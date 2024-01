Z aplikacji Biedronka korzysta już ponad 10,5 mln klientów. Lada dzień obecna wersja przestanie działać. W jej miejsce pojawia się nowa, która wprowadza kolejne usprawnienia.

Aplikacja mobilna popularnego w Polsce dyskontu nie wywołuje samych przyjemnych skojarzeń. Rzut oka na oceny wystawiane jej przez użytkowników przypomina, że często zgłaszane są błędy i niedociągnięcia. Sygnałami, że czynione są starania o ich eliminację są natomiast nowe wersje aplikacji Biedronka.

Nowa wersja aplikacji Biedronka

Aktualna wersja aplikacji Biedronka będzie działać do najbliższego poniedziałku, 29 stycznia. Do tego dnia wszyscy zainteresowani będą muszą dopilnować aktualizacji. Dzięki temu poza dostępem do obecnie dostępnych funkcji będzie można skorzystać z kolejnych rozwiązań, w zamyśle twórców usprawniających korzystanie z aplikacji i zakupy. Jedno z nich to funkcja Lista zakupów, która będzie podpowiadać popularne produkty​.

Co do warstwy technicznej, to padają zapewnienia, że nowa wersja aplikacji Biedronka będzie ładowała się znacznie szybciej. Poza tym w aplikacji pojawia się tryb ciemny, który od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością na urządzeniach mobilnych.

"Dzięki funkcji Lista zakupów zniknie konieczność zapisywania niezbędnych produktów na kartce, czy też korzystania z innych narzędzi. Teraz klienci mogą sporządzić listę bezpośrednio w aplikacji Biedronka. Inną ważną nowością jest zastosowanie trybu ciemnego, który zwiększy komfort korzystania z aplikacji, jeśli dany użytkownik preferuje właśnie takie ustawienie ekranu. Nowa wersja aplikacji jest też dostępna dla wszystkich urządzeń Huawei - nie tylko tych z wbudowanym systemem Android" - tłumaczy Ewa Piechota, menedżerka ds. produktu z sekcji aplikacji w sieci Biedronka.

Aplikacja Biedronka. Gdzie pobrać?

Aplikacja Biedronka jest dostępna na urządzeniach z systemami Apple iOS oraz Google Android. Można pobrać ją z oficjalnych sklepów dedykowanych tym platformom - App Store i Google Play. Właściciele smartfonów firmy Huawei powinni natomiast szukać aplikacji w AppGallery.