2 kwietnia w Warszawie otwarty został Lenovo & Motorola Showroom. To dopiero drugi tego typu salon w całej Europie.

Dotychczas jedyny wspólny salon Lenovo i Motoroli na Starym Kontynencie znajdował się w Mediolanie. O możliwość otwarcia kolejnego rywalizowały ponoć wszystkie lokalne oddziały, ale ostatecznie firma postawiła na Polskę. Decyzja miała być podyktowana m.in. atrakcyjną demografią i wysoką popularnością produktów tych marek w naszym kraju.

Lenovo & Motorola Showroom znajduje się w samym centrum stolicy, a konkretnie w Hotelu Warszawa przy ulicy Świętokrzyskiej. Lokal ma powierzchnię 200 metrów i został wypchany po brzegi najnowszymi produktami Lenovo i Motoroli: smartfonami, tabletami, laptopami, pecetami, konsolami, monitorami oraz akcesoriami.

Nowo otwarty salon ma służyć nie tylko jako sklep. Lenovo deklaruje, że organizowane będą w nim warsztaty i szkolenia, podczas których poruszone zostaną zagadnienia związane z nowymi technologiami i cyfryzacją. Obietnice te padły w obecności kilku przedstawicieli polskiego rządu, którzy byli obecni na otwarciu showroomu.

W Warszawie pojawił przezroczysty laptop Lenovo. To wyjątkowa okazja, by go zobaczyć

Z okazji otwarcia showroomu Lenovo i Motoroli polskiemu oddziałowi udało się sprowadzić do Warszawy prototyp laptopa z przezroczystym wyświetlaczem. To futurystyczne urządzenie nie jest przeznaczone do sprzedaży, a garstka wyprodukowanych egzemplarzy pokazywana jest głównie na sporadycznych i zamkniętych wydarzeniach branżowych. To, że Polsce może je zobaczyć każdy, to ewenement.

Laptop, w przypadku którego zawartość ekranu widać z każdej strony, jest równie niepraktyczny, co imponujący. Warto zobaczyć go na własne oczy, choć niestety pracownicy polskiego oddziału Lenovo nie wiedzą, do kiedy prototyp pozostanie w Warszawie. Jeśli więc zamierzacie wybrać się do salonu tylko dla niego, to radzę wcześniej przedzwonić.

Przezroczysty laptop widziany od tyłu. O prywatności można zapomnieć

Innym produktem wartym zobaczenia na własne oczy jest monitor z ekranem 3D, który nie wymaga używania specjalnych okularów. Wykorzystuje on specjalny system kamer, które śledzą wzrok użytkownika i w czasie rzeczywistym dostosowują perspektywę obrazu do jego położenia. Wyświetlone obiekty zdają się lewitować przed monitorem niczym hologramy, czego z oczywistych względów zdjęcia nie są w stanie oddać.

W chwili pisania tego tekstu Lenovo & Motorola Showroom jest też jedynym miejscem w Polsce, w którym można zobaczyć i kupić nową Motorolę Edge 60 Fusion.