Styczniowe targi CES 2024 z pewnością zaowocują zapowiedziami nowych telewizorów wielu popularnych marek. Firma LG postanowiła wyjść przed szereg i jeszcze w grudniu przedstawić pierwsze informacje na temat przyszłorocznych modeli. Są intrygujące.

Przedstawianie oferty TV na rok 2024 firma LG rozpoczęła od prezentacji rodziny QNED, na którą składają się modele z panelami LCD wzbogaconymi o technologie Quantum Dot oraz NanoCell. Od lat słyną z bardzo dobrych kolorów i świetnej funkcjonalności.

Telewizory LG QNED w 2024 r. - co zaoferują?

Flagowym modelem z tej rodziny będzie w 2024 r. QNED99T. Zaoferuje podświetlenie Mini LED, co powinno przełożyć się na wysoki kontrast. Dobra będzie także szczegółowość obrazu ze względu na rozdzielczość 8K – zarówno w 86-, jak i 75-calowej wersji.

Podświetlenie Mini LED zaoferuje również model QNED90T, który to jednak wyświetli obraz w rozdzielczości 4K – podobnie jak pozostałe dwa modele: QNED85T i QNED80T (z konwencjonalnym podświetleniem LED-owym). Będą dostępne w rozmiarach od 43 do 98 cali.

System webOS 24 i wbudowany Chromecast

Wszystkie nowe telewizory LG będą miały wbudowane moduły Chromecast i AirPlay 2, co oznacza pełną kompatybilność ze standardami bezprzewodowego przesyłania plików z urządzeń wyposażonych w Androida oraz iOS-a. Szeroką funkcjonalność zapewni ponadto system webOS 24.

Nowy webOS oferować ma jeszcze szybsze działanie i bardziej intuicyjną obsługę, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności smart TV i centrali smart home. Nie zabraknie profili użytkowników, a telewizor sam rozróżni ich – choćby na podstawie głosu. Nowy interfejs pozwoli ponadto na szybki dostęp do najważniejszych usług pogrupowanych według kategorii.

Co więcej, producent obiecał, że użytkownicy mogą liczyć na aktualizację systemu przez co najmniej pięć lat. Dzięki temu kilkuletni telewizor ma być równie funkcjonalny, co nowy sprzęt.

Cztery porty HDMI 2.1 i sztuczna inteligencja

Ponadto QNED99T odda do dyspozycji użytkowników łączność Wi-Fi 6 i cztery porty HDMI 2.1. Te ostatnie znajdą się też w modelach QNED90T i QNED85T, z kolei QNED80T będzie miał trzy porty HDMI 2.0 (nie potrzeba mu jednak więcej, ponieważ jako jedyny zaoferuje panel 60 Hz, a nie 120 Hz).

Dodajmy jeszcze, że topowy QNED99T będzie wyposażony w procesor Alpha 9, wykorzystujący zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do optymalizacji obrazu i dźwięku. Modele QNED90T i QNED85T wykorzystają nieco mniej zaawansowane układy Alpha 8, a QNED80T – Alpha 5.

Można też, naturalnie, liczyć na Bluetooth, Tryb Filmowca, popularne formaty HDR (na czele z Dolby Vision IQ), głośniki z obsługą technologii Dolby Atmos oraz komplet podstawowych funkcji dla graczy. Więcej szczegółów poznamy już w styczniu.

Źródło: FlatpanelsHD, LG, inf. własna