Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę karty graficznej Radeon RX 6600. Wygląda na to, że firma Sapphire jest już gotowa do wypuszczenia swojej konstrukcji – w sieci już pojawiła się pierwsza oferta sprzedaży autorskiego modelu z serii Pulse.

Radeon RX 6600 to kolejna propozycja z generacji RDNA 2 – karta reprezentuje średnią półkę i uplasuje się poniżej modelu Radeon RX 6600 XT. Jeśli czytacie nasze newsy, to specyfikacja nie powinna być dla was specjalnym zaskoczeniem.

Na rynku powinny pojawić się niereferencyjne modele partnerskich producentów. Niedawno pisaliśmy o modelu Gigabyte Eagle, a teraz mamy zdjęcia wersji Sapphire Pulse.

Sapphire gotowy do premiery karty Radeon RX 6600

Jeden z portugalskich sklepów opublikował ofertę przedsprzedaży modelu Sapphire Radeon RX 6600 Pulse. Karta została wyceniona na 589,99 euro, co wydaje się „lekko” zawyżoną stawką (w zasadzie po tyle można znaleźć autorskie wersje modelu Radeon RX 6600 XT).

Na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 23 XL z 1792 procesorami strumieniowymi oraz 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Wersja Pulse najprawdopodobniej pracuje z zalecanymi taktowaniami.

Karta wykorzystuje autorskie, 2-slotowe chłodzenie z dwoma dużymi wentylatorami. Z tyłu laminatu znalazła się płytka backplate. Warto zauważyć, że w tym przypadku producent zastosował skromniejszą wersję coolera (jest krótsza od chłodzenia stosowanego np. z modelu Radeon RX 6600 XT Pulse).

Jeżeli chodzi o złącza, do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: jedno HDMI i trzy DisplayPort. Dodatkowe zasilanie doprowadza 8-pinowe złącze PCIe PEG.

Kiedy premiera karty Radeon RX 6600?

Radeon RX 6600 ma szansę podbić średni segment wydajnościowy. Sukces karty będzie jednak zależeć od… dostępności – sytuacja na rynku nie wygląda zbyt dobrze, więc klienci powinni zadowolić się wszystkim co znajdą na sklepowych półkach.

Według ostatnich informacji, premiera karty Radeon RX 6600 została zaplanowana na 13 października (wtedy producenci oficjalnie zaprezentują swoje modele, a w sieci pojawią się testy).

