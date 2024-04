Jeśli nie słyszeliście o Manor Lords, to siłą rzeczy wkrótce nadrobicie zaległości. Ta polska gra to jedna z ciekawszych produkcji 2024 r., na którą czekają miliony graczy na całym świecie.

To jedna z tych gier, która ma pomysł na siebie. Manor Lords to city builder z akcją osadzoną w czasach średniowiecznych. Prawidła gatunku są tu jak najbardziej zachowane: zaczynamy od skromnej wioski i dążymy do utworzenia spektakularnego miasta. Brzmi banalnie, ale dodajmy do tego elementy znane z gier RTS - w tym widowiskowe bitwy w czasie rzeczywistym - i mamy przepis na sukces. Miliony graczy nie mogą się mylić.

Spektakularny zwiastun, czyż nie? Dodajmy więc fakt, że za produkcję Manor Lords odpowiedzialne jest jednoosobowe studio Slavic Magic. Słowem: grę tworzy jeden Polak - Grzegorz Styczeń. I kto wie, może już niedługo listę najlepszych polskich gier zaktualizujemy właśnie o Manor Lords? Czemu nie, wszak gracze z całego świata czekają na premierę. Oto dowód.

Wydawca gry Manor Lords, czyli firma Hooded Horse, na chwilę przed premierą informuje, że łącznie 3 mln graczy dodało tytuł do listy życzeń na platformie Steam. To więcej niż STALKER 2 czy Frostpunk 2.

Premiera Manor Lords i wymagania sprzętowe

Manor Lords zadebiutuje 26 kwietnia 2024 r. we wczesnym dostępie. Polska strategia trafi na platformę Steam, Epic Games Store, GOG oraz zasili bibliotekę PC Game Pass w dniu premiery. Jaki PC jest potrzebny, by zagrać w Manor Lords? Oto minimalne sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-4670 / AMD FX-Series FX-4350

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForc GTX 1050 (2 GB) / AMD Radeon RX-460 (4 GB)

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 16 GB dostępnej przestrzeni

Z kolei zalecane wymagania prezentują się następująco: