Odwlekaliście zakup karty graficznej na lepszy moment? Wygląda na to, że teraz jest do tego bardzo dobra okazja – najnowsze modele GeForce i Radeon są dostępne w coraz lepszych cenach, a w sklepach pojawiają się coraz większe dostawy sprzętu.

Problemy na rynku kart graficznych ciągną się dobre kilkanaście miesięcy. W sklepach brakowało najnowszych modeli, a dostępne modele były oferowane w horrendalnie wysokich cenach.

Mamy jednak dobre wieści. Od kilku tygodni obserwujemy poprawę sytuacji, a ostatnie dni wyglądają tutaj wyjątkowo optymistycznie.

Ceny kart graficznych mocno w dół

Serwis 3DCenter opublikował nowy raport z cenami kart graficznych GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 w dużych niemieckich sklepach. Informacje możemy traktować jako wskazówkę zmian na rynku GPU.

Koniec lutego i początek marca przyniósł kolejne obniżki cen – karty GeForce RTX 3000 średnio są droższe o 41%, a modele Radeon RX 6000 średnio o 38% względem sugerowanej ceny Nvidii/AMD. Obserwujemy także wyraźną poprawę dostępności sprzętu w sklepach. Tak dobrze nie było od początku 2021 roku!

Karty Radeon RX 6500 XT można dostać w naprawdę dobrych cenach

Wszystkie karty tanieją. Warto jednak zwrócić uwagę na stawki za poszczególne modele, bo niektóre z nich są już dostępne w naprawdę niezłych cenach.

Model Sugerowana cena Realna cena Spadek względem 13 lutego Radeon RX 6500 XT 199 dolarów +8% -9pp Radeon RX 6600 329 dolarów +20% -12pp Radeon RX 6600 XT 379 dolarów +26% -7pp Radeon RX 6700 XT 479 dolarów +47% -8pp Radeon RX 6800 579 dolarów +63% -10pp Radeon RX 6800 XT 649 dolarów +55% -14pp Radeon RX 6900 XT 999 dolarów +24% -9pp GeForce RTX 3050 249 dolarów +29% -20pp GeForce RTX 3060 329 dolarów +48% -23pp GeForce RTX 3060 Ti 399 dolarów +55% -12pp GeForce RTX 3070 499 dolarów +60% -6pp GeForce RTX 3070 Ti 599 dolarów +35% -16pp GeForce RTX 3080 699 dolarów +55% -17pp GeForce RTX 3080 Ti 1199 dolarów +16% -16pp GeForce RTX 3090 1499 dolarów +34% -13pp

Bardzo dobrze wypadają tutaj karty Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6900 XT. Jeśli chodzi o modele Nvidii, całkiem tanio można kupić modele GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3080 Ti. W pozostałych przypadkach nadal trzeba się liczyć z dosyć sporą dopłatą.

Ceny kart graficznych dalej będą spadać?

Ceny kart graficznych spadają od kilku tygodni (także w Polsce), co na pewno zachęca do zakupu nowego sprzętu. Czy w kolejnych tygodniach trend ten będzie się utrzymywać? Będzie to zależeć od kilku czynników.



Karty GeForce RTX 3050 ostatnio mocno potaniały

Przede wszystkim zależności kursu dolara względem kursu euro (albo u nas złotówki). W ostatnich dniach ta zależność nie wygląda dobrze, więc ceny sprzętu niestety nie są tak niskie jakby mogły być. Co ważne, kurs może dalej spadać, co zatrzyma spadki cen w Europie.

Z drugiej strony widzimy rosnącą podaż sprzętu, co może przełożyć się na lepsze zatowarowanie w sklepach i obniżki cen dla klientów. Szczególnie, że w najbliższych tygodniach mają zadebiutować nowe modele ze stajni Nvidii i AMD, a później mają pojawić się modele Intela.

Czekamy zatem na rozwój sytuacji, bo rynek jest dosyć nieprzewidywalny i zależny od kilku czynników.

Źródło: 3D Center