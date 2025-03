Szukasz prezentu na Dzień Kobiet? Oto nasze propozycje

Technologiczne prezenty na Dzień Kobiet. Jakie gadżety i sprzęty sprawdzą się w 2025 roku? Sprawdź naszą listę polecanych propozycji.

Zbliża się 8 marca, a Ty zapomniałeś o prezencie? Jak co roku Dzień Kobiet to jedna z okazji, kiedy chętnie kupujemy prezenty. To doskonały moment, by przygotować podarunek dla mamy, córki, żony, siostry czy koleżanki z pracy. Nie masz jeszcze prezentu? Przygotowaliśmy listę pięciu propozycji w różnych cenach.

Aparat, który wywoła zdjęcia: FUJIFILM Instax Mini 12

Nie masz jeszcze prezentu, a chcesz podarować na Dzień Kobiet? Dobrym pomysłem może być aparat do zdjęć natychmiastowych. Wystarczy wykonać fotografię, a po chwili z urządzenia wyjdzie wydruk. Takie rozwiązanie jest ciekawą alternatywą dla setek zdjęć wykonywanych codziennie smartfonem. Aparat Instax może przysporzyć sporo zabawy podczas imprezy, przyda się też na wyjazdach. Podstawowy model z zestawem 20 wkładów na początek kupisz za około 400 zł.

Słuchawki bezprzewodowe z ANC: Samsung Galaxy Buds 3 w kolorze białym

Pierwsza propozycja to elektroniczny gadżet, który każdemu się przyda. Najnowszy model słuchawek TWS Samsung Galaxy Buds 3 to zestaw dwóch słuchawek dousznych wraz z etui. Pełni funkcję powerbanku, przez co łączny czas pracy wzrasta do 30 godz. Słuchawki posiadają aktywną redukcję hałasu. Dzięki temu nie trzeba słuchać muzyki głośno, aby cieszyć się świetnym brzmieniem. Wbudowane mikrofony i inteligentne algorytmy pozwalają też poprawić jakość rozmów telefonicznych. Słuchawki Galaxy Buds 3 z ANC sprawdzą się więc w podróży, do pracy, podczas ćwiczeń, czy w domu.

Dobry i smukły smartfon za 1500 zł: nowy Samsung Galaxy A36 5G

Kilka dni temu na rynek trafiły nowe smartfony Samsunga z rodziny Galaxy A. Model Galaxy A36 5G jest obecnie jednym z najlepszych wyborów w swojej cenie. Jest kilka powodów, dlaczego akurat to urządzenie sprawdzi się w roli prezentu na Dzień Kobiet. Po pierwsze, to model właściwie pozbawiony wad. Ma wodoszczelną obudowę ze szklanymi pleckami, stylowy wygląd z kilkoma kolorami do wyboru, wysokiej jakości ekran Super AMOLED i dobry aparat 50 MP z OIS.

Jest też duża bateria z szybkim ładowaniem 45 W i Awesome Intelligence - zbiór narzędzi korzystających z AI. Wśród nich znajdziemy przydatne opcje, jak spersonalizowane filtry do zdjęć, czy opcja wykonywania zdjęć grupowych tak, aby każdy był na nich uśmiechnięty. Wszystko zamknięto w niezwykle smukłej obudowie o grubości zaledwie 7,4 mm. Nie trzeba więc czekać na premierę (znacznie droższego) iPhone 17 Air, aby cieszyć się z nowoczesnej konstrukcji.

Stylowa i funkcjonalna torba na laptopa Wittchen

Laptop to nieodłączne narzędzie do pracy wielu z nas. Również kobiety z nich korzystając, nierzadko zabierając komputer z pracy do domu. Także prywatne laptopy czasami chcemy gdzieś zabrać. Stylowa torba na laptopa Wittchen wygląda niczym damska torebka. Pełni natomiast ważną rolę - chroni cenny sprzęt i zgromadzone na nim dane. Wybór modeli jest naprawdę duży - czy to ze skóry naturalnej, czy ekologicznej. Warto dobrać odpowiednią torbę do wielkości laptopa.

Markowy smartwatch na Dzień Kobiet: Apple Watch Series 10 42 mm w kolorze Rose Gold

Ostatnią propozycją jest smartwatch. Urządzenie łączy kilka zalet - monitoruje parametry organizmu, aktywność fizyczną, jest też całkiem stylowym gadżetem. Apple Watch Series 10 nie należy do najtańszych zegarków smart, ma natomiast bogatą funkcjonalność, w tym sporo narzędzi dedykowanych dla kobiet (np. śledzenie cyklu menstruacyjnego). Smartwatch pozwala na wygodne prowadzenie rozmów telefonicznych, sterowanie playerem muzycznym, czy odbieranie powiadomień. Funkcji jest znacznie więcej.