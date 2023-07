Wystarczy jedno kliknięcie, by bateria twojego smartfona odetchnęła z ulgą. Brzmi niewiarygodnie? Wbrew pozorom jest to scenariusz, który można zrealizować.

Wyświetlacz to jeden z najważniejszych elementów każdego telefonu, zarówno taniego, zaliczającego się do średniego segmentu czy flagowego smartfona. Jednocześnie to także jeden z najbardziej energożernych podzespołów. Deklarowany przez producentów czas pracy w trybie czuwania zazwyczaj liczony jest w tygodniach, ale w praktyce, podczas codziennego użytkowania nawet podczas wyświetlania mało wymagających treści zostaje skrócony do godzin.

Jak sobie radzić? Można sięgnąć po telefon z dobrą baterią, ale są też inne sposoby. Nie po to kupujemy telefon, aby celowo ograniczać liczbę aktywacji ekranu. Znacznie bardziej zasadne będzie włączenie trybu ciemnego.

Problem z ekranami w smartfonach

Podczas korzystania z Internetu i wchodzenia na poszczególne strony internetowe sytuacja zazwyczaj wygląda podobnie. Istotne elementy, a więc grafiki, tekst, przyciski czy ikonki, zajmują ok. 30 proc. powierzchni ekranu. Całą resztę stanowi białe tło. Nie ma ono praktycznie żadnej wartości użytkowej. 70 proc. ekranu świeci się tylko po to, by cała reszta elementów była widoczna. Warto zatem przynajmniej spróbować sprawić, aby pobierało mniej energii.

Bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni ekranu

Ekrany LCD cechują się stałym, jednolitym podświetleniem na całej powierzchni. Nie zmienia się ono niezależnie od wyświetlanych kolorów. Zupełnie inaczej działają jednak nowsze wyświetlacze typu OLED, które stały się już standardem w smartfonach. Są uzbrojone w diody organiczne, dzięki którym każdy z milionów punktów na ekranie jest w pewnym sensie niezależny (ich jasność może być regulowana niezależnie). Oprócz wysokiej jakości obrazu panele OLED mają jeszcze jeden potężny atut - energooszczędność. Piksele odpowiedzialne za głęboką czerń w ogóle nie są aktywowane, przez co nie pożerają energii.

Pamiętacie fragment o 70-procentowej powierzchni ekranu, która świeci się na marne? Gdy odwrócimy kolory i zastąpili białe tło czarnym, na ekranie OLED energię pobierają jedynie wyświetlane elementy, a więc mniej niż 1/3 powierzchni wyświetlacza.

Liczby nie kłamią. Tryb ciemny to realna oszczędność baterii smartfona

Miron Nurski, redaktor prowadzący Komórkomanii, przeprowadził pewien test. Wykorzystując smartfona z ekranem OLED i baterią o pojemności 4500 mAh przygotował dwie pary zrzutów ekranu strony internetowej - jedną z białym, a drugą z czarnym tłem. Następnie każdą z par zmienił w pokaz slajdów wyświetlany nieustannie aż do momentu wyczerpania się baterii.

Oba cykle zostały rozpoczęte z baterią naładowaną do 100 proc. Podczas testów smartfon pozbawiony był zewnętrznych aplikacji, miał włączony tryb samolotowy i ustawioną maksymalną jasność ekranu. Dzięki temu uzyskano pewność, że na różnicę w zużyciu energii wpływa jedynie kolorystyka wyświetlanych treści, a konkretnie kolor tła. W efekcie smartfon rozładował się:

po 10 godzinach i 25 minutach w trybie jasnym;

po 13 godzinach i 31 minutach w trybie ciemnym.

Liczby mówią same za siebie. Po włączeniu trybu ciemnego smartfon pracował dłużej o 3 godziny i 6 minut lub, jak kto woli, 29 proc. W obu przypadkach wyświetlał dokładnie ten sam tekst i identyczny zestaw grafik. Za wydłużenie czasu pracy o niemal 1/3 odpowiada jedynie podmiana koloru tła.

Tryb ciemny to także ulga dla środowiska

Warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Wolniejsze rozładowywanie się baterii oznacza rzadsze ładowanie telefonu. To mniej zużytej energii, a wiec także mniejsza ilość spalonego węgla, który według danych Agencji Rynku Energii w 2020 roku odpowiadał w Polsce za 70 proc. pozyskanej energii elektrycznej. Szacuje się, że w ekrany OLED w 2025 r. uzbrojone będzie prawie 80 proc. smartfonów. Tryb ciemny aktywowany przez dużą grupę użytkowników smartfonów realnie może więc wpłynąć na dużą oszczędność energii.

W przypadku komputerów energooszczędne walory trybu ciemnego (z uwagi na znacznie niższą popularność matryc OLED) są niższe, ale nie zerowe. Trzeba pamiętać, że ciemne tła są przyjaźniejsze dla oczu, więc podczas korzystania z laptopa w nocy pomieszczenie może być słabiej oświetlone.