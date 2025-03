Tak mogą wyglądać laptopy przyszłości. Niektóre pomysły są dziwne

W jakim kierunku będą rozwijać się laptopy? Firma Lenovo podczas targów MWC 2025 zaprezentowała kilka koncepcji, które mogą zrewolucjonizować rynek komputerów przenośnych. Niektóre z nich są naprawdę nietypowe.

Targi MWC 2025 w Barcelonie obfitują w nowości ze świata technologii mobilnych. Wśród wystawców znalazła się również firma Lenovo – jeden z kluczowych graczy na rynku laptopów. Producent zaprezentował koncepcyjne rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie w przyszłych modelach. Warto tutaj podkreślić - mogą, ale wcale nie muszą.

Laptop z baterią słoneczną

Lenovo Yoga Solar PC Concept to innowacyjny laptop z panelem słonecznym w pokrywie, który może ładować urządzenie. Lenovo twierdzi, że panel osiąga ponad 24% wydajności konwersji energii, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.

Dzięki technologii Back Contact Cell zwiększono powierzchnię pochłaniającą światło, a Dynamic Solar Tracking automatycznie optymalizuje ładowanie, zapewniając oszczędność energii i stabilność działania. Nawet przy słabym oświetleniu panel nadal generuje energię.

W idealnych warunkach 20 minut ekspozycji na słońce pozwala na godzinę odtwarzania wideo 1080p. Laptop można również ładować tradycyjnie przez trzy porty USB-C.

Laptop wyposażono w 14-calowy ekran OLED. W środku znalazł się procesor Intel Core Ultra (producent nie podaje dokładnego modelu), 32 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. Urządzenie waży 1,04 kg, ma 15,2 mm grubości.

Oprócz tego producent zaprezentował zestaw Solar Power Kit for Yoga, który pozwala naładować zwykłe laptopy (ze złączem USB typ C). W środku znalazł się power bank - producent twierdzi, że można go naładować wszędzie tam, gdzie jest światło słoneczne. Panel można przymocować do torby, plecaka, namiotu lub drzewa.

Laptop ze zginanym ekranem

Lenovo coraz mocniej stawia na elastyczne ekrany OLED. Podczas targów CES 2025 firma zaprezentowała model ThinkBook Plus Gen 6 z rozwijanym ekranem – kontynuację koncepcji z 2022 r. Tym razem producent zademonstrował koncepcję nowego modelu należącego do serii ThinkBook – model o kryptonimie Codename Flip.

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia ze zwykłym, 13-calowym laptopem. Nowy projekt wyposażono w 18,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2000 x 2664 px i proporcjach 3:4, który dzięki podwójnemu zawiasowi może działać w pięciu trybach: tabletu, czytnika, Clamshell, prezentowania treści i pionowym.

Specyfikacja obejmuje procesor Intel Core Ultra 7, 32 GB pamięci LPDDR5x, dysk SSD PCIe (producent nie podaje dokładnej pojemności).

Laptop wspomagany sztuczną inteligencją

Największą niespodzianką, a zarazem zagadką, może być model ThinkBook 3D Laptop. Wyposażono go w ekran o rozdzielczości 3200 × 1000 px, zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i twórcach treści. Dzięki zastosowaniu kierunkowego podświetlenia możliwe jest płynne przełączanie między trybem 2D a 3D.

Co ważne, do laptopa dołączany jest specjalny pierścień - AI Ring ma służyć do bezdotykowej obsługi laptopa i dostosowywania modeli 3D. Nie wiadomo jednak, jak taki dodatek dokładnie działa (albo miałby działać).

Pomysł na rozbudowę laptopa

Podczas targów producent zaprezentował także dodatkowe ekrany, które będzie można podłączyć do laptopa ThinkBook 16p Gen 6 za pomocą złącza Magic Bay.

Pierwsza opcja umożliwia podłączenie dwóch ekranów o przekątnej 13,3 cala, tworząc stację roboczą dla użytkowników potrzebujących większej przestrzeni roboczej.

Ciekawostką jest też doczepiany ekranik z interaktywnym towarzyszem bazującym na sztucznej inteligencji. Taki dodatek wyświetla emotki i reaguje na gesty, ale może być też asystentem dostarczającym informacji.