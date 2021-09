W sieci pojawiły się nowe statystyki dotyczące rynku kart graficznych. Zgodnie z przewidywaniami, ostatnie tygodnie przyniosły spadek dostępności i wzrost cen sprzętu.

Od kilku miesięcy obserwujemy kryzys na rynku kart graficznych, który przejawia się problemami z dostępnością sprzętu – kart jest zbyt mało w sprzedaży, co ma przełożenie na zawyżone ceny w sklepach. Jeśli liczyliście, że sytuacja zacznie się poprawiać, to niestety nie mamy dla was dobrych wieści.

Karty graficzne coraz droższe. Dostępność też nie zachwyca

Serwis 3D Center opublikował nowy raport dotyczący cen i dostępności kart graficznych w niemieckich i austriackich sklepach. Możemy przyjąć, że obrazuje on ogólną sytuacją na rynku (w uproszczeniu, bo np. statystyki nie obejmują najnowszych modeli Radeon RX 6600 XT, GeForce RTX 3070 Ti i GeForce RTX 3080 Ti).

Według przedstawionych danych, w ostatnich tygodniach obserwujemy utrzymujący się trend podwyżek cen kart graficznych – modele GeForce RTX 3000 średnio są droższe o 70%, a modele Radeon RX 6000 średnio o 74% względem stawki sugerowanej przez producenta. Co więcej, widać też powiększające się problemy z dostępnością sprzętu (tak źle nie było od lipca!).

Zainteresowanych dokładniejszą analizą odsyłamy do artykułu na 3D Center.

Prognozy na kolejne tygodnie nie wyglądają zbyt dobrze

To nie jest dobry moment na złożenie nowego komputera do gier - nie powinniśmy się łudzić na szybką poprawę sytuacji. Według 3D Center, w kolejnych tygodniach należy się spodziewać poważniejszych problemów z dostępnością, co przełoży się na jeszcze wyższe ceny w sklepach (miejmy nadzieję, że nie aż takie jak w maju, gdzie za niektóre modele trzeba było wyłożyć 3-krotność sugerowanej ceny). Szef Nvidii sugerował, że kryzys może być widoczny nawet w przyszłym roku.

Co z nowymi modelami? Jak na razie nic nie wskazuje, aby producenci mieli wypuścić kolejne karty GeForce RTX 3000 lub Radeon RX 6000. Ostatnio jednak pojawiły się pogłoski o odświeżeniu starszej konstrukcji Nvidii – mowa o modelu GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci VRAM.

Źródło: 3D Center