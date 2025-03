Tesla vs chiński BYD. Kto robi lepsze baterie?

To nietypowe porównanie baterii z aut elektrycznych. Zamiast sprawdzać pojemność, czy zasięg, niemieccy naukowcy postanowili przyjrzeć się szczegółom technicznym. Wyniki mogą nam wiele powiedzieć o autach Tesli i BYD.

Kto robi lepsze samochody elektryczne - Tesla, czy chiński BYD? Odpowiedź na tak ogólne pytanie jest dość trudna. Inżynierowie z niemieckiego Aachen postanowili natomiast przyjrzeć się bateriom montowanym w samochodach obu marek.

Niemieccy naukowcy sprawdzają baterie Tesli i BYD

Tesla i BYD to obecnie dwaj najwięksi producenci samochodów elektrycznych na świecie. Tesla dominuje na rynkach Europy i Ameryki Północnej. BYD zyskuje za to ogromną popularność także poza rodzimym rynkiem, a w Chinach jest liderem. Co więcej, obie firmy projektują i produkują swoje własne baterie, co może dawać im pewną przewagę technologiczną nad konkurencją. Inżynierowie z niemieckiego RWTH Aachen University postanowili rozebrać na części ich flagowe ogniwa, aby sprawdzić, czym różnią się podejścia obu gigantów.

Szczegóły techniczne baterii Tesli i BYD

Badacze postanowili wziąć pod lupę dwa popularne rodzaje baterii: ogniwo 4680 Tesli oraz Blade Cell od BYD. W trakcie analizy odkryto, że żaden z tych producentów nie stosuje krzemu w anodach swoich baterii, mimo że materiał ten mógłby zwiększyć ich gęstość energetyczną. Obie firmy wykorzystują spawanie laserowe do łączenia cienkich folii elektrodowych, co pozwala na bardziej kompaktowe konstrukcje i usprawnia produkcję.

Różnice pojawiły się w kwestii zarządzania temperaturą. Bateria BYD generuje mniej ciepła w stosunku do objętości. To ułatwia chłodzenie i zwiększa stabilność całego pakietu baterii. Tesla natomiast stosuje innowacyjny środek wiążący, który pozwala lepiej utrzymać aktywne materiały elektrod, co wpływa na ich trwałość i wydajność.

Zalety baterii Tesli

W czym bateria amerykańskiej firmy jest lepsza? Tesla 4680 wyróżnia się przede wszystkim wysoką gęstością energii, co przekłada się na większy zasięg pojazdów przy tej samej wielkości baterii. Dzięki nowatorskiemu systemowi łączenia elektrod oraz specjalnemu łączeniu, ogniwa są bardziej zwarte, co wpływa na lepszą efektywność energetyczną.

Co więcej, Tesla projektuje swoje baterie tak, aby były łatwiejsze do integracji z całym pojazdem, co pozwala na optymalizację masy i przestrzeni wewnątrz samochodu. Kompaktowe i odpowiednio rozmieszczone ogniwa mogą też poprawiać prowadzenie, gdyż masa jest lepiej rozłożona pomiędzy obiema osiami pojazdu.

Zalety baterii BYD

BYD Blade Cell to konstrukcja skoncentrowana na bezpieczeństwie i trwałości. Generuje mniej ciepła, co zmniejsza ryzyko przegrzania i wydłuża żywotność baterii. Dzięki innowacyjnej metodzie laminowania separatorów, struktura ogniw jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, prostsza budowa i niższe koszty produkcji sprawiają, że bateria BYD jest bardziej przystępna cenowo. Może to przyciągać klientów szukających tańszych, ale solidnych rozwiązań dla aut elektrycznych.