ASUS zaczyna rok od prezentacji nowych laptopów z linii Republic of Gamers. Producent przygotował tutaj kilka ciekawych modeli, które mają szansę podbić serca wymagających graczy.

Oficjalne rozpoczęcie targów CES 2023 dopiero przed nami, ale firma ASUS już pochwaliła się nowymi laptopami z linii ROG (Republic of Gamers) – to sprzęt, który będzie dominował w tym roku wśród wydajnych sprzętów dla graczy. Rzecz jasna doczekamy się najnowszych procesorów Intel Core 13. generacji i kart graficznych Nvidia GeForce RTX 4000.

ASUS ROG Strix SCAR - teraz jeszcze większych wersjach

Największą ciekawostką są nowe modele ASUS ROG Strix SCAR – producent przygotował modele o oznaczeniu Strix SCAR 16, Strix SCAR 17 i Strix SCAR 18, które nawiązuje do większych rozmiarów ekranów (teraz znajdziemy tutaj nie tylko 17-, ale też 16- i 18-calowe ekrany o proporcjach 16:10). Co więcej, w 16-calowym modelu przewidziano też konfigurację z ekranem QHD 240 Hz z technologią Mini LED.

W środku zastosowano najnowsze procesory Intel Core 13. generacji (maksymalnie topowy Core i9-13900HX) i karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4090 o mocy 175 W). Co więcej, producent zadbał też o efektywne chłodzenie podzespołów (zastosowana konstrukcja wykorzystuje ulepszony radiator z technologią Tri-Fan oraz pastę termoprzewodzącą na bazie ciekłego metalu).

Kolejną ciekawostką są modele Strix G16, Strix G17 i Strix G18, które również występują w 16-, 17- i 18-calowych wariantach. Co ważne, producent zastosował tutaj moduł Nvidia G-Sync, który poprawia płynność wyświetlanego obrazu.

Dostępne konfiguracje wyglądają podobnie. Producent zastosował nowe procesory Intel Core 13. generacji (maksymalnie topowy Core i9-13900HX) i modele AMD Ryzen 7000 (jeszcze nie podano dostępnych wariantów). Do tego też nowe karty graficzne GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4090 o mocy 175 W).

ASUS ROG Zephyrus – wydajne modele z nowymi podzespołami

ASUS ROG Zephyrus M16 to wyjątkowy sprzęt, zwłaszcza pod względem wyglądu. To pierwszy 16-calowy model z podświetleniem LED AniMe Matrix, które daje możliwość spersonalizowania wyglądu obudowy laptopa.

Producent zastosował 16-calowy ekran QHD z technologią Mini-LED - możemy zatem liczyć na bardzo dobre odwzorowanie barw (100% pokrycia palety DCI-P3), głęboką czerń oraz bardzo dobry kontrast. Co więcej, producent zastosował tutaj szybką matrycę o odświeżaniu 240 Hz.

W smukłej obudowie udało się zmieścić procesor Intel Core 13. generacji (maksymalnie Core i9-13900H) i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4090) z przełącznikiem MUX. Lepsze podzespoły to zasługa ulepszonego systemu chłodzenia, który efektywniej odprowadza ciepło.

Modele ASUS ROG Zephyrus G16 i G14 też otrzymały stosowne ulepszenia. W wersji G16 zastosowano 16-calowy panel o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 240 Hz, natomiast w wersji G14 jest to 14-calowy panel QHD o odświeżaniu 165 Hz. Co więcej, gracze będą mogli wybrać opcję z kultowym panelem AniMe Matrix.

Co ważne, nie zabrakło też najnowszych, wydajnych podzespołów. Dostępne konfiguracje obejmują procesor Intel Core 13. generacji (maksymalnie 13900H) lub AMD Ryzen 7000 (nie podano oznaczenia), a do tego nowe karty graficzne GeForce RTX 4000 (W G16 maksymalnie model GeForce RTX 4090, a w G14 maksymalnie GeForce RTX 4070).

Sporą ciekawostką jest też nowa wersja modelu ASUS ROG Zephyrus Duo 16 - to model z dwoma wyświetlaczami: 16-calowym panelem Mini LED i ekranem dotykowym 4K nad klawiaturą. Laptop sprawdzi się nie tylko jako sprzęt do grania, ale też funkcjonalny komputer dla twórców treści.

Dostępne konfiguracje mają oferować jeszcze lepszą wydajność. Producent zastosował procesor AMD Ryzen 7000 (nie podano dokładnego modelu) oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4090) z przełącznikiem MUX.

ASUS ROG Flow – kompaktowe modele o świetnej wydajności

W ofercie firmy ASUS nie mogło zabraknąć nowych modeli z serii ROG Flow. ASUS ROG Flow X13 został całkowicie przeprojektowany, co pozwoliło zmniejszyć rozmiar laptopa o 10 mm przy zachowaniu 15-calowego układu klawiatury. Ciekawostką jest też nowy ekran dotykowy o rozdzielczości QHD i odświeżaniu 165 Hz.

Specyfikacja obejmuje procesor AMD Ryzen 7000 (nie podano oznaczenia) oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4070) z przełącznikiem MUX. Co ważne, producent zastosował ulepszony system chłodzenia i powiększył pojemność baterii z 62 do 75 Wh.

ASUS ROG Flow Z13 to mniejszy 13,4-calowy model z ekranem QHD o odświeżaniu 165 Hz. Konstrukcja świetnie sprawdzi się jako kompaktowy laptop do grania i pracy – całość ma zaledwie 14,2 mm grubości i waży 1,1 kg (klawiatura to kolejne 340 gramów).

W środku udało się zmieścić procesor Intel Core 13. generacji (maksymalnie COre i9-13900H) i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4060). Z13 posiada również dedykowany przełącznik MUX z obsługą Nvidia Advanced Optimus.

ASUS ROG Flow X16 to 16-calowy model, w którym zastosowano ekran QHD o odświeżaniu 240 Hz. W nowej wersji zastosowano panel HDR Mini LED o szczytowej jasności 1100 nitów.

Specyfikacja wygląda naprawdę nieźle. Dostępne konfiguracje obejmują procesor Intel Core 13. generacji (maksymalnie Core i9-13900H) i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4070) z przełącznikiem MUX i Nvidia Advanced Optimus.

W ofercie producenta pojawiła się też nowa wersja przystawki XG Mobile, która pozwala poprawić wydajność laptopów ROG Flow (ze złączem XG). W nowej wersji zastosowano kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4090 o maksymalnej mocy 150 W.

Nowe laptopy będą stopniowo pojawiać się w sklepach, ale ich ceny jeszcze nie zostały ujawnione. Chcielibyście testy nowych wersji? Który z zaprezentowanych modeli wydaje się najbardziej interesujący?

Źródło: ASUS