pod PCI-Express. W planach producenta podobno jest też system obliczeniowy DGX H100. Więcej informacji o układach Hopper mamy poznać na konferencji GTC 2022, która została zaplanowana na dzisiaj na godzinę 16:00 naszego czasu.

Źródło: VideoCardz