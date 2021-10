Sytuacja na rynku kart graficznych (lekko mówiąc) nie wygląda najlepiej, co skutkuje mocno zawyżonymi cenami w sklepach. Jest jednak sposób, aby kupić modele GeForce RTX 3000 w naprawdę dobrych cenach… trzeba tylko przyjechać do Warszawy.

Media Expert wyprzedaje karty GeForce RTX 3000

Chodzi o promocję RTX DAY, którą organizuje Media Expert – 9 października 2021 r. w elektromarkecie ul. Łopuszańskiej 22 w Warszawie będzie można kupić jedną z 400 kart graficznych GeForce RTX 3000.

Ceny kart przedstawiają się następująco

Model Ilość sztuk Standardowa cena Cena w RTX DAY Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G (rev 2.0) 70 3399 zł 1999 zł (-41%) Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G (rev 2.0) 84 3539 zł 2099 zł (-41%) Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8G (rev 2.0) 20 3769 zł 2339 zł (-38%) Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G (rev 2.0) 50 3989 zł 2649 zł (-34%) ASUS GeForce RTX 3060 Phoenix V2 LHR 56 3149 zł 1899 zł (-40%) ASUS GeForce RTX 3060 Ti Dual Mini V2 LHR 120 3749 zł 2339 zł (-38%)

Sprzętu nie ma dużo, ale ceny na pewno przyciągną wygłodniałych graczy klientów planujących budowę wydajnego komputera (mówimy o obniżkach rzędu 34-41 procent względem standardowych ofert z dużych sklepów z elektroniką!). Co warto dodać, sklep sprzedaje karty w wersji LHR, które pewnie nie zainteresują kopaczy kryptowalut. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do strony Media Expert.

GeForce RTX 3000 - jak jeszcze zdobyć kartę graficzną?

Co jeżeli chcielibyście zgarnąć nową kartę, ale nie możecie w podanym terminie przyjechać do Warszawy? Jest na to sposób! Sklep przygotował konkurs na swoim Instagramie, gdzie do wygrania jest model Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G (rev 2.0) – wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie związane z gamingiem i zapoznać się z regulaminem konkursu.

Dodatkowo sklep nie wyklucza (ale też nie obiecuje) kolejnych akcji sprzedażowych z kartami GeForce RTX. Gdzie miałaby się pojawić kolejna promocja? O tym mają zdecydować sami gracze w ankiecie – sklep bierze pod uwagę: Poznań, Wrocław, Gdańsk i Kraków.

Źródło: Media Expert