Powrót do tuneli grozy. Metro 2039 pokaże, jak wygląda świat bez nadziei

Kultowa seria Metro wraca z nową odsłoną, która ma być bardziej brutalna, mroczna i aktualna niż kiedykolwiek. Metro 2039 zabierze graczy z powrotem do podziemi Moskwy, gdzie zamiast nadziei rządzi strach, propaganda i bezwzględna tyrania.

Kolejna część kultowej serii Metro zapowiada się jak najmocniejszy rozdział w historii cyklu. Metro 2039 ponownie zabierze graczy do zniszczonej nuklearną zagładą Moskwy, ale tym razem nie będzie to tylko walka o przetrwanie w ruinach starego świata. To ma być opowieść o tym, co dzieje się z ludźmi, gdy znikają wszelkie granice.

Koniec frakcji, początek tyranii

Dotychczasowe odsłony serii przyzwyczaiły graczy do rywalizujących frakcji, które reprezentowały różne ideologie i wizje przyszłości. W Metro 2039 ten porządek znika całkowicie.

Zamiast tego pojawia się jedna, dominująca frakcja – tzw. Novoreich, rządzona przez tajemniczego przywódcę. Wszyscy ocaleni znajdują się pod jego kontrolą, a system oparty jest na strachu, propagandzie i bezwzględnym posłuszeństwie. Inspiracje totalitaryzmem są tu nie tylko widoczne, ale wręcz uderzające.

Twórcy nie ukrywają, że Metro 2039 ma być najciemniejszą odsłoną serii. To nie jest "postapokaliptyczny plac zabaw", lecz ciężka, emocjonalna podróż przez świat pozbawiony nadziei. Nowa część ma poruszać tematy takie jak cena wolności, konsekwencje bierności i groza życia pod tyranią. Co ważne, gra ma być też wyraźnie inspirowana współczesnymi wydarzeniami, co nadaje jej niepokojąco aktualny charakter.

Horror i opowieść ukryta w ruinach

Już pierwsze materiały pokazują, że większą rolę odegrają elementy horroru. Koszmary, halucynacje i psychiczne napięcie mają towarzyszyć graczowi niemal na każdym kroku.

Świat Metro 2039 nie będzie opowiadany wyłącznie dialogami. Porzucone miejsca, zamarznięte wnętrza i ślady dawnego życia mają same snuć historie o upadku cywilizacji. To właśnie eksploracja i atmosfera mają budować najmocniejsze emocje.

Gra powstaje na rozwiniętej wersji autorskiego silnika studia, z dużym naciskiem na ulepszone ray tracing. Oświetlenie, cienie i detale środowiska mają jeszcze mocniej podkreślać klaustrofobiczny klimat moskiewskiego metra i zniszczonej powierzchni.

Historia, która powstaje na naszych oczach

Choć Metro 2039 nie bazuje bezpośrednio na konkretnej książce, wciąż czerpie z uniwersum stworzonego przez Dmitrija Glukhovsky'ego, który nadal współpracuje przy fabule. Twórcy otwarcie przyznają, że na kształt historii wpłynęły realne wydarzenia ostatnich lat, w tym wojna w Ukrainie. To sprawia, że opowieść ma być nie tylko fikcją, ale też komentarzem do współczesności.

Na szczęście gracze nie będą musieli długo czekać. Metro 2039 ma zadebiutować jeszcze tej zimy na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.