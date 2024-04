Konferencja Infoshare przyciąga pionierów z dziedziny nowych odkryć, biznesu i marketingu. W tym roku, jednym z najbardziej dyskutowanych tematów będzie sztuczna inteligencja i jej zastosowanie w różnych dziedzinach technologii i biznesu.

Prelegenci, którzy wystąpią na scenach Infoshare’24, są ekspertami z różnych dziedzin branży technologicznej. Są to zarówno osoby pracujące dla najbardziej znanych organizacji, jak i założyciele innowacyjnych firm technologicznych. Wszystkich łączy praktyczne podejście do tematu. Celem wszystkich prelekcji prezentowanych podczas konferencji jest przekazanie uczestnikom użytecznych informacji.

Konferencja Infoshare 24

Podczas tegorocznej edycji Infoshare wystąpią specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, w tym Joseph Katsioloudes z Github, który przeprowadzi studium przypadku gry wykorzystanej do zwiększenia poczucia odpowiedzialności programistów za bezpieczeństwo kodu. Jakie były skutki grywalizacji szkoleń? Na to pytanie odpowie prezentacja Josepha.

Świadomość znaczenia bezpieczeństwa rośnie z dnia na dzień. Wielu ekspertów zajmujących się tym aspektem tworzenia i rozwijania oprogramowania wystąpi podczas konferencji, w tym wybitna specjalistka Kelly Shortridge, autorka książki „Security Chaos Engineering: Sustaining Resilience in Software and Systems”, czy Mateusz Chrobok, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, startupów, innowacji i sztucznej inteligencji. Do tego grona dołączy Mateusz Biliński, uznany ekspert, Head of Mobile Security z portalu Niebezpiecznik.pl.

Warto zwrócić uwagę, że kwestie bezpieczeństwa to aspekt, który wraz z rozwojem sztucznej inteligencji będzie podlegał intensywnym i dynamicznym zmianom. Przyszłość niesie wiele niepewności, ale konferencja daje możliwość wysłuchania i dyskusji na temat prognoz dotyczących wykorzystania AI w przyszłości.

Gdzie biznes spotyka naukę

Wiele osób niezwiązanych z technologią zawodowo, postrzega jej rozwój zarówno jako zagrożenie, jak i szansę na poprawę wielu aspektów życia. Jak przekonać, że nowy, awangardowy pomysł zapewni klientowi poczucie bezpieczeństwa? Wprowadzając innowacyjny produkt, założyciel startupu powinien mieć nie tylko wizję innowacyjnego produktu. Konieczne jest spojrzenie na nowe rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i etyki. Dla organizatorów Infoshare to oczywiste, dlatego konkurs Startup Contest dla świeżo rozwijających się startupów gromadzi tych, których technologia działa zgodnie z ideą Tech4good.

Podczas wydarzenia można także zajrzeć do Startup Village, gdzie znajdować się będą stoiska firm technologicznych. To doskonała okazja, aby zainspirować się świeżymi, nowatorskimi pomysłami i odkryć oryginalne koncepcje. Założyciele startupów mogą również skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych uczestników konferencji, w tym doświadczonych biznesmenów.

Przed uczestnikami konferencji otworem stoją nie tylko wystąpienia ekspertów technologicznych, ale także specjalistów ze świata biznesu i marketingu. Wśród zaproszonych gości znajdzie się m.in. Natalia Hatalska, CEO i założycielka infuture.institute, zajmującego się prognozowaniem trendów w biznesie.

W rozwijaniu startupów pomocne mogą być także wystąpienia ekspertów ds. marketingu, a wśród tych również nie zabraknie znanych twarzy. Na scenie pojawią się m.in. Artur Jabłoński, założyciel agencji marketingowej Digitalk, czy Kama Kotowska, ekspertka behavior-lead marketingu.

Infoshare’owe must know

Konferencja Infoshare odbędzie się 22 i 23 maja w AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11 w Gdańsku). Uczestnicy wydarzenia nie tylko wezmą udział w prelekcjach wybitnych specjalistów, ale będą mieli także możliwość wybrania się na liczne wydarzenia towarzyszące, takie jak Great Networking Party czy After Party. Wszystkie potrzebne informacje możesz znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia - możecie tam sprawdzić agendę i zakupić bilety.

Networking to doskonała okazja do nawiązania ciekawych kontaktów zawodowych lub biznesowych i rozwijanie znajomości zawartych podczas konferencji. Podczas wydarzenia uczestnicy mają także szansę na poznanie potencjalnych pracodawców lub znalezienie partnerów do wspólnego przedsięwzięcia.

Źródło: inf. prasowa