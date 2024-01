Użytkownicy Spotify muszą przygotować się na większe wydatki. Tym razem podwyżki nie omijają polskiego rynku. Ile trzeba będzie zapłacić?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jaki muzyczny serwis streamingowy jest najlepszy. Bardzo często padają odpowiedzi, że Spotify. Obecnie to właśnie on cieszy się mianem najpopularniejszego serwisu streamingowego do słuchania muzyki i podcastów. Jeśli jesteście w gronie osób korzystających z jego zasobów i pełni możliwości musicie przygotować się na wyższy abonament.

Spotify - polska cena usługi

Podwyżki za korzystanie ze Spotify w Polsce mają miejsce po raz pierwszy w historii. Osoby opłacające abonament otrzymują już stosowne powiadomienia pocztą e-mail. Nowy cennik pojawił się też na stronie internetowej serwisu. Prezentuje się następująco:

Spotify Individual (dla jednego użytkownika) - 23,99 zł/miesiąc,

Spotify Duo (dla dwóch użytkowników) - 30,99 zł/miesiąc,

Spotify Family (do sześciu użytkowników, opcja blokowania treści nieprzyzwoitych) - 37,99 zł/miesiąc,

Spotify Student (dla jednego użytkownika) - 12,99 zł/miesiąc.

Dlaczego Spotify będzie droższy?

W wiadomości rozsyłanej do użytkowników serwisu możemy wyczytać, że podwyżki wynikają ze "wzrostu kosztów operacyjnych". Więcej trzeba będzie zapłacić za każdy z czterech dostępnych planów. Podwyżki można uznać za znaczące, w zależności od planu dochodzą do nawet 30 proc. Dla przykładu Spotify Individual kosztował do tej pory 19,99 zł/miesiąc, za Spotify Family trzeba było płacić 29,99 zł/miesiąc.

Osoby, które obecnie posiadają aktywną subskrypcję na Spotify mogą podjąć decyzję co dalej do 31 marca. Jeśli nie zaakceptują nowego cennika zostaną automatycznie przeniesieni na darmowy plan z reklamami i kilkoma ograniczeniami.