Ubuntu 21.10 „Impish Indri” bazuje na kernelu Linux 5.13 i wykorzystuje środowisko GNOME 40 z odświeżonym motywem GTK. Zawiera kilka małych nowości dających razem dużą zmianę.

Premiera Ubuntu 21.10. To 35. wydanie w historii

Za nami premiera Ubuntu 21.10 „Impish Indri”. To wydanie o krótkim okresie wsparcia – na aktualizacje możemy liczyć tylko przez 9 miesięcy. Jeśli szukasz czegoś na dłużej, rozsądnym wyborem będzie ubiegłoroczna wersja Ubuntu 20.04 LTS (dla której wsparcie techniczne wygasa dopiero w 2025 roku). Wróćmy jednak do tematu – co przynosi ze sobą 35. wydanie Ubuntu?

GNOME 40 i inne nowości w Ubuntu 21.10

Przejście na środowisko graficzne GNOME 40 jest bez wątpienia najważniejszą spośród nowości w Ubuntu 21.10. Choć wersja ta była już gotowa w czasie premiery poprzedniego wydania systemu, na aktualizację zdecydowano się dopiero teraz – a to dlatego, by upewnić się, że wszystko wygląda i działa jak należy, jako że „Czterdziestka” to prawdziwa rewolucja. Przynosi nowy tryb zadań, poziomy przełącznik przestrzeni roboczych czy też nowe gesty dotykowe do wypróbowania.

Ubuntu Dock pozostał na swoim miejscu, ale wzbogacił się o ikonę kosza (która dotąd – jako skrót – znajdowała się na pulpicie). Podobnie z pulpitu na pasek przeniesione zostały ikony podpiętych pamięci USB. „Impish Indri” to także nowe funkcje menedżera plików (w tym wypakowywanie zabezpieczonych hasłem zipów).

Dzięki kompresji Zstd w głównym katalogu Ubuntu 21.10 instaluje się szybciej niż poprzednik, a najnowsza wersja Pipewire sprawia, że aplikacje udostępniające ekran spisują się lepiej. Wśród zaktualizowanego oprogramowania odnajdujemy także pakiet LibreOffice 7.2, pocztę Thunderbird 91, najnowszego Firefoksa oraz odświeżone aplikacje Kalendarza, Monitora Systemu czy narzędzia GNOME Disk Utility.

Nowe Ubuntu bazuje na kernelu Linux 5.13 (o dwie wersje nowszym niż Ubuntu 21.04). To oznacza, że możesz liczyć między innymi na pełną obsługę padów DualSense, wsparcie dla technologii Intel Adaptive Sync i AMD FreeSync, usprawnione udostępnianie plików, obsługę hiperwizora ACRN czy też obecność modułu bezpieczeństwa Landlock.

Zobacz jak wygląda Ubuntu 21.10 w akcji

Zgrabne podsumowanie nowości jak zwykle przygotował serwis OMG! Ubuntu! i z tym właśnie materiałem wideo na moment cię zostawiam…

Pobierz Ubuntu 21.10 (download) z oficjalnego źródła

Aby uzyskać Ubuntu 21.10 możesz skorzystać z aktualizacji, jeśli masz poprzednią wersję (czyli Ubuntu 21.04). Możesz także pobrać instalator – czy to bazowej wersji czy też któregoś z wariantów – linki znajdziesz poniżej. Pliczek waży około 3 GB, więc upewnij się, że korzystasz z szybkiego i nielimitowanego połączenia.

Jesteśmy ciekawi twojej opinii na temat nowego Ubuntu. Podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu.

Źródło: Canonical, Ubuntu, OMG! Ubuntu!, informacja własna. Screeny pochodzą z OMG! Ubuntu!