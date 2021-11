Linux 5.15 ujrzał światło dzienne jako ostatnie wydanie kernela w tym roku. Brak w nim może spektakularnych nowości, ale to i tak wersja, którą warto się zainteresować.

Nowy Linux 5.15. Co nowego?

Linux 5.15 to przede wszystkim zaktualizowany sterownik systemu plików NTFS – NTFS3 – dzięki któremu obsługa odczytu i zapisu plików na partycjach NTFS w systemie Linux zostaje zoptymalizowana. Istotne poprawki nie ominęły również EXT4. Nowością jest także KSMBD – nowy serwer plików SMB w jądrze, cechujący się lekkością i szybkością.

Wśród dziesiątek pomniejszych zmian odnajdujemy także ulepszoną obsługę myszki Apple Magic Mouse, karty Realtek RTL8188EU, konsoli Nintendo Wii U, płytek Nvidia Jetson TX2 NX czy też wybranych laptopów Acer. Nie zapomniano również o procesorach Intel Alder Lake i wylano fundamenty pod pełną obsługę grafiki AMD Cyan Skillfish.

Linux 5.15 to wydanie LTS

Zespół rozwijający jądro zadecydował, że Linux 5.15 będzie wydaniem LTS, czyli o wydłużonym okresie wsparcia. Można więc na nim budować swoje długoterminowe projekty – na pełne wsparcie techniczne można liczyć co najmniej do października 2023 roku (a w razie czego można ten termin wydłużyć).

To nie był rok Linuksa, ale to był dobry rok dla Linuksa

Linux 5.15 jest najpewniej ostatnią tegoroczną aktualizacją. Przypomnijmy więc, że w ramach poprzednich kernel wzbogacił się w tym roku między innymi o obsługę core schedulingu, sterownika USB o niskim opóźnieniu oraz pełnej obsługi USB 4 i Wi-Fi 6E.

Tylko w tym roku Linux doczekał się także pełnej kompatybilności z kartami AMD Beige Goby i Yellow Carp, modułu bezpieczeństwa Landlock, obsługi Adaptive Sync i FreeSync przez HDMI i DisplayPort oraz kompatybilności z padem DualSense.

Przy okazji: Microsoft Edge na Linux jest już stabilny

Warto wspomnieć o tym newsie. Około półtora roku po wypuszczeniu pierwszej wersji rozwojowej Microsoft Edge na Linux wreszcie doczekał się stabilnego wydania. Zawsze to większy wybór, a sama przeglądarka spisuje się lepiej niż dobrze, więc zdecydowanie warto jej dać szansę.

Aby zainstalować Edge’a na Ubuntu, gdy korzystało się wcześniej z wersji rozwojowej, wystarczy wpisać w terminalu sudo apt install microsoft-edge-stable.

Nowego Linuksa można już pobierać, ale można się też wstrzymać

Kod źródłowy jądra jest już dostępny do pobrania, co oczywiście odradzamy laikom. W niedalekiej przyszłości Linux 5.15 trafi też do nowych wydań najróżniejszych dystrybucji, takich jak Ubuntu, Linux Mint, Debian, openSUSE czy Fedora.

Źródło: Linus Torvalds, OMG! Ubuntu!, Phoronix